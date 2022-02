Plakate, Graffiti, Drohungen: Corona-Protestierende nutzen auch Sachsens Schulen und Kitas

Dresden

Proteste gegen Corona-Maßnahmen gab es in den vergangenen Monaten nicht nur auf öffentlichen Plätzen und Straßen in Sachsen. Auch Schulen und Kitas wurden für die Verbreitung der Anliegen genutzt. Nicht immer blieb es beim stillen Protest der Erwachsenen in den Einrichtungen der Kinder und Jugendlichen. Zum Teil mussten daraufhin auch Strafverfahren eingeleitet werden. Das geht aus einer Auflistung der Landesregierung hervor, die auf Nachfrage der Linksfraktion zuletzt im nicht öffentlichen Teil des Parlaments präsentiert wurde.

Vollständig sei die Liste nicht, heißt es in dem Dokument vorab, das der LVZ vorliegt. Insgesamt 29 konkrete Ereignisse von speziellen Corona-Protesten sind aber dennoch aufgeführt. Alle entstammen dem Polizeicomputer und wurden seit dem Frühjahr 2021 im Zusammenhang mit sächsischen Bildungseinrichtungen registriert. In den Berichten der Beamtinnen und Beamten geht es häufig um politische Botschaften, die gezielt an den Schulen und Kitas verbreitet werden sollten. Es gibt aber auch Meldungen von Sachbeschädigungen und sogar Bedrohungen gegen Mitarbeitende.

„Das sind leider keine Einzelfälle“, sagt die Abgeordnete Kerstin Köditz, die für die Linke im Landtagsausschuss für Inneres aktiv ist und das Thema dort auf die Tagesordnung gesetzt hat. Mehrfach hätten sich die Beteiligten für ihre Protestaktionen im vergangenen Jahr auch unbefugt Zugang zu den sächsischen Schulgeländen verschafft – und in mindestens einem Fall seien dabei erfolgreich Impfungen gestört worden.

Verstörende Puppen und Todesdrohung gegen Kita-Leitung

Als besonders heimtückisch sind der 54-Jährigen zwei Aktionen der Corona-Protestierenden in Kindertagesstätten aufgefallen. „Gleich zweimal stellten Unbekannte im Oktober auf einem Kita-Gelände in Burkau im Landkreis Bautzen speziell drapierte Puppen auf“, sagt Köditz. Laut Polizei trugen die Puppen T-Shirts mit politischen Botschaften, zudem waren mehrere Plakate an der Umzäunung der Einrichtung befestigt worden.

In einer Kita in Wurzen (Landkreis Leipzig) waren die dort eingeführten Corona-Schutzmaßnahmen für ein Elternteil sogar Grund genug für eine ausgesprochene Todesdrohung: „Personen, die die Coronaregeln durchgesetzt haben, kommen ins Gefängnis oder werden erschossen, wie zum Beispiel die Einrichtungsleitung“, so die im Polizeibericht zitierten Worte des Elternteils.

Kinder mit Versuchskaninchen verglichen

In mehreren Fällen hätten die Protestierenden versucht, Impfaktionen in den Bildungseinrichtungen zu stören. So drangen im September mutmaßliche Impfgegner in ein Gymnasium in Coswig (Landkreis Meißen) ein und sprachen dort die Schülerinnen und Schüler an. Als die Polizei eintraf, waren die Eindringlinge bereits wieder geflüchtet. In einem Gymnasium in Bautzen verschafften sich unterdessen „Personen, teilweise mit Jacken farblich wie die Reichsflagge bekleidet“, Zutritt zum Schulgelände, um gegen die geplante Impfaktion zu protestieren. Der Staatsschutz wurde daraufhin eingeschaltet.

In Niesky (Landkreis Görlitz) fanden sich vor Gymnasium und Oberschule mehrere Plakate, auf denen die Verfasser die Kinder unter anderem dazu aufforderten: „Seid keine Versuchskaninchen“. In Zwickau, Werdau, Wilkau-Haßlau und Neukirchen (alle Landkreis Zwickau) seien im Eingangsbereich mehrerer Schulen über Nacht Graffiti in roter Farbe aufgesprüht worden. Auf diesen waren jeweils Totenköpfe und Slogans wie „Masken weg“, „Nicht Impfen“ und „Widerstandsrecht“ zu sehen, heißt es.

Insgesamt 91 extremistische Vorfälle an Sachsens Schulen

Nicht in allen Fällen wurden im Anschluss auch polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. So sich die Protestierenden vor den Schulen an Abstandsregeln hielten, konnten sie unter Umständen auch gewähren. Einige der genannten Protestaktionen finden sich allerdings auch in der Liste extremistischer Vorfälle an Sachsen Schulen wieder, die alljährlich vom Kultusministerium mit Daten der Ermittlungsbehörden aufgestellt wird.

91 solcher politischen Delikte gab es demnach 2021 an den Bildungseinrichtungen im Freistaat. In der überwiegenden Mehrheit waren rechtsextremistische Entgleisungen von Schülerinnen und Schülern, verfassungsfeindliche Symbole oder Werbeaktionen von Gruppierungen wie den „Freien Sachsen“ oder „Eltern stehen auf“ auf den Schulgeländen Grund für das Eingreifen von Polizei und Schulbehörden. In 53 Fällen wurden daraufhin auch Strafverfahren eingeleitet. Im Vorjahr seien es laut Köditz noch 77 gewesen.

Von Matthias Puppe