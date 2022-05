Leipzig

Wer in der Nähe seiner Wohnung parkt, wird bald deutlich mehr zahlen müssen. Denn der Freistaat Sachsen will noch im Mai eine Verordnung verabschieden, die die sächsischen Kommunen ermächtigt, eigenständig an der Gebührenschraube zu drehen. Eine LVZ-Umfrage ergab, dass dies Leipzig und Dresden tun wollen. Sie und auch Chemnitz sind außerdem dabei, neue Anwohnerparkzonen auszuweisen, in denen Anwohnerparkgebühren erhoben werden können.

Neue Verordnung soll im Mai in Kraft treten

Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, sollten Autofahrer künftig jährlich mindestens 360 Euro fürs Anwohnerparken zahlen – also rund einen Euro pro Tag (die LVZ berichtete). In Leipzig werden aktuell jährlich 30,70 Euro gefordert, in Dresden und Chemnitz jeweils 30 Euro. Doch schon demnächst dürfen Städte mehr verlangen.

„Die Sächsische Staatsregierung hat beschlossen, die Ermächtigung zum Erlass von derartigen Gebühren auf die Gemeinden zu übertragen“, erklärte ein Sprecher des sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. „Die Verordnung dafür wird voraussichtlich noch im Mai in Kraft treten.“ Die Kommunen würden dann die Möglichkeit haben, für das Anwohnerparken „auf die örtliche Situation zugeschnittene Gebührenordnungen“ zu erlassen. „In den Gebührenordnungen können die Gemeinden die Bedeutung der Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlichen Wert oder den sonstige Nutzen der Parkmöglichkeiten für die Bewohner angemessen berücksichtigen“, so der Sprecher. „Sie können auch einen Höchstsatz festlegen.“

Leipzig plant neue gebührenpflichtige Anwohnerparkzonen

Die Stadt Leipzig ist entschlossen, von dieser neuen Regelung Gebrauch zu machen und will dafür ein „Langfristkonzept Ruhender Verkehr“ erstellen. Die Arbeit daran beginne in diesem Jahr, heißt es. Die neuen Regelungen würden in eine Gebührenordnung münden, über die der Stadtrat entscheide. Parallel dazu bereitet die Stadtverwaltung die Ausweisung neuer Anwohnerparkzonen vor.

Dresden will Gebührenhöhe staffeln

Auch Dresden zieht eine Anhebung der Gebühren für das Bewohnerparken in Betracht und plant im Umfeld des Uni-Klinikums ein weiteres Bewohnerparkgebiet. Elbflorenz erwägt auch, für verschiedene Gebiete unterschiedliche Anwohnerparkgebühren zu erheben. „Bei der Festsetzung der Gebührenhöhe wird die Bedeutung der Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert oder der sonstige Nutzen der Parkmöglichkeiten für die Bewohner angemessen berücksichtigt“, erklärte ein Sprecher.

Die Stadt Chemnitz hat Mitte vergangenen Jahres die ersten von drei Stufen eines neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes umgesetzt. Sobald alle drei Stufen etabliert sind, würden die Auswirkungen analysiert und anschließend überlegt, wie die jetzt geplante Neuregelung des Freistaates für das Anwohnerparken genutzt werden kann, heißt es. Wann dies geschehen wird, sei noch offen.

Von Andreas Tappert