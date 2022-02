Stuttgart

Im LVZ-Interview spricht Porsche-Chef Oliver Blume darüber, wie Boxermotoren und Klimaschutz zusammenpassen – und welche Rolle der Standort Leipzig spielt.

Herr Blume, in drei Jahren soll jeder zweite verkaufte Porsche elektrisch oder teilelektrisch angetrieben werden. Wie weit sind Sie?

Sehr weit. Wir kommen schneller voran als geplant. Im vergangenen Jahr haben wir mehr als 300.000 Fahrzeuge ausgeliefert. In Europa waren bereits rund 40 Prozent davon elektrifiziert – als Hybrid oder vollelektrisch. Weltweit waren es knapp 25 Prozent.

Unter elektrifizierte Fahrzeuge fallen auch Plug-Hybride, die im Alltag weitgehend mit Benzin betrieben werden. Wie hoch ist der rein-elektrische Anteil?

Der Anteil reiner Elektrosportwagen überwiegt den der Hybrid-Fahrzeuge schon heute. Und der Trend ist eindeutig. Das belegen die Verkaufszahlen des vollelektrischen Taycan: Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir sie auf 40.000 verdoppeln. Die Bereitschaft vieler Kunden ist groß, Elektrofahrzeuge zu besitzen. Und: Rund die Hälfte der Taycan-Kunden hat zuvor noch keinen Porsche gefahren. Das ist mehr als wir erwartet hatten.

Zur Person Oliver Blume steht seit mehr als sechs Jahren an der Spitze des Sportwagenherstellers Porsche. Der 53-Jährige hat sein gesamtes Berufsleben im Volkswagen-Konzern verbracht. 1994 begann der gebürtige Braunschweiger als Trainee bei der VW-Tochter Audi, wo er sich in verschiedenen Funktionen um die Produktion kümmerte. Nach Stationen bei Seat sowie der Marke Volkswagen kam Blume 2013 als Produktionsleiter zu Porsche. Zwei Jahre später übernahm er den Chefposten in Zuffenhausen. Seit 2018 ist der promovierte Ingenieur zusätzlich im VW-Konzernvorstand für die weltweite Produktion verantwortlich. Blume gilt als potenzieller Nachfolger des zuletzt in die Kritik geratenen VW-Chefs Herbert Diess.

Warum überrascht Sie das? Tesla ist extrem erfolgreich und verkauft ausschließlich sportliche Elektroautos.

Ich habe größten Respekt davor, was Elon Musk da auf die Beine gestellt hat. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass Tesla als neuer Spieler auf den Markt gekommen ist und sofort zu 100 Prozent auf Elektromobilität setzen konnte. Porsche hat eine lange und überaus erfolgreiche Geschichte. Eine gewachsene Unternehmenskultur, ein wertvolles Erbe. Wir sprechen von „Heritage“ (Anmerkung der Red.: Der englische Begriff für „Erbe“). Und diese „Heritage“ hat viele Fans auf der ganzen Welt.

Boxer-Motoren müssen also weiter röhren, weil sie Porsches Erbe sind?

Unsere Motoren sind ein Teil davon. Porsche steht für Design, Qualität, Performance und Spitzentechnologie. Für Innovationen und wegweisende Entwicklungen. Deshalb hatten wir bereits den Weg in die Elektromobilität eingeschlagen, als Tesla noch nicht in aller Munde war. Wir müssen unsere Tradition mit der Zukunft verbinden, um glaubwürdig zu bleiben. Beim Taycan ist uns das absolut gelungen. Sein Erfolg zeigt, dass wir den Zeitgeist getroffen haben.

„Natürlich ist die Elektromobilität ein richtiger Weg“

Der Zeitgeist ist elektrisch. Wann rollt bei Porsche der letzte Verbrenner vom Band?

Wir haben uns bewusst entschieden, kein Datum festzulegen. Am Ende wird dies von Kunden und Gesetzgebern in verschiedenen Regionen der Welt bestimmt. Ich bin auch nicht so sicher wie Sie, dass Verbrenner überall auf der Welt aussterben werden. Wir haben eine klare Strategie in Richtung Elektromobilität, machen uns aber zusätzlich Gedanken darüber, wie die heutigen und in den nächsten Jahren produzierten Verbrenner potenziell nahezu CO2-neutral bewegt werden können.

Sie meinen Ihre Investition in eine Anlage zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen in Chile?

