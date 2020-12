Leipzig/Pirna

Es ist ein emotionaler Appell, den die Bewohner eines Pirnaer Pflegeheims kurz vor Weihnachten an das örtliche Gesundheitsamt schickten. In einem Brief fordern sie die Behörde auf, die geltenden Corona-Schutzregelungen zu lockern und wieder Besuche von Kindern, Enkeln und Verwandten zu ermöglichen. „Wir sind keine Tiere, die weggesperrt werden möchten, wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir wollen nicht geschützt werden, wir wollen unser gewohntes Leben zurückhaben“, heißt es unter anderem in dem Brief, der im Namen von 30 Bewohnern eines Wohnbereiches geschrieben wurde. Nach einer überstandenen Corona-Infektionswelle Anfang Dezember seien der ganze Wohnbereich und die Mitarbeiter negativ getestet worden. Für die Bewohner ein Lichtblick – durfte jetzt wieder die Familie zu Besuch kommen?

Das Gesundheitsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dämpfte diese Freude bereits kurz nach den Ergebnissen. Weiterhin seien keine Besuche erlaubt. „Wir waren fassungslos, für uns alle kaum zu ertragen und sehr schwer zu verstehen“, lautet die Reaktion der Heimbewohner im Brief. Sie wünschen sich von den Behörden eine individuelle Lösung.

Heimleitung kann Anordnung nicht ignorieren

Jan Fritsche, zuständiger Geschäftsführer für das betroffene Pirnaer Pflege- und Seniorenheim, kennt diesen Brief. Doch die Situation ist schwierig. Sie setzen die Regelungen des Amtes um. „Das Grundproblem ist, das wir natürlich als Träger zwischen Baum und Borke stehen. Auf der einen Seite wollen wir die Sozialkontakte logischerweise so weit wie möglich erhalten.“ Auf der anderen Seite lebe man aber mit der Gewissheit, das Besuchsrechte im Zweifel zu erneutem Infektionsgeschehen führen. Damit sei das Wohl aller gefährdet. Fritsche betont, dass das Anliegen der Bewohner nachvollziehbar sei. Es werde alles getan, um den Heimbewohnern so den Alltag zu erleichtern.

Mit Smartphones und Tablets können die Senioren mit ihren Familien und Bekannten sprechen. Angehörige, die palliativ behandelt werden, dürfen besucht werden. „Da können wir aber auch nur, bei gleichem Verständnis unserer Seite, um Verständnis bitten, weil es hier eben nicht nur um das Interesse des einzelnen geht, sondern auch um das Interesse des Nachbarn. Weil wir in den Seniorenheimen eine Art Lebensgemeinschaft sind“, so Fritsche. Nicht nachkommen könne man dem Wunsch der Bewohner, die Mitarbeiter und Pfleger ohne Schutzkleidung ins Heim zu lassen. „Das wäre grob fahrlässig. Das würden und dürften wir nie zulassen“, erklärt Fritsche dazu.

Landkreis hat weiter hohe Inzidenzwerte

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat derzeit einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 350 und ist damit eine der am stärksten betroffenen Regionen der Republik. Neben dem Pirnaer Heim sind auch zwei weitere Einrichtungen für Senioren im Landkreis von dem Besucherstopp betroffen, berichtet das Amt. Das Pirnaer Pflegeheim sei, so Fritsche, für den Schutz der Bewohner gut aufgestellt, einen 100-prozentigen Schutz gebe es aber nicht. In Sachsen habe jede Einrichtung der Gruppe Pandemie-Fälle zu verzeichnen. Das führe zu den Besuchsverboten und passiert in enger Abstimmung mit dem örtlichen Behörden, insbesondere dem Gesundheitsamt. Für die Bewohner ist das nicht immer nachvollziehbar – zumal die Infektion im angesprochenen Bereich bereits überstanden wurde. Doch das Amt versucht es mit Aufklärung und zeigt zumindest einen kleinen Lichtblick.

Gesundheitsamt reagierte bereits

In der Antwort des Gesundheitsamtes auf den Brief heißt es, man wolle alles Mögliche dafür tun, um die noch bestehende Schließungsverfügung schnellstmöglich wieder aufzuheben. „Voraussetzung hierfür ist jedoch zwingend unter anderem die Durchführung der sogenannten Schlussdesinfektion, mit der bisher noch nicht begonnen werden konnte“, heißt es weiter. Hierbei müssten auf einmal alle Flächen im Heim desinfiziert werden – in der angespannten Personal-Situation ein schwieriges Unterfangen.

