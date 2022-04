Kamenz

Die Chancen sinken zunehmend, zu Ostern ein sächsisches Lamm zu Gesicht zu bekommen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, nimmt die Anzahl der im Freistaat gehaltenen Schafe und Lämmer immer weiter ab. Am Stichtag zum 3. November 2021 wurden sachsenweit noch 64.000 Schafe registriert – das sind 1200 weniger als noch 2020. Darunter waren 14.800 Jungschafe, die jünger als ein Jahr sind.

Zum Vergleich: Im Dezember 1990 wurden in Sachsen noch 274.000 Schafe und 55.000 Jungschafe gehalten. Das waren viermal mehr als heute. Seit der Wende hat allerdings nicht nur diese Tierhaltung kontinuierlich abgenommen. Anstatt der mehr als eine Million sächsischen Rinder 1990 gibt es heute noch gut 440.000, bei den sächsischen Schweinen ging es in 32 Jahren von 1,4 Millionen Tieren auf 610.000 zurück. Die Hühnerzucht erlebte im Freistaat bis 2013 einen quantitativen Aufschwung bis auf etwa zehn Millionen gehaltener Tiere. Inzwischen sind es noch 5,2 Millionen.

Zurück zu den Schafen: Die meisten gewerblichen Schlachtungen gibt es laut Statistischem Landesamt regional gesehen im Landkreis Mittelsachsen – 161 Tiere waren es allein im Januar 2022. Dahinter folgen Erzgebirgskreis (148) und Landkreis Zwickau (96). Davon zu unterscheiden sind Hausschlachtungen, die am häufigsten noch im Erzgebirge durchgeführt werden: 52 allein im Januar.

Bayern hat die meisten Schafe – Thüringen klar vor Sachsen

Bundesweit ist Bayern klar der Lamm-Produzent Nummer eins: Knapp 260.000 Schafe werden dort gehalten. Mithalten können da nur Baden-Württemberg (208.000 Schafe) und Schleswig-Holstein (194.000 Schafe). Im mitteldeutschen Schaf-Vergleich setzen die Agrarwirte in Thüringen noch deutlich häufiger auf den Ertrag von Lammfleisch und anderen Produkten. Dort gibt es auch heute noch fast doppelt so viele Schafe wie in Sachsen.

Das Osterlamm ist im christlichen Glauben ein Symbol für die Auferstehung von Jesus Christus. Im Neuen Testament wird der Messias auch als „Lamm Gottes“ (Agnus Dei) bezeichnet. Zum Osterfest ist es vielfach Tradition, ein Osterlamm zu servieren. In frühen Tagen des christlichen Glaubens wurden Lämmer geschlachtet, geweiht und dann am Ostersonntag zusammen gegessen. Heute ist das Osterlamm zum Fest in der Regel allerdings kein zubereitetes Tier mehr, sondern ein in Lammform gebackener Rührkuchen.

Von Matthias Puppe