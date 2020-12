Bitterfeld

Noch bis zum 2. Februar erstrahlt allabendlich der gut 30 Meter hohe Pegelturm an Goitzsche bei Bitterfeld gleich hinter der Landesgrenze zu Sachsen als womöglich größte Kerze Europas. Initiiert wurde das Ganze vom Zweckverband Goitzsche.

„Die Idee entstand auf der Suche nach Marketingmaßnahmen für Jahreszeiten, in denen nicht allzu viele Touristen zu uns kommen“, erklärte Lars-Jörn Zimmer, ehrenamtlicher Chef des Zweckverbandes und sachsen-anhaltischer CDU-Landtagsabgeordneter. Durchaus inspiriert durch die Lichterwelt in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg habe man Kontakt zum Lieferanten der Lichterwelt – die renommierte polnische Firma Multidekor – aufgenommen.

Kugeliger Weihnachskalender

Das Resultat: ein meterhohes Lichtermeer. „Auf den Treppenstufen gibt es 24 einzeln erleuchtete 3D-Kugeln mit einem Durchmesser von 1,2 Metern, die einen Weihnachtskalender darstellen“, berichtete Zimmer. Allein die Flamme sei 1,5 Meter breit und 3 Meter hoch. Fünf Lichterketten und ein 20-teiliger Lichtervorhang würden die Installation abrunden, die mit Niederspannung betrieben wird. Auch am Tag sei das Ganze gut zu sehen.

40.000 Euro habe sich der Zweckverband die Aktion kosten lassen. „Das Ganze ist aber keine Eintagsfliege – die Verwandlung des Pegelturms in eine Kerze soll jährlich wiederholt werden.“ Zudem gebe es einen gut beleuchteten Fotorahmen in der Nähe, mit dessen Hilfe tolle Bilder aufgenommen werden können. Bislang sei die Illuminierung überaus gut angenommen worden, zahlreiche Schaulustige würden sich in den Abendstunden einfinden, so Zimmer.

Profifirma aus Polen

Mit der polnische Firma Multidekor konnte ein Profi in diesem Segment gewonnen werden. Seit 1996 wird das Unternehmen der Gebrüder Grzegorz und Tomasz Podogrocki aus Piastow westlich von Warschau für die Weihnachtsbeleuchtung von Städten und Kommunen nicht allein in ganz Polen engagiert. Eineinhalb Millionen Meter Straßendekoration inklusive 765 Lichttannen und 435 dekorierte Plätze in 542 Städten hat die Firma als Referenzobjekte bislang aufzuweisen.

Stromsparende LED-Leuchten

Besonders große Illuminationen wurden beispielsweise in Magdeburg, London, Moskau, Warschau und Danzig installiert. Dabei werden stromsparende LED-Leuchtmittel verwendet. 130 hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich dabei um die Kundenwünsche. In der Saison – diese läuft in der Weihnachtsdekorationsbranche in der Regel von September bis Dezember – werden zusätzlich 180 Saisonmitarbeiter angestellt. Die Gebrüder Podogrocki werben damit, dass – wenn die ganze Weihnachtsdekoration, die von Multidekor jemals hergestellt wurde, aneinandergereiht wird – man die gesamte Strecke von Warschau nach Paris erleuchten könnte.

Von Martin Pelzl