Es sei wichtig, dass bisher nicht infizierte Bewohner auch weiterhin nicht erkranken, denn sonst beginne alles von vorne. Das Amt bittet die Bewohner daher trotz der schwierigen Situation um Verständnis, wenn aus Gründen des Infektionsschutzes eine schnelle Aufhebung der gegenwärtig geltenden Regelungen leider nicht möglich sei. Auf Nachfrage der LVZ heißt es aus dem Gesundheitsamt zudem mit Bezug auf die Antwort, dass seitens des Heimes Verständnis von Bewohnern, deren Angehörigen und der Pflegekräfte signalisiert wurde.

Eine Pandemiewelle in einer Einrichtung dauere um die sechs bis sieben Wochen, kann jedoch länger anhalten, so Fritsche. Auch, weil eine Isolation der betroffenen Bewohner mal besser, mal schlechter gelinge. Manche könne man nicht in ihren Zimmern lassen, beispielsweise Heimbewohner mit Demenz. Denen müsse die Situation immer wieder erklärt werden.

In Pirna waren bisher sieben von elf Wohngruppen von Covid-19 betroffen. Und trotz guter Aufstellung sei das Thema Schlussdesinfektion, wie vom Amt gefordert, nicht einfach zu erledigen. Zwar gibt es Luftreiniger und Schutzkleidung fürs Personal, dieses muss jetzt erstmal die Zeit finden, sich auch mit der größeren Desinfektion des Hauses zu beschäftigen – trotz der Unterstützung von zehn Bundeswehrsoldaten. Immerhin leben dort 400 Bewohner.

Aber es gibt einen Ausblick: Es ist geplant, voraussichtlich in den ersten Januarwochen Besucher wieder zuzulassen, wenn alle Testungen negativ ausfallen. Das bestätigt auch das Gesundheitsamt des Landkreises: „Die Abschlusstestungen aller Bewohner und Mitarbeiter im Seniorenheim [...] in Pirna sind für Montag, den 4. Januar, vorgesehen.“ Zeitgleich wolle man Maßnahmen und Konzepte zur Abschlussdesinfektion mit dem Heimbetreiber und dem zuständigen Team abstimmen, um das Heim wieder öffnen zu können. Eine Idee gibt es bereits. „Wir präferieren im Moment noch Besuchszonen“, so Fritsche. Die seien besser zu kontrollieren und reinigen. Dann jedoch könnten die Heimbewohner zumindest wieder Besuch empfangen.

Der Brief der Bewohner Werte Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Wir sind ein Wohnbereich mit 30 Bewohnern [...]. Alle Mitarbeiter und Bewohner hatten Covid 19, eine schwere Zeit für uns alle. Am 09.12.2020 wurden wir getestet, der Befund für alle Mitarbeiter und Bewohner fiel negativ aus, die Freude war riesengroß. Diese Freude wurde aber schnell gedämpft, egal wie das Ergebnis ausfiel, wir mussten weiterhin in unseren Zimmern verbleiben. Keinerlei Kontakte oder Spaziergänge waren erlaubt, von weitem unsere Kinder oder Angehörigen sehen – undenkbar. Wir waren fassungslos, für uns alle kaum zu ertragen und sehr schwer zu verstehen. Jedes Jahr gab es Viren im Heim und viele von uns haben es nicht geschafft, auch damals gab es schon wenig Personal. Unsere Wünsche sind sehr klein: • Kinder, Enkel und Ehepartner mit Abstand sehen • Einen Spaziergang an der frischen Luft • Unsere Schwestern ohne Schutzausrüstung mal wieder lachen sehen Wir sind keine Tiere, die weggesperrt werden möchten und müssen, wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir wollen nicht geschützt werden, wir wollen unser gewohntes Leben zurückhaben. Unsere Generation hat schwerere Zeiten überlebt und gemeistert – vergessen Sie das nie! Wir fordern Sie auf, eine individuellere Lösung zu suchen und zu finden. In der Hoffnung, dass Sie sich in unsere Lage rein versetzen können und wir Gehör bei Ihnen finden. Die Bewohner der A3

