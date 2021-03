Es fährt kein Zug nach Polen – zumindest was die Länderbahn betrifft. Weil das Nachbarland jetzt als Hochinzidenzgebiet gilt, enden alle Trilex-Verbindungen ab Dresden in Görlitz.

Ein Trilex-Zug der Länderbahn fährt in Dresden auf der Marienbrücke über die Elbe. Die Verbindung in Richtung Polen endet ab Sonntag in Görlitz. Quelle: Robert Michael/dpa