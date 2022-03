Leipzig

Krankheitsausfall, Kurzarbeit, Quarantäne – in der Wirtschaft wird wegen Corona immer weniger gearbeitet. Nach einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vom Beginn dieser Woche haben allein die vierte und die fünfte Corona-Welle bundesweit für einen Arbeitsausfall von schätzungsweise 383 Millionen Stunden gesorgt. Würde man diese Zahlen auf Sachsen runterbrechen, so wären das zirka 17 Millionen Arbeitsstunden, in Thüringen rund 8,5 Millionen Arbeitsstunden.

Waren in der zweiten Welle vor allem geschlossene Schulen und Kitas für die Arbeitsausfälle verantwortlich, so sind es in der vierten und fünften krankheitsbedingte Abwesenheiten vom Arbeitsplatz gewesen. Aber muss jeder an Omikron Erkrankte tatsächlich so lang abgesondert werden, müssen Kontaktpersonen so lange in die Quarantäne?

Handwerkskammer: „Kleinen Betrieben droht Überlastung“

Matthias Forßbohm, Präsident der Sächsischen Handwerkskammer, sagt nein. Ein Blick in die Kliniken zeige, dass dort trotz der enorm hohen Corona-Inzidenzen derzeit keine unbeherrschbare Situation durch Corona-Patienten bevorstehe. „Die Überlastung droht dagegen in den vielen kleinen Betrieben, bei denen Überstunden gefahren werden müssen, um Personalausfälle aufzufangen“, warnt er. Manche Aufträge blieben gleich ganz liegen oder würden wegen Engpasssituationen abgelehnt. „Vor diesem Hintergrund, muss der Umgang mit infizierten Personen überdacht und die pauschalen Quarantänezeiten müssen auf den Prüfstand gestellt werden“, fordert der Handwerkskammer-Präsident. „Je schneller Korrekturen kommen, desto besser.“

Wenn Infizierte symptomfrei seien und sich fit fühlten, sollte ein sofortiges Frei-Testen möglich sein – zumindest in Berufen, bei denen es zu keinem intensiven Kundenkontakt kommt. Auch die Quarantäne von Kontaktpersonen, etwa bei infizierten Schulkindern, gehöre dringend auf den Prüfstand, so Forßbohm weiter. „Hier könnten ebenfalls verpflichtende Tests in Verbindung mit Masken die Quarantäne ersetzen.“ Letztendlich müsse eben vermieden werden, dass gesunde Fachkräfte länger als erforderlich ausfallen.

Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig. Quelle: Anika Dollmeyer

Zustimmung von IHK und Krankenhausgesellschaft

Das sieht auch die IHK zu Leipzig so. Ihr Präsident Kristian Kirpal mahnt: „Die aktuellen Vorschriften führen zu langen Ausfallzeiten der Beschäftigten. Dies behindert die betrieblichen Abläufe teils erheblich.“ Eine Verkürzung von Quarantänezeiten angesichts milder Verläufe hält auch er für sinnvoll. „Vor allem ein früheres Freitesten von symptomlosen Personen muss ermöglicht werden, um die Ausfallzeiten von Beschäftigten für die Unternehmen zu reduzieren“, verlangt der IHK-Präsident. Die Erfahrung der vergangenen Monate zeige, dass Unternehmen überdies verantwortungsvolle Lösungen fänden, um dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiter in der noch anhaltenden Pandemiephase Rechnung zu tragen.

Ausfall in Kliniken: 15 Prozent

Eine Verkürzung der Quarantänezeit würde sogar die Sächsische Krankenhausgesellschaft begrüßen. Man sei darüber bereits im Gespräch mit dem Sozialministerium in Dresden, sagt Sprecher Friedrich München. „Eine solche Maßnahme wäre vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um symptomlose Menschen handelt, die sich in Quarantäne befinden und sich frei testen könnten.“ Der Krankenstand beim Personal in den Kliniken liege gegenwärtig bei 15 Prozent – addiert mit Urlaub und Dienstfrei sogar bei 25 Prozent. „Insofern würde uns eine Verkürzung der Quarantänezeit auch helfen und flexibler machen“, räumt München ein.

In Sachsen gilt derzeit, dass sich Kontaktpersonen von Infizierten zehn Tage in Quarantäne begeben müssen, nach sieben Tagen können sie sich frei testen. Ausnahmen gibt es: bei drei absolvierten Impfungen, für geimpfte Genesene, für zweifach Geimpfte bis 90 Tage nach der Impfung sowie für Genesene ab dem 29. Tag und bis zu 90 Tage nach dem PCR-Test. Andere Länder wie beispielsweise Österreich haben die Quarantäne bereits auf fünf Tage ohne anschließenden Test verkürzt.

Von Roland Herold