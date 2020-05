Psychotherapeuten: Krankheitswelle droht

Leipzig

Trotz zunehmender seelischer Belastungen während der Corona-Pandemie brechen immer mehr Patienten in den neuen Bundesländern ihre Therapie beim Psychotherapeuten ab. Das hat eine Umfrage der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) mit Sitz in Leipzig unter fast 1200 ihrer Mitglieder ergeben. Danach meldeten knapp 50 Prozent der Praxen Unterbrechungen oder Abbrüche von Therapien. Bei zwei Dritteln gar wurden Termine häufiger als sonst abgesagt.

Der Präsident der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer, der in Jena praktizierende Psychologe Dr. Gregor Peikert, hält das für ein alarmierendes Signal. „Psychische Erkrankungen wie depressive Zustände und Ängste können sich verschlechtern, wenn man nicht mehr aus dem Haus geht“, warnt er. Blieben Behandlungen dann längere Zeit aus, sei mit schweren Krankheitsfolgen zu rechnen. Das könne bis hin zu Selbstmordgedanken führen. „Dazu gibt es auch Berichte einzelner Kollegen“, so der OPK-Chef.

OPK-Präsident Dr. Gregor Peikert. Quelle: Nancy Glor/ OPK

Man rechne daher mit einer Welle schwerer Erkrankungen nach der Corona-Krise. „Wir gehen davon aus, dass – wenn der normale Alltag wieder beginnt – sich die Erkrankung dann bemerkbar macht.“

Verschiedene Ursachen für Therapieunterbrechungen

Für die Therapieunterbrechungen und -absagen sieht Peikert mehrere Ursachen: So dürfte ein Teil der Patienten tatsächlich Angst haben, während der Corona-Pandemie in die Sprechstunde zu kommen. Ein weiterer – bürokratischer – Grund sei eine Verordnung aus Bayern gewesen, die fälschlicherweise Besuche bei Psychotherapeuten „nur in ganz dringenden medizinisch notwendigen Fällen“ zuließ und von anderen Bundesländern übernommen wurde. Gemeint waren aber Physiotherapeuten. Das sei mittlerweile aufwendig Bundesland für Bundesland korrigiert worden.

Andere Patienten scheuten derzeit den Öffentlichen Personennahverkehr, Studierende zögen zeitweise wieder bei zu den Eltern. Und in einige Fällen fehle schlichtweg eine Kinderbetreuung während der Behandlung. Die Wartezeiten auf Therapiegespräche hätten sich dadurch zum Teil radikal verkürzt, werde dem OPK-Chef rückgekoppelt. Allerdings könne das nicht verallgemeinert werden, weil manche Praxen auch zunächst einfach nur ihre lange Warteliste abarbeiteten.

Wenig Hoffnung für Workaholics

Dass sich der Zustand bei gestressten Vielarbeitern oder Gemobbten durch die Zwangspause in der Corona-Krise bessert, sieht Peikert hingegen nicht. „Manch einer gibt zwar tatsächlich zu Protokoll: Mir geht es so gut wie lange nicht.“ Das betreffe Menschen, die am Arbeitsplatz Konflikte mit Kollegen haben und nun zuhause ungestört arbeiten oder Angstsituationen vermeiden können. „In all diesen Situationen muss man aber damit rechnen, dass das kein Dauerzustand ist und das normale Leben irgendwann wieder bewältigt werden muss.“

Die Umfrage habe auch gezeigt, dass zwei Drittel der Praxen inzwischen Videosprechstunden anbieten. Dies sei auf der einen Seite eine gute Möglichkeit, um Menschen Hilfe anzubieten, die sich nicht in eine Praxis trauen. „Auf der anderen Seite wird aber deutlich, dass ein persönliches Gespräch dadurch nicht ersetzt werden kann“, konstatiert Psychologe Peikert.

So seien emotionale Reaktionen, Gesichtsregungen oder Körperbewegungen im Video oft schon dadurch nicht erkennbar, weil es die Bildauflösung nicht zulasse. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte den Anteil der Videosprechstunden bei Therapien zuvor auf 20 Prozent gedeckelt. Dies wurde wegen der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.

OPK vertritt Ost-Therapeuten

Die OPK ist die gemeinsame Kammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten für die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie umfasst insgesamt rund 5200 Mitglieder.

