Leipzig

Zu viele Hühner in den Boxen, überladene Schweine-Transporte, erschöpfte Tiere: Bei Kontrollen von Viehtransporten stellte Sachsens Polizei am Montag und Dienstag eine Menge Verstößen fest. Verkehrspolizisten holten insgesamt 14 LKW, Sattelzüge und Kleintransporter von der A 4 und kontrollierten sie bei Lichtenau ( Landkreis Mittelsachsen) – unterstützt von Mitarbeitern des Veterinäramtes.

LKW hatte 180 Ferkel zu viel auf der Ladefläche

Auf einem der Lkw befanden sich 30 ausgewachsene Schweine zu viel. Ein Sattelzug auf dem Weg nach Polen hatte 1100 Hühner zu viel an Bord und diese in zu enge Transportboxen gepfercht. Ein LKW-Fahrer hatte 180 Ferkel zu viel geladen und damit sein Fahrzeug deutlich überfrachtet (sechs Tonnen Übergewicht). Herausgewunken wurde auch ein LKW mit 21 Kühen. „Zwei Kühe waren aufgrund offensichtlicher gesundheitlicher Mängel nicht mehr in der Lage, aufzustehen und lagen somit fest“, sagte eine Polizeisprecherin. Bei den Kontrollen seien insgesamt 17 Verstöße registriert worden.

Anzeige

Peta spricht sich konsequent gegen Tiertransporte aus

Die Tierschutzorganisation Peta fordert ein völliges Verbot von Tiertransporten. „So gut wie jeder Transport ist mit erheblichen Leiden, Schmerzen und Schäden für die Tiere verbunden“, sagt Rechtsexperte Edmund Haferbeck. Wie aus Unterlagen der Bundesregierung hervorgehe, wisse diese, dass ein Teil der Transporte nicht im Einklang mit den technischen Vorschriften steht, „insbesondere was die zulässigen Temperaturen innerhalb der Transportmittel betrifft“.

Weitere DNN+ Artikel

Haferbeck verweist auf Überprüfungen im Raum Oldenburg: Bei 75 Prozent dieser Kontrollen seien teils erhebliche Mängel wie Überbeladungen, keine ausreichende Versorgung, keine Abtrennungen der Tiere untereinander sowie Mängel an Fahrzeugen festgestellt worden. „Das gesamte Geschäftsmodell des tierproduzierenden agrarindustriellen Komplexes beruht auf systemimmanenten Rechtsbrüchen“, so Haferbeck weiter. Im vergangenen Jahr habe man elf Veterinärbehörden wegen der Genehmigung von Langstreckentransporten angezeigt, einige Verfahren liefen noch.

Täglich werden 3,8 Millionen Tiere in der EU transportiert

Die Tierschutzorganisation Animals‘ Angels listet auf, dass in der EU täglich rund 3,8 Millionen Tiere transportiert werden – 1,4 Milliarden Tiere pro Jahr. „Tiere werden dahin transportiert, wo die höchsten Gewinne winken. Allzu oft finden diese Transporte unter grausamen Bedingungen statt“, heißt es bei der Organisation. Erfreulich sei deshalb, dass das EU-Parlament jetzt einen Untersuchungsausschuss zu Tiertransporten angeschoben habe.

Der Grund für eine Zunahme von Tiertransporten ist auch das Fehlen von regionalen Schlachtbetrieben. In Sachsen gibt es nur noch einen in Belgern (Kreis Nordsachsen). Auch in anderen Bundesländern sind regionale Schlachtereien zugunsten industrieller Schlachthöfe geschlossen worden. Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) hatte deshalb kürzlich im Gespräch mit der LVZ angeregt, die Fleischindustrie wieder zu regionalisieren. Entsprechende Projekte wolle der Freistaat noch in dieser Legislaturperiode fördern.

Von Andreas Dunte