Dresden

Die geplante Diätenerhöhung für sächsische Landtagsabgeordnete könnte auf den letzten Metern gestoppt werden: Mit einer Online-Petition rufen Landes- und Kommunalpolitiker die Kenia-Koalition zum Verzicht auf – gerade in Corona-Zeiten dürfe es keinen Aufschlag geben. „Bis heute fehlt vielen Menschen die Perspektive. In dieser dramatischen Situation beabsichtigen die Landtagsabgeordneten von CDU, SPD und Grünen eine weitere Erhöhung ihrer ohnehin sehr auskömmlich bemessenen Diäten und die Aufbesserung zahlreicher Privilegien, die sie als Mandatsträger bereits jetzt haben“, heißt es in der Petition, die jetzt beim sächsischen Landtag angemeldet wurde.

Erhöhung soll nach Nullrunden nun im Spätherbst kommen

Da Diätenerhöhungen zu den sensibelsten Entscheidungen in der Politik zählen, hat sich die Kenia-Koalition in den vergangenen Monaten hörbar schwer getan, das neue Abgeordnetengesetz durch den Landtag zu bringen. Letztlich hatten sich CDU, Grüne und SPD vor Kurzem auf einen vierten Anlauf geeinigt: Ab November – oder spätestens Dezember – soll jeder der 119 Landtagsabgeordneten monatlich 293,54 Euro beziehungsweise 4,9 Prozent mehr bekommen. Seit der bislang letzten Anhebung im August 2019 sind es aktuell 5943,50 Euro. Das entsprechende Gesetz soll im Mai parallel zum neuen Landeshaushalt beschlossen werden. Ursprünglich sollte die Entscheidung schon im Frühjahr 2020, dann im Dezember 2020 und zuletzt im März 2021 erfolgen.

Nachbarländer haben bereits höhere Zahlungen beschlossen

Hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale, die beispielsweise für Büromieten, Dienstfahrten oder Übernachtungen genutzt werden kann: Je nach der Entfernung vom Wohnort zur Landeshauptstadt beträgt die Staffelung zwischen 3330,60 Euro (Wohnsitz Dresden) und 4354,75 Euro (Entfernung über 100 Kilometer). Zum Vergleich: In Thüringen stiegen die Diäten zum 1. Juli 2020 auf 5976,95 Euro (plus 174,09 Euro), in Sachsen-Anhalt auf 7131,02 Euro (plus 241,15 Euro).

Ex-FDP-Chef Zastrow: Bürger müssen Erhöhung stoppen

Doch dagegen formiert sich Widerstand: Nachdem bereits heftige Kritik aus der Wirtschaft kam, legen nun langjährige Landespolitiker wie Holger Zastrow nach. „Offenbar leben viele Landtagsabgeordnete inzwischen in einer eigenen Welt. Die Diätenerhöhung ist zutiefst unsensibel und muss gestoppt werden. Da es der Landtag nicht selbst tun wird, müssen es die Bürger tun“, erklärt der ehemalige FDP-Landesvorsitzende (1999 bis 2019) die Online-Initiative. Zu den Erstunterzeichnerinnen gehört auch Antje Hermenau, die frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete und Fraktionschefin in Sachsen: „Gehen Regierung und Parlament mit der Bevölkerung auch materiell durch Dick und Dünn, stärkt dies das Vertrauen. Die geplante Diätenerhöhung bewirkt das genaue Gegenteil.“

Online-Petition läuft noch vier Wochen

Die Petition hat bislang 280 Unterstützerinnen und Unterstützer, darunter sind weitere Liberale sowie führende Kommunalpolitiker der Freien Wähler. Die Aktion, die sich an alle Sachsen richtet, läuft noch vier Wochen – um ein Quorum zu erreichen, sind mindestens 12.000 Unterschriften notwendig. „Wenn die Unterschriften in der notwendigen Anzahl vorliegen, kann die Petition im Landtag behandelt werden“, erklärt die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Simone Lang (SPD). Das Anliegen werde „genauso behandelt wie alle anderen auch“. Zuletzt hatte es beispielsweise eine groß angelegte Unterschriftensammlung für ein längeres gemeinsames Lernen gegeben.

Linke und AfD gegen höhere Abgeordnetenbezüge

Auch im Parlament selbst gibt es deutliche Kritik an der Diätenerhöhung. Sarah Buddeberg, die parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion, kündigt an: „Unsere Stimmen werden wir dafür nicht hergeben – eine weitere Nullrunde wäre anständig.“ AfD-Fraktionschef Jörg Urban spricht von einem „unverfrorenen Griff in die Geldbörse des Steuerzahlers“, während Unternehmen und Handwerker regelrecht in die Insolvenz getrieben würden.

Kenia-Koalition verteidigt Aufschlag um knapp 300 Euro

Dass es überhaupt zu einer Diätenentscheidung kommen soll, liegt an einer rechtlichen Vorgabe: Spätestens neun Monate nach einer Landtagswahl muss das neue Parlament über die Abgeordnetenbezüge entscheiden – zur Höhe wird aber nichts gesagt. Ursprünglich sollte die Steigerung bereits im Frühjahr 2020 beschlossen werden, die Vorlage wurde wegen der Corona-Krise aber immer wieder auf Eis gelegt. Die Kenia-Koalition verteidigt die aktuellen Pläne: Die Erhöhung erfolge nach einer zweijährigen Nullrunde und werde künftig auch wieder an die Lohnentwicklung in Sachsen gekoppelt – gehe diese nach unten, würden auch die Diäten sinken.

Diäten werden vorerst an Richterbesoldung gekoppelt

In dem nun vorliegenden Gesetzentwurf wird auch eine neue Berechnungsgrundlage angewendet. In diesem Jahr sollen die Politikerbezüge an die aktuelle Besoldung für Richter (R2/Stufe 6) gekoppelt werden, wie es bereits vor 2010 der Fall gewesen war – deshalb falle die Erhöhung auch überproportional aus, heißt es intern zur Begründung. In den vergangenen zehn Jahren war die Entwicklung des sächsischen Bruttoinlandsprodukts (zu 45 Prozent), der Bruttolöhne (45 Prozent), der Renten (5 Prozent) und der Hartz-IV-Sätze (5 Prozent) eingeflossen. Ab 2022 soll es dann einen ähnlichen Index geben.

Auch Fraktionsgelder sollen steigen

Darüber hinaus soll es auch für Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten mehr Geld geben: Die entsprechende Pauschale wird laut Gesetzentwurf von derzeit 6019,08 Euro auf 8025,44 Euro monatlich steigen (plus Arbeitgeberanteil an Sozialbeiträgen und Sonderzahlungen). Gilt aktuell der 1,5-fache Satz der Entgeltgruppe 11 (Stufe 3) des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder, soll künftig der zweifache Satz gezahlt werden. Außerdem sollen mit dem neuen Haushalt die Fraktionszuschüsse, die Kopfpauschalen pro Abgeordneten und der Oppositionszuschlag erhöht werden. Im Plan sind für die Fraktionen „zur Erfüllung der parlamentarischen ­Aufgaben“ statt 10,27 Millionen Euro insgesamt 12,66 Millionen Euro für 2021 und 12,99 Millionen Euro für 2022 veranschlagt.

Von Andreas Debski