Dresden

Die Kritik an Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) nimmt deutlich zu: Die beiden großen sächsischen Polizei-Gewerkschaften forderten am Donnerstag gegenüber der Leipziger Volkszeitung den Rücktritt des Ministers. Wöller sei nach den jüngsten Enthüllungen über seine Personalpolitik sowie den neuerlichen Skandal beim Mobilen Einsatzkommando (MEK) Leipzig nicht mehr tragbar, erklärten die gewerkschaftlichen Vertreter von insgesamt mehr 12.000 sächsischen Polizeibediensteten.

DPolG-Vorsitzende Martin: Innenminister sollte Konsequenzen ziehen

„Ich bin fassungslos. Der Innenminister sollte überlegen, ob er diesen Posten noch so ausfüllen kann, wie ihn ein Innenminister ausfüllen sollte“, sagte Cathleen Martin, die Landesvorsitzende der Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG) der LVZ. Im Innenministerium würden offenbar „Zustände wie auf dem Jahrmarkt“ herrschen und Posten hin- und hergeschoben. „Momentan scheint ihn nur zu interessieren, wie er Parteifreunde und Freundinnen seiner Frau unterbringen kann“, kritisierte Martin. Deshalb forderte die Gewerkschaftschefin: „Es ist an der Zeit, dass Herr Wöller seinen Weg in eine andere Richtung findet. Der Innenminister sollte jetzt seine Konsequenzen ziehen.“ Die DPolG hat im Freistaat knapp 4000 Mitglieder.

GdP-Chef Husgen: Der Fisch stinkt vom Kopf her

Auch Hagen Husgen, der Vorsitzende der 8300 Mitglieder starken Gewerkschaft der Polizei (GdP), äußerte sich gegenüber der LVZ „entsetzt über die Ämterpatronage“, die ganz augenscheinlich im Innenministerium vollzogen werde. „Das ist mehr als bedenklich. Positionen werden willkürlich besetzt. Es kann nicht sein, dass der Innenminister eine Personalpolitik betreibt, die sich nur an ihm ausrichtet – und wer nicht wohlwollend ist, der wird geschasst“, kritisierte Husgen.

Bei allem, was in den vergangenen Jahren herausgekommen sei, wären stets „immer nur Bauernopfer“ gesucht worden, fügte der GdP-Landeschef hinzu. Für ihn stehe fest, so Husgen: „Der Fisch stinkt vom Kopf her. Deshalb wäre ein Rücktritt von Herrn Wöller konsequent. Er sollte den Weg für einen Neuanfang frei machen.“

Wöller begleiten immer wieder Skandale und Affären

In den vergangenen beiden Jahren hatte es immer wieder Skandale und Affären im Hoheitsbereich von Wöller gegeben. Darunter waren unter anderem der sogenannte Leipziger Fahrradgate und der Diebstahl von rund 14.000 Schuss Munition durch Mitglieder des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Dresden. In dieser Woche war ein brutales Aufnahmeritual des MEK Leipzig herausgekommen: Neulinge wurden aus nächster Nähe mit Farbpatronen beschossen, eine Polizeiärztin musste starke Blutergüsse und Schwellungen bei einem der Verletzten versorgen. Zudem hatte die Untersuchung einer unabhängigen Fachkommission im Herbst 2021 erhebliche Mängel bei der Ausbildung der sächsischen Spezialkräfte attestiert.

Fragwürdige Personalentscheidungen im Innenministerium

Daneben hatte der Innenminister immer wieder mit umstrittenen Personalentscheidungen von sich Reden gemacht. Das betraf zuletzt seinen Referenten Florian Oest: Dem Vertrauten – wie Wöller einst Vorsitzender der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union in Sachsen – war die Stabsstelle Kommunikation der sächsischen Polizei übertragen worden. Auch mit der geplanten Besetzung der Stelle als Kanzlerin der Polizei-Hochschule in Rothenburg (Landkreis Görlitz) hatte sich der Innenminister einige Kritik eingehandelt: Wöllers offenkundige Favoritin Manja Hußner ist eine gute Bekannte seiner Ehefrau.

Zudem hatten prüfungsfreie Aufstiege in höhere Dienste, die laut DPolG „per Handauflegen“ erfolgt sein sollen, zunehmend für interne Diskussionen gesorgt. Der Personalrat des Innenministeriums hatte die Personalpolitik Wöllers kürzlich scharf kritisiert. Innerhalb des Hauptpersonalrates der Polizei sind die Stellen- und Aufstiegsentscheidungen ebenfalls immer wieder Thema gewesen. „Auch ein Innenminister darf Gesetze und Verordnungen nicht so auslegen, wie er will“, stellte DPolG-Landeschefin Martin jetzt noch einmal klar.

Linke und AfD fordern von Kretschmer Wöllers Ablösung

Auch aus der Landespolitik wurde Wöller am Donnerstag mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Beide Oppositionsparteien verlangten die Absetzung des Innenministers. „Wie lange noch wird der Ministerpräsident an seinem unfähigen Innenmister festhalten? Mehrfach hat er unter Beweis gestellt, dass er seiner Aufgabe in keiner Weise gewachsen ist, weder inhaltlich, noch menschlich“, sagte Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt. Seit Monaten jage eine Panne die nächste, so Gebhardt – deshalb dürfe der Ministerpräsident trotz „alter Verbundenheit und Freundschaft“ nicht an Wöller festhalten.

Ähnlich äußerte sich der AfD-Innenpolitiker Sebastian Wippel: „Herr Wöller missbraucht sein Amt und betreibt Vetternwirtschaft. Zusätzlich mussten bereits mehrere Kritiker ihren Posten räumen. Das ist fragwürdige Personalpolitik nach Gutsherrenart.“ Diese „lange Liste an Verfehlungen“ sollte dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) zu denken geben, fügte Wippel hinzu.

Von Andreas Debski