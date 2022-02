Pflegekräfte-Impfplicht: Kretschmer kritisiert fehlende Zugeständnisse des Bundes

Dresden

Trotz Bemühungen Sachsens wird es keine Zugeständnisse bei der Impfpflicht für Pflegekräfte geben. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nannte es nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch „bedauerlich“, dass die Politik nicht die Kraft für eine „praktikable“ Lösung gefunden habe. Es sei nicht gelungen, sich auf eine Verschiebung der Impfpflicht um „vielleicht drei Monate“ zu einigen.

In dem gemeinsamen Beschlusstext bekennen sich Bund und Länder zu der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab dem 16. März gelten soll. Darin wird zudem darauf verwiesen, dass die Bundesregierung sich mit den Gesundheitsministerien der Länder in einem „intensiven Abstimmungsprozess“ befindet: „Die Gesundheitsämter haben ein Ermessen bei der Umsetzung der Maßnahmen. Ein Betretungsverbot stellt die letzte Stufe dar.“ Es werde nicht sofort flächendeckend automatisch zu derartigen Verboten kommen.

Sachsen rechnet mit Versorgungsengpässen

Der Freistaat sieht die geplante Impfpflicht für Pflegekräfte schon länger kritisch. Die Regierung rechnet mit Versorgungsengpässen, weil in manchen Regionen die Impfquote bei den Mitarbeitern der Pflegeheime niedrig ist. Laut Schätzungen der Landesregierung ist sachsenweit geschätzt ein Drittel aller Mitarbeiter in Sachsens Pflegeheimen nicht geimpft. Dürften diese Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kommen, entstünden große Probleme. „Ich möchte gerne, dass nicht der Stab über den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebrochen wird, die nicht geimpft sind. Ich möchte, dass diese Spaltung in den Arbeitskollektiven aufhört“, sagte Kretschmer nach den Bund-Länder-Gesprächen.

Kritik in Protokollerklärung

Gemeinsam mit Bayern hatte der Freistaat deswegen versucht, Zugeständnisse bei der Umsetzung herauszuschlagen. Kretschmer hatte vergangene Woche erstmals gefordert, die Impfpflicht um mehrere Monate zu verschieben. Das könne Ruhe bringen, um noch einmal nachzudenken und die Entwicklung zu beobachten, argumentierte er.

In einer Protokollerklärung kritisierte der Freistaat Sachsen – ebenso wie Bayern und Sachsen-Anhalt – die ausbleibenden Beschlüsse zur Impfpflicht: „Der Freistaat Sachsen bedauert, dass die Hinweise der kommunalen Ebene an die Bundesregierung zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht gehört worden sind.“ Die Landesregierung nimmt dabei Bezug auf die Landräte, die eine Aussetzung der Impfpflicht gefordert hatten.

„Menschen erwarten praxistaugliche Lösung“

„Die Hilfeersuche der vielen unabhängigen Träger der Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegebereich und die Kritik an der Ausgestaltung sind nicht ernst genommen worden“, heißt es in der Protokollerklärung weiter. „Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich haben in den vergangenen beiden Jahren der Pandemie Herausragendes geleistet. (...) Sie und die Menschen in unserem Land erwarten zurecht von der Politik eine praxistaugliche Lösung.“

Genau daran scheitert es aber nach Ansicht der sächsischen Regierung. Zwar sollen die Länder Ermessensspielräume bei der Umsetzung nutzen. Bisher ist aber nicht klar, wie groß diese ausfallen. Noch vergangene Woche wartete das Sozialministerium auf Zuarbeiten der Bundesregierung. Einen Erlass für die sächsischen Gesundheitsämter, auf deren Basis die Ämter die Impfpflicht kontrollieren und umsetzen sollen, wurde deshalb verschoben. Ursprünglich sollte er am Freitag vergangener Woche vorliegen.

Landesregierung: Omikron unterläuft Zweck der Impfpflicht

Die sächsische Landesregierung betont in der Protokollerklärung zudem, dass die Impfpflicht für Pflegekräfte vor der Omikron-Welle geschaffen wurde. Bei dieser Virus-Variante komme es aber auch zu vermehrten Infektionen von Geimpften und Genesenen. Der Zweck der Impfpflicht könne deswegen aktuell nicht mehr erreicht werden.

Von kol