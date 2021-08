Dresden

Politische Aufmerksamkeit ist schwer in Distanz und Dauer zu bemessen. Dennoch die Frage: Was hat es wohl zu bedeuten, wenn Armin Laschet bei seinem Torgau-Besuch neulich in knapp zwei Stunden eine Strecke von vielleicht 500 Metern zurücklegt?

Unterhalb des Schlosses hält vergangene Woche das Dienstfahrzeug des CDU-Kanzlerkandidaten. Begrüßung und Plausch mit der CDU-Oberbürgermeisterin und der CDU-Direktkandidatin, Blick auf die Elbe, weiter zum Denkmal der Begegnung – hier gibt es eine kurze Information für Laschet, was es damit genau auf sich hat. Dann die Straße entlang, die kleine gepflasterte Gasse zum Fluss hinunter, ein Gang unterhalb der historischen Stadtmauer zum Parkplatz, auf dem die ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerks warten. Zehn Minuten Plausch, eine Bratwurst, 20 Minuten Pause, dann zum Abschlussstatement und zu den Fragen der Hauptstadtpresse. Anschließend endet der Besuch. 500 Meter. Nicht mal zwei Stunden. Auf Wiedersehen, Herr Kanzlerkandidat.

Ein spezielles Wort zum Osten hat Laschet in Torgau nicht verloren. Gut, es gab einen Dank an die vielen Helfer aus Sachsen, die bei der jüngsten Flutkatastrophe in Laschets Heimat Nordrhein-Westfalen im Einsatz waren. Ansonsten blieb Torgau Kulisse für das Westhochwasser. Womöglich haben Laschet und sein Wahlkampfteam das nicht einmal bemerkt.

Eine neue Ostidentität?

Dabei sollte sich doch alles geändert haben. Der Westen habe verstanden, hieß es in den vergangenen sechs, sieben Jahren. In regelrechten Schockwellen hatte sich nämlich die Auffassung breitgemacht, dass im Osten irgendetwas vor sich gehe. Einige Schlagworte reichen aus, um alte Debatten in Erinnerung zu rufen: Pegida, Flüchtlingskrise, Chemnitz, Thüringen, AfD-Wahlerfolge.

Danach wurde fürs Erste ganz genau hingeguckt. Vermutlich waren Familien in Iserlohn selten so gut über das politische Binnenklima im Erfurter Landtag informiert wie nach der Wahl des Liberalen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Wahrscheinlich hatten auch Schwaben irgendwann die Fehler der Wiedervereinigung verstanden, wenn die damalige sächsische Integrationsministerin und Sozialdemokratin Petra Köpping wiederholt im Fernsehen anhob, um den Frust und die Wut der Ossis zu erklären. Und dazu, ob es in Chemnitz wirklich Hetzjagden auf Ausländer gab, hatte ganz Deutschland eine Meinung.

Theoretiker und Publizisten waren sich sicher: Der Osten sei ein politisches Experimentierfeld, im Grunde Avantgarde, weil er mit Problemen konfrontiert sei, die der Westen erst in einigen Jahren haben werde. Eine neue Ostidentität wurde gepredigt, die neugierig mache.

„Der Osten ist nach wie vor ein Stiefkind“

Geblieben ist von alldem nicht allzu viel. Ostdeutschland ist nur Thema, sobald die nächste Krise, respektive die nächste Landtagswahl naht. Wenn überhaupt. Mittlerweile hat selbst die AfD ihren Schrecken verloren. Die Mehrheit der ostdeutschen Wähler, das hat sich herauskristallisiert, stimmen bei einem erwartbar knappen Ergebnis letztlich für den amtierenden Ministerpräsidenten: Der muss dann im Anschluss eine komplizierte Dreierkoalition anführen – was Westdeutschland nicht zu kümmern braucht.

„Der Osten ist nach wie vor ein Stiefkind. Er ist anstrengend, weil er anders als der Westen ist und das auch immer wieder demonstriert“, sagt der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz, der sich mit der Ostpsyche beschäftigt. „Im Westen gibt es aber kein Bemühen, den Osten wirklich zu verstehen. Im Wahlkampf würde das nur stören.“

Kaum Thema in den Wahlprogrammen

Ein Blick in die Wahlprogramme der sechs großen Parteien zeigt, worauf Maaz abzielt. Bei den Grünen ist an drei Stellen von Ostdeutschland die Rede, bei der FDP kommt der Osten in Wörtern wie „kosteneffizient“ vor – also gar nicht. Die AfD reduziert den Osten konsequent auf die Ostrenten, während die Union der „Zukunft Ost“ immerhin ein Unterkapitel widmet. Den meisten Raum, fünf Seiten, widmet die Linke den ostdeutschen Interessen, hat sie doch einen Ruf als Kümmerer- und ostdeutsche Klientelpartei zu verlieren.

Die sächsische SPD reagierte auf das Wahlprogramm der Bundespartei auf ihre Weise. Sie erarbeitete ein Papier, das im Detail durchdeklinierte, was die gesamtdeutschen Forderungen für Sachsen bedeuten würden.

