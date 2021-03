Radebeul

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen hat am Dienstag entschieden (Az.: 3 B 93/21), dass die vom Verwaltungsgericht Dresden angeordnete Abschiebung eines in Meißen lebenden, verheirateten, christlichen Pakistaners rechtens ist. Damit könnte Faisal Jahangir bereits am Mittwoch mit einem Abschiebeflug zurück nach Pakistan gebracht werden. Was ist zuvor passiert?

Am Samstag berichtete die LVZ über den Fall Faisal Jahangir: Einen 41-jährigen Pakistaner, der 2008 nach Deutschland flüchtete, 2019 in Meißen heiratete, aber nun seit vorige Woche in Dresden in Abschiebehaft sitzt. Die sächsischen Fraktionen von Linken, Grünen und SPD empörten sich über den Fall.

Nun erklärt auch Werner Glowka, Vorsitzender des CDU Radebeul, gegenüber der LVZ: „Der Stadtverband Radebeul unterstützt eine humanitäre Lösung.“ Er forderte die Aussetzung die Abschiebehaft und eine erneute Prüfung von Jahangirs Asylantrag. Den Pakistaner beschreibt er als einen „glücklich verheirateten Mann“.

Schlimme Situation der Christen in Pakistan

In einem Schreiben des CDU-Verbands, das der LVZ exklusiv vorliegt, heißt es: „Es kann nicht sein, dass ein mit einer Deutschen verheirateter christlicher Flüchtling, der Arbeit hat und aus Furcht vor religiöser Verfolgung nach Deutschland gekommen ist, der über zwölf Jahre in Deutschland lebt, ausgerechnet nach Pakistan abgeschoben wird – in ein Land, das weltweit Schlagzeilen macht mit der Diskriminierung und Verfolgung von Christen.“

Werner Glowka, der im sächsischen Kultusministerium arbeitet und in der katholischen Kirche Meißen aktiv ist, begleitete 2019 die kirchliche Trauung zwischen Faisal Jahangir und dessen Ehefrau Carmen Bittner als Trauzeuge.

Innenministerium mit Ermessensspielraum

Ob die Abschiebung Jahangirs noch gestoppt werden kann, ist allerdings fraglich. Der Anwalt von Faisal prüft jetzt laut eigenen Angaben, vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Er rechnet sich aber geringe Chancen aus, weil das OVG die Ehe als möglichen Grund für die Unzumutbarkeit als ungültig ausgeräumt hat. Der sächsische Landtagsabgeordnete Frank Richter (parteilos, SPD-Fraktion), erklärte am Dienstag: „Mir fehlt jegliches Verständnis, dass die Abschiebung von Faisal Jahangir zumutbar ist zum Zweck der Nachholung seines Visumverfahrens von Pakistan aus.“

Nach LVZ-Informationen soll für Mittwoch ein Abschiebeflug nach Pakistan vorbereitet werden. Ob Jahangir dann mit im Flugzeug sitzt, hängt nun auch vom sächsischen Innenministerium ab, dass seinen Ermessensspielraum nutzen könnte, um eine Aussetzung von Abschiebung beispielsweise für die Zeit der Corona-Pandemie zu erlassen. So forderten es am Montag die sächsischen Grünen.

Vorsätzliche Identitätsfälschung?

Die Ausländerbehörde Meißen hatte die Abschiebung Jahangirs wegen vorsätzlicher Identitätsfälschung angeordnet. So habe er bei seiner Einreise den Nachnamen Kokhar angegeben, auf seiner Geburtsurkunde stehe aber der Name Jahangir. „Es handelt sich dabei um ein Missverständnis“, sagt der CDU-Mann Werner Glowka. Der Legastheniker Jahangir habe nicht absichtlich eine falsche Angabe gemacht, sondern sich nur geirrt. „Er nennt sich Kokhar nach dem Namen seines Vaters“, so Glowka, „in etwa wie Michail Sergejewitsch Gorbatschow sagen würde, er sei Michail, der Sohn des Sergej.“

Doch die Ausländerbehörde Meißen warf Jahangir Vorsatz vor. Dieser hat jetzt die Möglichkeit, von der deutschen Botschaft in Pakistan aus einen Antrag auf Familiennachzug zu stellen. So könnte Faisal Jahangir im Falle einer Abschiebung wieder nach Deutschland und zurück zu seiner Frau einreisen.

Von Josa Mania-Schlegel