Leipzig

Das Völkerschlachtdenkmal gilt mit seinen 91 Metern Höhe als steinerner Gigant. In Anlehnung daran gab sich das neue Restaurant vis-à-vis auch den Namen „ Pellorus“. Dieser erinnert gleichfalls an einen Giganten – einen Riesen aus der griechischen Mythologie. Am Dienstag, den 15. Oktober, wird das Ausflugslok...