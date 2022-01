Delitzsch

Leiter Christian Schulze ist eigentlich in einer beneidenswerten Situation. Von den 75 Mitarbeitern im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im nordsächsischen Delitzsch-Beerendorf sind 85 Prozent vollständig geimpft. Von Schulze aus kann die Impfpflicht deshalb im März durchaus kommen. „Auch wenn es besser gewesen wäre, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen“, sagt er. „Denn ich glaube, die Fachleute haben recht: So eine Impfpflicht würde uns aus der Pandemie heraushelfen.“ Und manch schräge Diskussion in der Pflegebranche vermeiden, fügt er nach einer kurzen Pause hinzu.

Heim war von Corona-Ausbruch schwer betroffen

Sachsenweit, so schätzt Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), die am Donnerstag das AWO-Heim besuchte, stehen in Arztpraxen und Kliniken lediglich drei bis fünf Prozent der Mitarbeiter einer Impfung ablehnend gegenüber. Im Pflegebereich dagegen seien es zehn bis 15 Prozent. Sie weiß um die Tücken der Impfpflicht für Pflegekräfte, die derzeit für große Besorgnis in der Branche sorgt. Nun ist sie gekommen, um zu hören, welche Nöte und Wünsche die Betroffenen haben.

Dass die Impfquote in Delitzsch-Beerendorf höher ist, hat zwei ganz unterschiedliche Gründe. Als die Pandemie um die Jahreswende 2020/21 besonders wütete, infizierten sich im Pflegeheim nicht nur40 der insgesamt 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch 50 Bewohnerinnen und Bewohner. 14 von ihnen starben.

Seither ist die Bereitschaft unter dem Personal kontinuierlich gewachsen, sich impfen zu lassen. Dazu organisierte Schulze, der auch in Leipzig für die SPD im Stadtrat sitzt, unter anderem ein mobiles AWO-Impfteam, das nicht nur die Bewohner und Mitarbeiter des Heims versorgte, sondern auch die Bewohner des Delitzscher Ortsteils, Hausärzte und Therapeuten. „Natürlich geht es“, sagt Schulze rückblickend. „Man muss es nur machen.“

Pflegekraft hatte Corona und sorgt sich wegen Impf-Nachwirkungen

Pflegekraft Christin Hohmann sieht das allerdings ein wenig anders. Sie sagt, was auch ein Teil ihrer Kolleginnen und Kollegen denkt: „Es sollte in meinem Ermessen stehen, was ich mit meinem Körper mache.“ Sie selbst habe bereits Corona gehabt, fürchte aber Nebenwirkungen bei einer Impfung. „Ich weiß nicht, wie es nach dem 15. März weitergehen soll“, gibt sie nun zu. „Ich würde gern weiter in der Pflege arbeiten, kann es dann aber nicht mehr.“ Dass eine allgemeine Impfpflicht helfen könnte, glaubt sie nicht. Köpping erinnert sie daran, dass andere Mitarbeiter dann ihre Arbeit mit verrichten müssten und fragt: „Würden Sie anders entscheiden, wenn Sie genau wüssten, wie oft Sie sich impfen lassen müssten?“ – „Dann würde ich anders überlegen“, gibt Hohmann zurück, die ihre Entscheidung überdies vom Impfstoff abhängig machen will.

Auch andere Mitarbeiter des Pflegeheims geben an, skeptisch zu sein, aber die Impfung letztendlich doch in Kauf genommen zu haben, um weiter verdienen zu können. Das Wort „Existenzangst“ macht immer wieder die Runde. Es vergehe zumindest kein Tag, an dem das Thema nicht in der Einrichtung diskutiert werde. Heimratsvorsitzende Annemarie Semmler (90) hingegen sagt: „Vor allem junge Leute müssen begreifen, dass sie für sich und für ihre Familien Verantwortung tragen.“ Letztendlich sei die Impfung ja sogar kostenlos. Und, dass der Impfstoff innerhalb weniger Monate bereitgestellt wurde, müsse als große Leistung gewertet werden.

Ministerin Köpping: Niemandem wird am 15. März gekündigt

Wenn es noch unvollständig geimpfte Mitarbeiter im März geben sollte, werde man wohl im Extremfall eine Handvoll Betten nicht wieder belegen können, meint Heimleiter Schulze relativ gelassen. „Die Welt wird in Beerendorf nicht untergehen. Aber es ist schade um jeden Mitarbeiter.“ Von der Möglichkeit, per Ausnahmeregelung durch das zuständige Gesundheitsamt ungeimpftes Pflegepersonal weiter zu beschäftigen, wenn sonst beispielsweise die Grundversorgung gefährdet ist, will er derzeit jedenfalls nichts wissen. „Ich erwarte aber, dass die Gesundheitsämter nach dem 15. März mit Augenmaß auf die Heime zugehen“, so Schulze.

Das verspricht Köpping, die auf einen bundeseinheitlichen Erlass hofft und gleichzeitig zusagt: „Es wird am 15. März nicht jemanden gekündigt.“ Vielmehr soll es dann einen gewissen Spielraum für Pflegeheime geben, die den Betrieb ohne ungeimpfte Pflegekräfte nicht aufrecht erhalten könnten. „Nur: Aufgeschoben ist so eine Sache“, fügt sie hinzu. Man dürfe nicht vergessen, das es bisher bereits 14.000 an und mit Corona Gestorbene in Sachsen gibt. Nichts zu tun, sei deshalb keine Option, sagt die Ministerin.

Von Roland Herold