Ja, genau. eFuels haben für uns große Bedeutung. Es gibt heute weltweit über 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Davon werden viele in 20 oder 30 Jahren noch unterwegs sein. Wenn man es mit der Nachhaltigkeit ernst meint, muss man eine Lösung für diese Fahrzeuge finden.

Synthetische Kraftstoffe mögen klimaneutral sein, sie sind aber ineffizient und bei der Verbrennung schmutzig. Warum setzen Sie auf ein Pferd, auf dem selbst Mineralölkonzerne nicht mehr reiten wollen?

Natürlich ist die Elektromobilität ein richtiger Weg. Wir wollen 2030 mehr als 80 Prozent unserer Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben verkaufen – als Hybrid oder vollelektrisch. Regenerative synthetische Kraftstoffe können die E-Mobilität sinnvoll ergänzen. Wir sehen uns als Pionier und wollen dabei helfen, diese Technologie marktreif zu machen. Jeder Liter eBenzin, der mit regenerativer Energie produziert wird, hat das Potenzial, den CO2-Ausstoß des Verkehrssektors zu reduzieren. Wir stellen eFuels in Chile her. Dort weht das ganze Jahr über starker Wind. Regenerative Energie ist hier im Überfluss vorhanden. Damit verliert der Effizienzgedanke an Bedeutung. Übrigens geht es nicht nur um den Automobilbereich. E-Fuels werden auch in der Schifffahrt und im Flugverkehr dringend gebraucht.

„Motorsport ist das Herz unseres Unternehmens“

Geht es Ihnen in Wahrheit gar nicht um den Sprit, sondern um CO2-Zertifikate, mit denen Sie Ihren Flottenausstoß runterrechnen könnten?

Ich würde es begrüßen, wenn die Produktion nahezu CO2-neutraler Kraftstoffe mit Zertifikaten belegt würde. Aber wir sind an der Stelle weniger bürokratisch unterwegs als Ihre Frage unterstellt. Nachhaltigkeit ist eine weltweite Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen. Und wir wollen Vorbild sein. Auch wenn uns natürlich bewusst ist, dass wir als kleines Unternehmen die Welt allein nicht retten können.

Auch die Rennserie Formel 1 steigt auf eFuels um. Liebäugelt Porsche deshalb mit einem Einstieg, der immer wieder kolportiert wird?

Motorsport ist das Herz unseres Unternehmens und der Ort, wo wir unsere Innovationen voranbringen. Es gibt kein härteres Testfeld. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, wieder in die großen Langstreckenrennen einzusteigen: Le Mans, Daytona, Sebring. Wir denken das bei Porsche Schritt für Schritt. Dass die Formel 1 ab 2026 mit synthetischen Kraftstoffen fahren will, sehen wir mit Wohlwollen.

Wie groß ist Ihre Angst, dass Porschefahrer ihre Autos am Ende nur noch auf Rennstrecken ausfahren können?

Zunächst einmal habe ich mich über die Entscheidung der Ampel-Parteien gegen ein Tempolimit auf Autobahnen gefreut – auch wenn es beim Porsche Fahren mehr um die Dynamik als um hohe Geschwindigkeiten geht. Natürlich wollen unsere Kunden ihren Sportwagen auch mal im Grenzbereich erleben. Das geht aber auch in unseren Porsche Experience Centern. Von denen gibt es inzwischen weltweit neun. In Deutschland sind sie am Hockenheimring und in Leipzig.

„Autofreie Innenstädte? Bin gespannt, ob das gelingen kann“

Weil der Platz auf den Straßen knapp wird, baut Porsche Spielplätze für Erwachsene?

Wir schaffen die Möglichkeit, unsere Autos zu erfahren. Für einen Sportwagenbauer ist das essenziell. Rund 150.000 Menschen im Jahr begeistern sich für dieses Erlebnis. Zum Teil erfüllen wir Kindheitsträume. Das ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, um Kunden zu begeistern und zu binden. Deshalb werden wir die Experience Center weiter ausbauen. Tokio wurde gerade eröffnet, Toronto ist der nächste Standort auf unserer Liste.

Städte wie Leipzig, wo Porsche seinen zweiten großen Produktionsstandort hat, denken darüber nach, Autos komplett aus der City zu verbannen. Was sagen Sie dazu?

Autofreie Innenstädte? Ich bin gespannt, ob das tatsächlich gelingen kann. Wichtig ist, dass Innenstädte lebenswert bleiben und weiterentwickelt werden – dazu gehören zum Beispiel auch Lieferverkehre für die Nahversorgung. Ich selbst fahre in Großstädten auch mal mit U-Bahnen oder nehme einen Roller. Den Porsche spürt man besser auf einer kurvigen Landstraße oder einer Autobahn.

