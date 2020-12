Naunhof

„Alles liegt brach.“ Wenn Wolf Rüdiger Raschke auf die vergangene Saison zurückblickt, spricht aus seinem Mund die pure Traurigkeit. Der Gründer der Band Karussell will sich aber nicht ganz runter ziehen lassen. Er macht seinen Musikern Mut, weiter am Ball zu bleiben, denn nächstes Jahr will er mit ihnen ein neues Album produzieren. Fraglich bleibt nur, wann er es mit ihnen dann öffentlich aufführen kann.

„Über 80 Konzerte hätten wir dieses Jahr gehabt, darunter eine Benefizveranstaltung in der Klingaer Kirche. Im November wollten wir auf Bühnen in Grimma, Leipzig und Dresden unser Comeback vor 13 Jahren feiern. Joey Kelly wäre dabei gewesen, mit dem wir damals ein Doppelkonzert in der Muldentalhalle gegeben hatten“, berichtet der Naunhofer über die Vorhaben und zieht Bilanz: „Fast alles fiel ins Wasser.“

Außer ein paar Open-Airs fällt alles aus

Außer ein paar wenige Open-Airs an der Ostsee mussten alle Veranstaltungen verlegt werden. Zunächst waren die Musiker optimistisch, Versäumtes in der zweiten Jahreshälfte nachholen zu können. Dann wurde die erste Jahreshälfte 2021 daraus. Auch diese Pläne sind längst abgehakt. „Mittlerweile verschieben wir manche Konzerte sogar auf 2022“, bedauert Raschke. Unklar auch, ob und – wenn ja – wie die Band im nächsten Jahr ihr 45-Jähriges zelebrieren kann.

Laufende Kosten drücken

Für die große Tour hatte Raschke extra zwei neue Fahrzeuge angeschafft: einen Künstler- und einen Backline-Bus, in dem die Technik verstaut wird. „Sie stehen da, wir verdienen kein Geld, und die Leasingraten müssen bezahlt werden“, beschreibt Raschke das Dilemma. Die Ersthilfe von 9000 Euro, die er für die Monate Mai bis Juli vom Freistaat erhielt, konnte er dafür ausgeben, da es sich um Betriebskosten handelt.

Reine Musiker trifft es hart

Anders sah es bei seinen Musikerkollegen aus. „Sie traf es richtig hart, denn wer kein Unternehmen hat, sondern freiberuflich als Künstler tätig ist, konnte Betriebskosten nicht geltend machen“, beschreibt der 72-jährige Produzent. „Und das Geld vom Staat durfte nicht für Lebenshaltungskosten verwendet werden.“

Facebook-Konzert als erstes Zeichen

Trotzdem soll und muss es weitergehen, findet Karussell. „Im August hatte ich die Band zu einem Grillabend in unser Naunhofer Studio eingeladen. Dort haben wir versucht, uns Visionen zu verschaffen“, berichtet Raschke. Kurz danach gab die Gruppe ein Facebook-Konzert aus diesem Studio heraus. Sie wollte damit ein Zeichen setzen, dass sie noch existiert und mit ihr auch in Zukunft zu rechnen sein wird.

Proben während des zweiten Lockdowns

Es folgte ein langes Warten, weil ein Termin nach dem anderen platzte und sich die Corona-Lage erneut zuspitzte. „Wir hatten uns vorgenommen, dass jeder für sich zu Hause künstlerisch weiter arbeitet, Liedtexte schreibt und Kompositionen verfasst. Ende November wollten wir uns treffen, um uns auszutauschen. Der Lockdown kam dazwischen“, beschreibt Wolf Rüdiger Raschke das Unbegreifliche. Vielleicht, so die Hoffnung, können die Musiker Mitte Januar endlich wieder zusammenkommen.

Neues Album soll entstehen

Dann wollen sie sich anhören, was in den vergangenen Monaten entstanden ist, und entscheiden, was davon eventuell auf ein neues Album gepresst werden kann. „Mit Sicherheit ist viel Gutes, aber auch eine Menge Schrott dabei“, wagt der Bandgründer einen Ausblick. Aus Erfahrung weiß er, wie schwer es ist, eine Auswahl zu treffen.

Jeder arbeitet für sich weiter: Wolf Rüdiger Raschke am Keyboard im Naunhofer Studio der Band Karussell. Quelle: Thomas Kube

Damals, als es darum ging, über den Song „Als ich fortging“ den Daumen zu heben oder zu senken, war er der Einzige, der darauf bestand, das Lied aufzunehmen. Es sollte der größte Erfolg der Band werden. Und auch beim zuletzt erschienen Album „Erdenwind“, das 2018 herauskam, war von manch einem Hit die Rede, aber nicht von dem, der aktuell die Gefühle der Menschen anspricht.

„Wenn es hart wird“ als Corona-Song

„Wenn es hart wird, sind die Straßen menschenleer. Wenn es hart wird, flattern keine Fahnen mehr, altern über Nacht die Kinder, schmale Lippen starrer Blick. Wenn es hart wird, wünsch ich weiter nichts als Glück“, textete Michael Sellin aus Berlin zu den Noten von Jan Kirsten, dem Bassisten von Karussell. Gedacht war damals an einen Gau, wenn das Internet zusammenbricht. „Der Song trifft aber volle Kanne auch auf das Virus zu“, sagt Raschke.

Erdenwind: Das Cover der Karussell-CD, die den Titel „Wenn es hart wird“ enthält. Quelle: Karussell

Hört er ihn, sieht er vor seinem geistigen Auge leere Städte ohne Weihnachtsmärkte. „Wehende Fahnen kündigen normalerweise etwas an, aber im Moment flattern keine mehr“, interpretiert er. Bei den wenigen Auftritten erntete die Band zu dem Lied „Wenn es hart wird“ Standing Ovations. Deutschlandweit gingen Karussell-Fans zur selben Zeit auf die Balkone und spielten es von ihren Handys ab. Raschke: „Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich daran denke.“

Verständnis für Demos mit Masken

Dass Menschen unterschiedliche Einstellungen zu den bestehenden Einschränkungen haben, kann er verstehen. Auch er hält manches für fraglich, was da geschieht. „Jeder soll frei für seine Meinung auf die Straße gehen können“, postuliert er und nennt zugleich eine Bedingung: „Ich muss mich daran halten, was verordnet ist. Deshalb empfinde ich es für unverantwortlich, wenn ohne Masken demonstriert wird.“

Unsicherheiten bleiben

Eine Zeit der Unsicherheit in vielerlei Hinsicht. Deshalb kann auch Wolf Rüdiger Raschke nur vage Ausblicke geben. „Wir brauchen ein neues Album, denn Stehenbleiben bedeutet Rückschritt“, sagt er. „Wir produzieren es aber ohne Eile, denn wichtig ist vor allem, dass es gut wird. Ob es noch vor Weihnachten 2021 erscheint oder erst im darauffolgenden Frühjahr, werden wir sehen.“ Keiner weiß jetzt, wann wieder große Touren möglich sind.

Von Frank Pfeifer