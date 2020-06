Leipzig

Die sächsische CDU ist offenbar der große Gewinner in der Corona-Krise. Nach einer landesweiten Trendprognose des Internetportals Wahlkreisprognose.de., die zwischen 2. und 9. Juni erstellt wurde, käme die Partei – wenn am Sonntag Landtagswahlen wären – auf satte 40 Prozent der Zweitstimmen. Das wäre ein Zuwachs im Vergleich zum April um 4 Prozent.

Diesen Zuwachs kann sich CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer auch persönlich ans Revers heften. Er legt in seinem Wahlkreis Görlitz 2 noch einmal um 2 Prozent auf jetzt 53 Prozent zu. Ostsachsen (43,5 Prozent) und die beiden Großstädte Leipzig (33 Prozent) und Dresden (35 Prozent) – dort gewinnt die Union am deutlichsten hinzu.

Deutlicher Trend bei Direktmandaten

Noch klarer ist der Trend bei den Direktmandaten. Von den 60 zu vergebenen fielen 50 mehr oder weniger deutlich an die CDU, 6 an die AfD, 3 an die Grünen und 1 an die Linke.

Im Gegensatz dazu schmiert die AfD als Herausforderer Nummer eins ab. Sie käme noch auf 26 Prozent der Zweitstimmen und verlöre damit drei Prozent. Das spiegelt sich auch in den Umfragewerten von AfD-Fraktionschef Jörg Urban wider, der in seinem Wahlkreis Bautzen 5 rund 4,5 Prozent einbüßt und nun bei 34,5 Prozent der Stimmen einkäme. Am stärksten ist die Partei nach wie vor in den bevölkerungsschwachen Gebieten Ostsachsens (34 Prozent), während sie in Leipzig ihre schwächsten Werte einfährt.

So sähe die Sitzverteilung im Landtag aus.

Grüne springen auf Platz 3

Die Grünen erobern Platz 3. Sie rekrutieren ihre Klientel wiederum vorwiegend in den stark besiedelten Gegenden ( Leipzig: 20 Prozent, Dresden: 18,5 Prozent), sehen in den ländlichen Gegenden eher schlecht aus und würden in Ostsachsen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Sie legen landesweit aber um zwei Prozent auf 9,5 Prozent zu und überholen damit sogar die Linke.

Diese verliert 0,5 Prozent und stünde danach bei 8,5 Prozent. Die höchsten Werte mit 14,5 Prozent holt sie Leipzig. Im Wahlkreis Leipzig 2 im Süden der Stadt als einzigem im Freistaat überhaupt, dürfte die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel erneut den Direkteinzug ins Parlament schaffen.

SPD weiter auf Talfahrt

Weiter auf Talfahrt ist dagegen die SPD. Sie verlöre weitere 1,5 Prozent und käme nun auf 6 Prozent der Stimmen. Wie die Grünen würde auch sie in Ostsachsen (4 Prozent) an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Für die FDP (minus 1 Prozent) mit 3 Prozent und die Freien Wähler (minus 0,5 Prozent) mit lediglich einem Prozent geht es weiter nach unten. Ein Einzug in den Landtag rückt für beide damit vorerst in weite Ferne.

Wahlforscher nicht überrascht

Betrachtet man nun mögliche Koalitionsoptionen, so ändert sich wenig – außer, dass die bisher regierende Kenia-Koalition in Sachsen nun eigentlich nicht mehr auf die SPD-Stimmen angewiesen wäre. 65 Sitze würden für die schwarz-grüne Mehrheit im 120-Abgeordneten-Parlament ausreichen. Noch größer wäre die Mehrheit einer Koalition aus CDU und AfD (89), was die Union allerdings kategorisch ausschließt.

„Sonderlich überraschend ist das nicht“, interpretiert Valentin Blumert von Wahlkreisprognose.de die jüngsten Erhebungen. „Die sächsische Union profitiert vom Bundestrend und hat mit Michael Kretschmer eine Person, die ebenfalls über gute Werte verfügt.“ Dabei stelle sich nicht nur der „Ministerpräsidenteneffekt“ ein, sondern es gelinge der CDU auch, neue Wählerschichten zu aktivieren. „ Leipzig beispielsweise ist eine neue CDU-Hochburg geworden“, sagt Blumert. Das sei im Vergleich zu den 1990er-Jahren ein völlig neues Phänomen.

Die AfD wiederum sei trotz ihrer Verluste in Sachsen und Thüringen immer noch am stärksten, so Blumert weiter. Die sachsenweite Trendprognose wird nach Angaben von Wahlkreisprognose.de aus den Resultaten von Vor-Ort-Befragungen und Wahlkreistrends berechnet.

Von Roland Herold