„Es gibt weiterhin eine unzureichende Wahrnehmung von West nach Ost“, sagt Anne-Luise Kitzerow, die bei der „Dritten Generation Ost“ mitmacht – einem Netzwerk junger Ostdeutscher. „Die derzeitige Kommunikation wirkt, als gäbe es kein Präsentationsproblem mehr, keine wirtschaftlich-sozialen Ungleichheiten, kein Lohngefälle oder keine fehlenden Investitionen. Ostdeutsche Perspektiven werden so in der Kommunikation ausschließlich mit ,Ostdeutschland’ verknüpft, aber nicht mit der gesamten Bundesrepublik.“

Nur zehn Millionen Wahlberechtigte

Der Blick auf die drei Kanzlerkandidaten macht die Angelegenheit nicht besser: SPD-Mann Olaf Scholz wohnt zwar wie Annalena Baerbock von den Grünen in Potsdam, beide konkurrieren sogar um das Direktmandat im Wahlkreis 61. Von ihnen ist aber kein Statement zur Lage des Ostens in Erinnerung geblieben. Gleiches gilt für Laschet. Er hat sowieso ganz spezifische Probleme: Laschet kämpft damit, dass die östlichen CDU-Landesverbände lieber auf den CSU-Vorsitzenden Markus Söder gesetzt hätten.

Jener Söder forderte immerhin im Mai mehr ostdeutsche Minister in der künftigen Bundesregierung. Allerdings sprach Söder im sachsen-anhaltischen Landtagswahlkampf. Bundesweit brachte das kaum Schlagzeilen und erst recht keine Debatte.

Zehn Millionen von insgesamt 60,4 deutschen Wahlberechtigten leben in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Fast die Hälfte aller Wahlberechtigten wohnt dagegen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Das hat ganz praktische Auswirkungen.

„Wir kleben Pflaster auf alte Wunden“

„Ich würde manchen Parteien – etwa den Grünen und der SPD – nicht raten, einen reinen Ost-Wahlkampf zu machen“, sagt die Politikberaterin Jana Faus. „Allein wegen der strukturellen Schwäche der ostdeutschen Parteien sind 100 Euro im Westen wesentlich besser eingesetzt, um einen Wähler zu überzeugen.“ Aber sie sieht das Dilemma: „Eigentlich müssten die Probleme und Herausforderungen Ostdeutschlands in den Legislaturperioden besprochen werden. Da fehlt aber oft das Bewusstsein für diese Themen, weil sie mit den aktuellen Krisen konkurrieren. Oder wir kleben Pflaster auf alte Wunden, die dann nur wieder neu aufreißen.“

Die Nachteile des Ostens wurden zuletzt in erster Linie monetär oder strukturell bemessen. Die Lösung schien vergleichsweise einfach: Der Bund siedelte in den vergangenen Jahren neue Behörden zwischen Ostsee und Erzgebirge an, um das Ungleichgewicht zwischen den alten und neuen Ländern aufzulösen. Neustrelitz in Brandenburg beispielsweise bekam die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Leipzig die Bundesagentur für Sprunginnovationen und das Fernstraßen-Bundesamt.

Ostdeutschland fehlt die Relevanz

Von einer generellen Strukturschwäche des Ostens spricht die Bundesregierung aktuell nicht mehr, seine benachteiligte Regionen sollen nicht mehr explizit bevorteilt werden. Unterschiede sind gleichwohl vorhanden: Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte im Westen erhielten 2019 ein mittleres Einkommen von 3.526 Euro brutto, in Ostdeutschland waren es 2.827 Euro. Erbschaften fallen im Westen im Durchschnitt doppelt so hoch aus wie im Osten.

„Das Argument, man dürfte nach mehr als 30 Jahren Wiedervereinigung nicht auf einer Sonderrolle des Ostens bestehen, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Psychoanalytiker Maaz: „Der Osten ist der Osten. Man kann doch die DDR-Geschichte nicht wegdiskutieren. Statt die Unterschiede weiter zu negieren, würde ich mir wünschen, die Parteien würden darauf eingehen. Warum nicht mal ein spezielles Wahlprogramm nur für den Osten auflegen?“

Dazu wird es vermutlich nicht mehr kommen. Ostdeutschland fehlt dazu derzeit die Relevanz. Laschet muss seinen Wahlkampf irgendwie retten, Scholz den SPD-Aufschwung in den Umfragen stabil halten und Baerbock von ihren Pannen ablenken.

Chance am 26. September

Dem Osten braucht trotzdem nicht bange sein. Seine Chance kommt vermutlich pünktlich zum Wahltag am 26. September. In Sachsen sehen Umfragen die AfD vor der CDU bei der Bundestagswahl, der eine oder andere Wahlkreis wird von der Union insgeheim als verloren angesehen. Die Aufregung und das Aufstöhnen im Westen scheinen gesichert – so bitter es ist. Die nächsten Schlagzeilen warten, die nächste Empörungswelle kann kommen.

Für den Osten müssen das keine schlechte Zeiten sein.

Von Kai Kollenberg