Am Sonntagvormittag war es bei einer Corona-Demo in Schmölen (Kreis Leipzig) zu Auseinandersetzungen mit Verletzten gekommen. Nach den Vorfällen in dem Bennewitzer Ortsteil war dann zum Protest in Bennewitz selbst aufgerufen worden. Am Abend stoppte die Polizei dort einen Aufzug, zudem kam es zu Übergriffen auf Medienschaffende. Es wurden Dutzende Anzeigen gestellt.