Das heißt, beim Thema autofreie Innenstädte gehen Sie nicht auf die Barrikaden?

Wichtig ist, dass hier nicht Schwarz-Weiß gedacht wird. Wenn es ein kluges Verkehrskonzept und gute Alternativen gibt, habe ich kein Problem mit verkehrsberuhigten Innenstädten – gleichzeitig werden auch Innenstädte gewisse Straßenverkehre benötigen. Die E-Mobilität bietet da beides: Individuelle Mobilität und ruhiges Fahren.

„Leipzig ist ein wichtiger Bestandteil der Porsche Familie“

Lassen Sie uns noch über den Standort Leipzig reden. Das Werk wird ja immer mehr zum Elektro-Standort ausgebaut. Neben dem E-Macan sollen auch weitere Modelle dort produziert werden. Welche werden das sein?

Den Macan haben Sie angesprochen. Damit starten wir den Bau von reinen Elektroautos am Standort Leipzig. Er steht dabei auf der von Porsche und Audi gemeinsam entwickelten Premium Platform Electric. Weitere Fahrzeuge werden folgen. Diese werden dann gleichfalls in Leipzig gebaut – ein toller Standort mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern.

Die motivierten Mitarbeiter müssen künftig weniger arbeiten, bis 2025 führt Porsche auch in Leipzig die 35-Stunden-Woche ein. Schwächt das den Standort im internationalen Wettbewerb?

Nein. Ich glaube, wir haben einen fairen Tarifabschluss gefunden, der den Standort sichert und auch wirtschaftlich darstellbar ist. Es ist eine gute Botschaft für unsere Mannschaft in Leipzig: wir investieren weiter, neue Produkte kommen und ihre Arbeitsplätze sind sicher. Die Mitarbeiterzahl am Standort Leipzig wird in den nächsten Jahren sogar weiter steigen. Leipzig ist ein wichtiger Bestandteil der Porsche Familie. Insofern sind wir entschlossen, den Standort in Zukunft weiter auszubauen.

Wann kommt denn der E-Macan, und über welche Autos denken Sie noch nach?

Ich werde Ihnen jetzt nicht meine Produktstrategie für die nächsten zehn Jahre verraten (lacht). Aber ich kann Ihnen versprechen, dass sich alle Porsche-Fans sehr freuen können auf das, was wir noch im Köcher haben.

„Große Freude, Porsche kontinuierlich erfolgreich weiterzuentwickeln“

Stimmt es, was man lesen konnte, dass das Porsche-Werk in Leipzig dem VW-Nutzfahrzeuge-Werk in Hannover einen Auftrag abgeluchst hat und dafür Hannover entschädigen muss?

Das wird ein bisschen überinterpretiert. Wir treffen Standortentscheidungen im VW-Konzern immer gemeinsam. Und wir hatten ursprünglich vorgesehen, Teile unserer Elektroflotte auf einer gemeinsamen Plattform mit Audi und Bentley zu bauen. Das Ganze hat sich dann in den vergangenen Monaten technologisch weiterentwickelt. Mit der Entscheidung für Leipzig können wir die Produktion durch eine kluge Bündelung von Modellen schneller und effizienter machen.

Wenn Sie das alles allein hinkriegen, wofür brauchen Sie dann eigentlich noch den VW-Mutterkonzern?

Wir haben uns im Volkswagen Konzern großartig entwickelt und hätten diese Entwicklungsschritte sicherlich nicht ohne VW machen können. Wir nutzen auch heute Synergien aus dem Verbund, tragen gleichzeitig aber einen erheblichen Teil zum Erfolg des Gesamtkonzerns bei. Alles weitere muss man in der Zukunft sehen.

Das klingt jetzt nicht gerade, als hätten Sie große Angst vor einem Börsengang und dem Schritt zurück in die Eigenständigkeit…

Ob Porsche zurück an die Aktienmärkte gehen sollte, ist die alleinige Entscheidung des Volkswagen Konzerns, als Eigentümer der Porsche AG. Porsche ist ein starkes Unternehmen, mit einer wertvollen Marke und einem robusten Geschäftsmodell. Mein Job ist es, Porsche kontinuierlich erfolgreich weiterzuentwickeln. Und das macht große Freude.

Von Hannah Suppa und Andreas Niesmann