Berlin

Flüchtlingskrise, Coronakrise, Klimakrise – wenn die Politik nicht gegensteuert, droht der nächste Konflikt. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie von Progressivem Zentrum und Friedrich-Ebert-Stiftung, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Der Politikwissenschaftler Tom Mannewitz erklärt, was die politisch Verantwortlichen jetzt tun müssen.

Es gab 2015/16 schon einmal eine Untersuchung zu den politisch Verlassenen. Diesmal ging es um die sozialökologisch Verlassenen in strukturschwachen Regionen?

Ja, wir haben 217 Leute in vier strukturschwachen Gebieten befragt: im Chemiedreieck Bitterfeld-Wolfen, in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, in Saarbrücken im Saarland und im Raum Duisburg/Bochum in Nordrhein-Westfalen. Man hätte aber beispielsweise auch die Lausitz oder ein anderes strukturschwaches Gebiet auswählen können.

Professor Doktor Tom Mannewitz Der gebürtige Wurzener Tom Mannewitz (34) ist Politikwissenschaftler. Er studierte zunächst an der Technischen Universität (TU) in Dresden und promovierte 2012 bei Eckhard Jesse an der TU Chemnitz über linksextremistische Parteien. 2016/2017 war Mannewitz Gastdozent an der Universidad Francisco de Vitoria in Madrid. Seit vergangenen Jahr hat er eine Professur für politischen Extremismus und politische Ideengeschichte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung inne. Seine Schwerpunkte liegen in der Demokratie-, Extremismus- und Populismusforschung sowie den politikwissenschaftlichen Forschungsmethoden. Mannewitz wurde vielfach für seine Arbeit geehrt. Unter anderem 2019 neben drei anderen Nachwuchswissenschaftlern mit dem „Call of Papers“ des Bundespräsidenten zur „Demokratie der Zukunft“.

Haben Sie dabei mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Trennendes zwischen Ost und West gefunden?

Bei diesem Thema überwiegen tatsächlich die Gemeinsamkeiten. Dagegen wurde Migration beispielsweise ganz unterschiedlich wahrgenommen. Vor allem im Westen war die kulturelle Vielfalt eine Herausforderung im unmittelbaren Wohnumfeld. Man ärgerte sich darüber, dass sich Migranten nicht an die Regeln hielten, über Müll oder auch über jugendliche Banden. Im Osten war das eher ein diffuses Problem, weniger eines aus dem direkten Wohnumfeld. Nun ging es in der neuen Untersuchung vor allem um die Klimakrise.

„Die soziale Schieflage war ein drängendes Problem“

Welche Kernaussagen enthält Ihre Studie?

Wir waren überrascht, wie unterschiedlich die Antworten waren. Von „Es wird Zeit, dass wir beim Klimaschutz aufs Tempo drücken“ bis hin zu „Das muss alles nicht sein“. Der Großteil war jedoch dazwischen. Da kamen dann Antworten wie: „Wir müssen aufpassen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren“ oder „Alles richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es hier um Regionen geht, die abgehängt sind“. Der fehlende Zusammenhalt, die soziale Schieflage – das war ein drängendes Problem.

Wie wurde der Klimawandel reflektiert?

Wenn man die Leute allgemein fragte, erkannten sie den Klimawandel schon als drängendes Problem. Wurde es dann aber konkreter, überwogen die Sorgen: Beispielsweise, ob man sich den Dieselpreis dann noch leisten kann und was das für die Region bedeutet.

Woran machen Sie den Begriff „abgehängte Region“ fest?

Das ist nicht willkürlich Pi mal Daumen, sondern orientiert sich am Strukturatlas der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es trifft auf einen Großteil des Ostens zu und eine ganze Reihe von Regionen im Westen. Gradmesser sind beispielsweise Brutto-Sozialprodukt, Arbeitslosenquote, Wirtschaftsansiedlungen und mehr. Unser Ziel war es, auf Regionen zu schauen, in denen es in den vergangenen Jahren krasse Umbrüche gegeben hat. Die Schließung des Opelwerks in Saarbrücken beispielsweise oder die zerstobene Hoffnung auf das Solar Valley bei Bitterfeld.

