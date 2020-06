Piwarz zu Corona-Fällen an sächsischen Schulen: Beobachten sehr genau 

Dresden

Angesichts der Corona-Fälle in mehreren sächsischen Schulen spricht Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) von erhöhter Achtsamkeit. Auswirkung auf die Planungen für die Rückkehr zum regulären Schulbetrieb nach den Sommerferien hätten die Fälle aber nicht.

„Wir beobachten die Sachverhalte sehr genau“, sagte der Unionspolitiker am Dienstag auf der Kabinetts-Pressekonferenz in Dresden. In Augustusburg ( Mittelsachsen) sei mit dem Gymnasium nun eine Bildungseinrichtung betroffen, an der noch weitreichende Schutzmaßnahmen wie Unterricht in Kleingruppen vorgeschrieben seien. „Es ist eine freie Schule, wir haben keinen unmittelbaren Einblick, wie das dort realisiert wurde. Es muss in den nächsten Tagen erörtert werden, wo dort Verbessungsbedarf besteht“, so der Unionspolitiker.

Generell müsse auch in Zukunft mit solchen Fällen gerechnet werden. „Ich habe immer deutlich gemacht, dass wir bei Öffnungen nicht davor gefeit sind, dass es Infektionsgeschehen gibt“, so Piwarz. In Augustusburg sei Covid-19 von Außen in die Schule eingetragen worden. „Es hat sich dann dort vergleichsweise stark verbreitet. Nun muss überprüft werden, was die Ursachen dafür warne“, so der Kultusminister weiter. Durch ein schnelles Handeln der Gesundheitsämter sei die Infektion zumindest schnell eingedämmt worden.

Christian Piwarz (CDU) während der Kabinetts-Pressekonferenz am Dienstag in Dresden. Quelle: Robert Michael/dpa

38 Infektionen in und um Augustusburg

Wie Uwe Gaul, Staatssekretär im Sozialministerium, am Dienstag sagte, sind im Zusammenhang mit dem Covid-19-Ausbruch am Augustusburger Gymnasium inzwischen 38 Personen betroffen. Aus Leipzig, wo es an zwei Bildungseinrichungen Corona-Fälle gibt, seien in den vergangenen Tagen 17 neue Fälle gemeldet worden. Darüber hinaus gibt es drei Betroffene in Rosswein – eine Horterzieherin und zwei Kinder. Laut des Landratsamts Mittelsachsen gibt es im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Augustusburg auch Kinder in Penig und Flöha, die inzwischen positiv getestet wurden.

In Sachsen gilt seit dem 18. Mai ein duales Schutzkonzept im eingeschränkten Regelbetrieb in Kitas und Schulen. In Kitas und Grundschule wurden Abstandsregeln aufgehoben, werden die Kinder in ganzen Gruppen betreut. In Gymnasien und Oberschulen sind die Klassen in Kleingruppen aufgeteilt, wird wochenweise abwechselnd unterrichtet. Für das kommende Schuljahr plant der Freistaat eine Rückkehr zum Normalbetrieb in Kitas und Schulen.

