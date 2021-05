Dresden

Spätestens ab kommender Woche könnten vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene wieder mehr Freiheiten haben. So sollen unter anderem die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wegfallen.

Für wen sollen die Erleichterungen gelten?

Die geplanten Erleichterungen sollen für vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene gelten. Als geimpft gilt, wer zwei Impfungen erhalten hat, wobei die Zweite mindestens 14 Tage zurückliegen muss. Als genesen gelten – für die Dauer eines halben Jahres – all jene, die einen mindestens 28 Tage alten PCR-Test oder eine vergleichbare Labordiagnostik (Nukleinsäurenachweis) vorlegen können. Die Regelung gilt ebenfalls für Covid-19-Genesene, die bereits eine Impfung erhalten haben, die mindestens zwei Wochen alt sein muss.

Ab wann treten die neuen Regelungen in Kraft?

Der Bundesrat wird am Freitag über die Bundesverordnung abstimmen, die einen Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten soll – das könnte bereits am Samstag oder Sonntag sein, spätestens aber Anfang der kommenden Woche. Die neuen Regelungen werden unabhängig von einer Sieben-Tage-Inzidenz gelten.

Was ist in Sachsen zu beachten?

Grundsätzlich gilt: Bundes- steht über Landesrecht. Damit müssen die neuen Regelungen auch in Sachsen angewendet werden. Einen Vorbehalt gibt es allerdings: Das sächsische Kabinett könnte am kommenden Dienstag die Vorgaben verschärfen, was rechtlich möglich wäre – oder aber die eigene Corona-Schutzverordnung „nur“ entsprechend anpassen. Hintergrund ist, dass die Vorschriften im Freistaat aktuell noch strenger sind, sprich weniger Ausnahmen zulassen.

Welche Beschränkungen sollen wegfallen?

Für Treffen, an denen ausschließlich Geimpfte oder Genesene teilnehmen, soll es keine Obergrenze mehr geben. Nehmen noch andere, nicht immunisierte Personen teil, werden Geimpfte und Genesene für die Kontaktbeschränkung nicht mitgezählt. Das Gleiche gilt für die Ausgangssperre, die über die Bundesnotbremse vorgeschrieben ist: Geimpfte oder Genesene können das Haus verlassen, wann sie wollen.

Was ist mit Einkaufen, Sport und Kultur?

Für Geimpfte und Covid-19-Genesene entfällt die Testpflicht, die künftig für viele Bereiche gelten soll: Sie werden mit negativ Getesteten gleichgestellt. Das bedeutet, sie sollen „ohne vorherige Testung zum Beispiel Ladengeschäfte betreten, Zoos und botanische Gärten besuchen oder die Dienstleistungen von Friseuren und Fußpflegern in Anspruch nehmen“ können. Bei weiteren Öffnungen – etwa in Außenbereichen der Gastronomie oder für Kultureinrichtungen – wird die Testpflicht genauso gestrichen. Die Einschränkungen zum Sporttreiben gelten für Geimpfte und Genesene ebenfalls nicht mehr.

Was gilt in den Schulen?

Auch hier sagt die Bundesverordnungen ganz klar: „Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zulässig, die geimpfte oder genesene Personen sind.“ Damit soll auch die Testpflicht entfallen.

Welche Regelungen gelten für die Quarantäne?

Wer eine Immunisierung hat, soll zukünftig auch von der Quarantänepflicht ausgenommen werden. Das gilt sowohl für Kontaktpersonen von Infizierten als auch für Personen, die aus dem Ausland einreisen. Dabei gibt es eine Ausnahme: Wer Kontakt zu einer Person hatte, die mit einer in Deutschland noch nicht verbreiteten, aber besorgniserregenden Mutation infiziert ist, muss weiterhin in Quarantäne.

Wie erfolgt der Nachweis?

Spätestens Ende Juni soll eine Impfung nicht nur mit einem Eintrag im gelben Impfheft nachgewiesen werden können, sondern auch digital auf Smartphones. Wer kein Smartphone hat, kann einen Ausdruck der digital lesbaren Impfbescheinigung auf Papier bekommen. Bis es soweit ist, gilt als Bescheinigung der Impfausweis beziehungsweise der sogenannte Genesenen-Nachweis per PCR- oder vergleichbarem Test.

Welche Einschränkungen müssen weiterhin eingehalten werden?

Auch wer geimpft oder genesen ist, muss sich noch an einige Maßnahmen halten. Die Maskenpflicht und der Mindestabstand sollen auch weiterhin für alle gelten. Außerdem gelten die Lockerungen ausdrücklich nicht für Menschen, die typische Corona-Symptome zeigen – egal ob geimpft oder nicht.

Von Andreas Debski