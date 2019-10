Plauen

Bei der Durchsuchung einer Wohnung im Plauener Ortsteil Reusa hat die Polizei große Mengen an verschiedenen Drogen gefunden. Bei einem 37-Jährigen sicherten die Beamten ein halbes Kilogramm Crystal, rund 750 Gramm Marihuana sowie etwa 80 Gramm Ecstasy, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Zwickau am Dienstag mit.

Neben Drogen entdeckten die Beamten in der Wohnung des Mannes auch Waffen sowie Bargeld im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten, eine Richterin erließ am Nachmittag Haftbefehl gegen den Mann.

Von RND/dpa/isc