Pflegekräfte in Sachsen brauchen selbst Pflege

In den sächsischen Alten- und Pflegeheimen arbeitet das Personal mittlerweile jenseits der Belastungsgrenze. In rund 200 Einrichtungen wurden Corona-Infektionen nachgewiesen, das Tragen einer unbequemen FFP2-Maske ist überall Vorschrift. Die Barmer-Krankenkasse hat nun jedoch noch eine weitere gefährliche Schwachstelle ausgemacht: Ein Großteil der Arbeit lastet auf Teilzeitkräften.

Nur ein Fünftel arbeitet in Vollzeit

Rund 57 000 Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen würden von rund 18 200 Pflegekräften versorgt, so die Barmer. Lediglich ein reichliches Fünftel davon sei in Vollzeit angestellt. Nach diesen Zahlen (die aus dem Jahr 2017 stammen) hat Sachsen die bundesweit geringste Quote an Vollzeitbeschäftigten, aber den höchsten Teil an Teilzeitkräften in stationären Pflegeeinrichtungen. Dass sich dadurch die Arbeitsstunden auf mehrere Schultern verteilen, sei jedoch ein Trugschluss, warnte Landesgeschäftsführer Fabian Magerl am Donnerstag in Dresden.

Vielmehr konzentriere sich ein überdurchschnittlich hoher Arbeitsstundenanteil auf Teilzeitbeschäftigte, die oft einspringen müssten, wenn Kollegen krankheitsbedingt ausfielen. „Das geht zu Lasten der Gesundheit“, mahnt Magerl und spricht von einem Teufelskreis. „Kann die Arbeit aufgrund von unzureichender Personalausstattung nicht geschafft werden, kommt es zu einer erhöhten Beanspruchung der Pflegekräfte bis hin zur Überlastung. Das wiederum führt zu vermehrten Fehlzeiten oder sogar zum Berufsaustritt.“

Im Ranking der Berufsgruppen liegt das Personal in Pflegeheimen in Sachsen bei den krankheitsbedingten Fehlzeiten mit durchschnittlich 30 Ausfalltagen an erster Stelle bei den Fehlzeiten. Auf 100 stationär versorgte Pflegebedürftige kamen in Sachsen 2017 gerade einmal 24 nicht in Vollzeit beschäftigte Pflegefachkräfte und 12 Pflegehilfskräfte. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg waren es 31 Pflegefachkräfte und 14 Pflegehilfskräfte. Der Bundesdurchschnitt lag bei 27 zu 17. Fast 80 Prozent unter ihnen sind Frauen, davon mehr als 30 Prozent über 55 Jahre alt.

Pflegekräfte besonderen Belastungen ausgesetzt

Mehr noch: Die Beschäftigten in der Altenpflege litten unter höheren physischen Belastungen als viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So arbeiteten sie häufiger im Stehen und müssten schwerer tragen und heben. Pflegekräfte stünden auch stärker unter Termin- und Leistungsdruck. Damit hätten sie häufiger das Gefühl bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gehen zu müssen.

In der Corona-Pandemie würden diese Bedingungen nun noch einmal verschärft, warnt Magerl. Da es sehr schwierig sei Fachpersonal zu akquirieren, komme der Gesunderhaltung der aktuell Beschäftigten besondere Bedeutung zu. Bei unzureichender Personalausstattung fielen für die Beschäftigten immer mehr Überstunden an, die Dienstpläne könnten nicht verlässlich eingehalten werden, Pflegekräfte würden regelmäßig ‚aus dem Frei‘ gerufen.

Viele werfen das Handtuch

„Durch eine zu hohe Arbeitsbelastung können zusätzlich noch Arbeitskräfte verloren gehen, weil sie krankheitsbedingt ausfallen, die Berufsbranche verlassen oder sogar frühverrentet werden“, mahnt Magerl. Hochgerechnet betreffe das mehr als 1200 Pflegekräfte, schätzt er. Notwendig sei darum die Verbesserung der Arbeitssituation für das Pflegepersonal. Wobei mit besseren Arbeitsbedingungen nicht nur eine angemessene Vergütung, sondern vor allem möglichst planbare und familienfreundliche Arbeitszeiten gemeint seien.

Die Arbeitssituation in der Pflege greife die Gesundheit der Beschäftigten massiv an. Mit den höheren Belastungen komme es häufiger zu Erkrankungen des Muskelskelettsystems, insbesondere des Rückens, zu Belastungsstörungen und Depressionen. Der Pflegeberuf sei so kraftraubend, dass überproportional viele Beschäftigte nicht bis zur Rente durchhielten. Durchschnittlich arbeite eine Pflegekraft nur etwa 12 Jahre in der Altenpflege und der Anteil an Pflegekräften mit einer Erwerbsminderungsrente sei bis zu doppelt so hoch wie in sonstigen Berufen. „Hier müssen wir gegensteuern“, sagt Magerl.

Mehr Ausbildungsplätze erforderlich

Neben geregelten Arbeitszeiten sollten die Arbeitgeber auch stärker auf Vorsorge setzen und Präventionsangebote zum Standard machen. Mit gezielten Trainings gegen Rückenprobleme oder psychischen Stress könne Einiges erreicht werden. Um die Situation in der Pflege grundlegend zu verbessern, sei allerdings ein Maßnahmenpaket unumgänglich. Der Gesetzgeber habe mit der Konzertierten Aktion Pflege einen wichtigen Schritt gemacht. „Allerdings richtet sich der Fokus dabei nur auf Pflegefachkräfte. Das reicht nicht aus“, so der Barmer-Landeschef. Die Pflegedienste und -heime müssten auch verstärkt Ausbildungsplätze für Pflegehilfskräfte anbieten.

