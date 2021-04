Pflege-Notstand in der Corona-Krise: Sachsens Kliniken geht das Personal aus

Leipzig

In Sachsen gibt es zu wenig Klinikbetten, heißt es. Doch stimmt das wirklich? Wer in Leipzigs große Kliniken schaut, entdeckt schnell: Dort fehlt es nicht an Klinikbetten oder Beatmungsgeräten, sondern an dem Personal dafür. Deshalb müssen immer mehr Pflegekräfte von Normalstationen abgezogen werden – um den Preis, dass dort Behandlungen und Operationen verschoben werden. Deshalb werden die Rufe nach einer grundlegenden Reform der Krankenhauspolitik lauter.

Vollschutzkleidung erschöpft die Pfleger schneller

„Covid-19-Patienten verursachen erheblich mehr Aufwand“, sagt Friedrich München von der Krankenhausgesellschaft Sachsen (KHG). „Die Mitarbeiter müssen mit Atemschutz und in Vollschutzkleidung arbeiten und deshalb in der Regel nach sechs Stunden ausgewechselt werden. Insgesamt erfordern Covid-Patienten einen zwei- bis dreifach höheren Personalaufwand.“

Außerdem müssten sie normalerweise in Einbett-Zimmer verlegt werden, was häufig die Umstrukturierung ganzer Abteilungen notwendig mache. Normalpatienten, deren Behandlung dringen notwendig sei, würden deshalb zunehmende in kleinere Krankenhäuser im Umland gelenkt.

Eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Denn der Fachkräftemarkt ist praktisch leer gefegt. Einige Häuser rekrutieren bereits über Zeitarbeitsfirmen freie Mitarbeiter – aber auch dieses Klientel ist begrenzt. Erfolgversprechend sei deshalb nur die Ausbildung von Pflegekräften, doch auch dort gebe es einen „Flaschenhals“, sagt München. Denn rund ein Viertel dieser Azubis breche die Ausbildung ab. „Der Beruf ist hart und jungen Menschen bieten sich bei der aktuellen demografischen Entwicklung auch andere Perspektiven“, kommentiert dies München.

Der Bund füttert ein „bürokratisches Monster“

Zusätzlich macht vielen Krankenhäusern zu schaffen, dass die vom Bundesgesundheitsministerium angewendeten Abrechnungssysteme nicht für die aktuellen Pandemiebedingungen ausgelegt sind. „Diese Dinge passen nicht zusammen“, stöhnt ein betroffener Manager und spricht von einem „bürokratischen Monster“, das durch ein flexibleres System ersetzt werden müsse.

Mehr zum Thema: Mehr Covid-Patienten in Sachsens Kliniken – wann fällt die 1300-Betten-Marke?

Obwohl der Bund den aktuellen Kostenanstieg in den Kliniken wieder besser abfedert und aktuell mit den Krankenkassen über eine Aufstockung des sogenannten Pflegebudgets der Einrichtungen verhandelt wird, gehen vielen Häusern durch die Pandemie wichtige Einnahmen verloren. „Wenn nach der Bundestagswahl die öffentlichen Kassen sparen müssen, könnte es für einige Krankenhäuser eng werden“, prophezeit ein Experten, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Vor allem kleine Häuser in den ländlichen Bereichen müssten dann deutlich stärker vom Freistaat unterstützt werden, damit sie nicht aufgeben. „Wenn sie schließen ziehen die Ärzte weg und schnell ist in einem 40-Kilometer-Umkreis keine richtige Betreuung mehr vorhanden.“ Der Freistaat könne dies verhindern, indem er dort zum Beispiel Stationen zu ambulanten Gesundheitszentren umbaut oder neue medizinische Versorgungszentren andockt.

Von Andreas Tappert