Dresden

Corona-Streife statt Studium und Urlaub: Ab kommenden Dienstag werden 400 Polizeistudentinnen und -studenten in die sächsischen Reviere zu Hilfseinsätzen abkommandiert. Dabei geht es hauptsächlich um Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln. Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar kündigte am Donnerstag ein härteres Vorgehen bei Verstößen an: „Die Polizei lässt sich nicht an der Nase herumführen und wird bei denen, die es nicht begreifen oder akzeptieren wollen, robust und entschieden handeln.“ Deshalb wurde auch der Weihnachtsurlaub widerrufen.

Mehr als 700 Polizisten sind in Corona-Quarantäne

Hintergrund ist aber auch eine akute Personalnot. Aktuell sind von den rund 12.000 Beamtinnen und Beamten mehr als 700 in Corona-Quarantäne, davon gut 500 mit einer Infektion. Hinzu kommen etwa 1000, die aufgrund anderer Krankheiten ausfallen.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach gegenüber der LVZ von einem hausgemachten Problem: „Da wurde in den letzten Jahren geschlafen.“ Die Schmerzgrenze sei längst überschritten, sagte Husgen in Richtung von Innenminister Roland Wöller (CDU). Auch Cathleen Martin, die Sachsen-Chefin der Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG), kritisierte: „Eine dauerhafte kontinuierliche Erhöhung der Einstellungszahlen auf 1000 hätte dieses Chaos verhindern können.“

Teilnahme an illegalen Versammlungen wird teuer

Im Fokus stehen momentan die Corona-Protestaktionen. Am vergangenen Montag hatte es sachsenweit 82 Versammlungen mit insgesamt 6800 Teilnehmern gegeben. Zur Absicherung und für Kontrollen waren 2440 Polizistinnen und Polizisten aus dem Freistaat sowie aus anderen Bundesländern eingesetzt worden.

„Wir sind in diesen Tagen vor allem bei einer Vielzahl unzulässiger Versammlungen gefragt und gefordert. Wer an solchen Demonstrationen teilnimmt und Ordnungswidrigkeiten begeht, muss wissen: Es wird teuer“, machte Kretzschmar mit Blick auf die Personalsituation klar. Jede Teilnahme an einer illegalen Ansammlung kostet 250 Euro Bußgeld. Allein am vergangenen Montag wurden 1033 Ordnungswidrigkeiten registriert, überwiegend wegen Verstößen gegen die sächsische Corona-Notfallverordnung, sowie 60 Straftaten angezeigt.

Nur 160 der 400 Auszubildenden haben Berufserfahrung

Der Einsatz der 400 Auszubildenden von der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) in Rothenburg (Oberlausitz) ist zunächst bis zum 7. Januar befristet. Von ihnen verfügen lediglich 160 über Berufserfahrung – deshalb sollen sie gemeinsam mit erfahrenen Beamtinnen und Beamten auf Streife und bei Corona-Kontrollen eingesetzt werden. Versäumte Studienzeiten sollen nachgeholt werden. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass die sächsische Polizei in dieser dramatischen Pandemie-Lage ihren Beitrag im Freistaat Sachsen leistet“, sagte Kretzschmar.

Von Andreas Debski