„Zurückhaltung mit Blick auf die Zukunft“

Wie wird der sozialökologische Wandel von den Befragten beurteilt?

Das Problem wird in keiner Weise relativiert, sondern als eine der wichtigsten Zukunftsherausforderungen verstanden. Man weiß, dass es gelöst werden muss, aber nicht vor Ort lösbar ist, sondern größerer Anstrengungen bedarf. Oft wurde gesagt: Was bringt es, wenn Deutschland allein auf die Tube drückt? Es muss doch eine internationale Anstrengung geben. Das ist so der krasse Gegensatz zu Berlin-Mitte oder Leipzig-Connewitz, wo man glaubt, mit Fahrradfahren und veganen Produkten dem Problem beizukommen.

Nun sind aber steigende Dieselpreise oder der bevorstehende Bau von Windrädern nur die Vorboten einer einschneidenden Veränderung. Sind die Menschen in den strukturschwachen Regionen darauf vorbereitet?

Vorbereitet nicht. Wenn man auf die Geschichte dieser Orte schaut, dann dominiert zwar nicht Pessimismus aller Orten, aber doch zumindest Zurückhaltung im Hinblick auf die Zukunft. Aber dort liegt auch eine Chance: Man muss den Leuten begreiflich machen, dass sie auch persönlich etwas von den Veränderungen haben werden. Denn wenn es Windräder gibt, aber keine Arbeitsplätze, dann ist es am Ende das genaue Gegenteil von dem, was ich damit meine. Es muss sich materiell und ideell – im Sinne von Mitbestimmen können – für die Menschen lohnen. Da gibt es noch viel Potenzial.

Was empfehlen Sie?

Man darf vor Ort nicht den Eindruck erwecken, als gehe es nur um billiges Bauland für Windkraftwerke. Sonst droht eine weitere Spaltung, weil die Leute dann glauben, dass sie nicht gehört werden und ihre Region nur instrumentalisiert wird. Es geht um Teilhabe.

„Viel Sprengstoff für die Politik“

Nun ist das eine gute Absicht, aber mit Blick auf Wahlforen und ähnliche Veranstaltung zeigt sich, dass der bestehende Wille zur Teilhabe limitiert ist.

Ja, vielfach wollen die Leute abgeholt werden. Das ist das grundlegende Problem: Gerade solche Foren erweisen sich nur dann als erfolgreich, wenn die Leute angesprochen werden und sich die Politik danach auch mit den Problemen weiter beschäftigt. Denn es gibt eine grundlegende Entfremdung zwischen regierender Politik und Wählern, die sich nicht ernst genug genommen fühlen. Dort liegt sehr viel Sprengstoff, aber auch Potenzial, wenn man die Menschen aufsucht und teilhaben lässt, statt über die Köpfe hinweg zu entscheiden.

Was hat Sie am meisten überrascht?

Wenn man offen fragt, stellt man schnell fest, dass das soziale Thema das drängendste ist. Klimaschutz, Umweltschutz – alles wichtig, aber in den Lebenswelten geht es um ganz, ganz andere Sachen. Das erklärt auch so ein wenig die Ergebnisse der Bundestagswahl. Als drängende Probleme wurden Corona und Klima wahrgenommen – und an die Spitze gekommen ist die SPD.

Nun geht aber die Arbeitslosigkeit seit geraumer Zeit zurück. Wovor die Angst?

Das, was erreicht wurde, droht scheinbar wieder verloren zu gehen. Und die Angst vor dem Alter wächst. Nicht vor möglichen Gebrechen, sondern davor, dass man sich keine Wohnung oder keine Pflege leisten kann.

Von Roland Herold