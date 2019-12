Ost-Maschinenbauer beschäftigt doppelt so viele Ingenieure wie im Westen – viele Frauen

Leipzig

Eigentlich gelten die vielen kleinen Betriebe im Osten eher als Nachteil. Vor allem bei Forschung und Entwicklung fehlt den Kleinen oft im Kraft. Doch jetzt zeigen die Maschinenbauer, dass es auch umgekehrt sein kein: Bei der Rekrutierung von Ingenieuren schneiden die Ost-Firmen sogar besser ab als ihre Kollegen im Westen.

Während bundesweit nur jeder sechste Mitarbeiter der Maschinenbauer einen Ingenieursabschluss hat, ist der Anteil im Osten doppelt so hoch. Jeder dritte Mitarbeiter hier ist Ingenieur. Zu diesem Ergebnis kommt der Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ( VDMA) Ost in seiner aktuellen Mitgliederbefragung, die er alle drei Jahre durchführt.

Kleine Betriebe brauchen mehr Fachkräfte

Grund ist nach Einschätzung des VDMA gerade die kleinteilige Struktur der Branche in den neuen Ländern. „In Ostdeutschland überwiegt die kleinteilige Wirtschaft“, erklärt VDMA-Ost-Geschäftsführer Reinhard Pätz. „Die Betriebe müssen jedoch genauso innovationsstark und wettbewerbsfähig sein wie große Mittelständler oder Konzerne. In den kleineren ostdeutschen Belegschaften ist daher der Anteil der Ingenieure höher, dafür werden die vielfältigsten Verwaltungsaufgaben bei wenigen Mitarbeitern gebündelt.“

Bundesweit zählte der VDMA 199.800 Ingenieure, 9200 mehr als vor drei Jahren. In den neuen Ländern kommen die rund 476 Betriebe der Branche auf insgesamt 85.700 Mitarbeiter. Bei einem Ingenieursanteil von 33,6 Prozent wären darunter 28.800 Ingenieure. Bundesweit arbeitet damit jeder siebente Ingenieur der Branche in den neuen Ländern.

Frauenanteil im Osten deutlich höher

Und unter den Ingenieuren sind im Osten auch deutlich mehr Frauen. 13 Prozent sind es in den neuen Ländern, gegenüber 9,2 Prozent bundesweit. Allerdings: Während der Frauenanteil bundesweit seit Jahren kontinuierlich steigt, ist er im Osten sogar gesunken: 2010 hatte der Anteil hier noch bei 17 Prozent gelegen (gegenüber damals nur 7,1 Prozent bundesweit. Bis 2016 sank er im Osten dann auf 12,6 Prozent, während er bundesweit auf 8,5 Prozent zulegte.

Grund: In der DDR machten deutlich mehr Frauen als im Westen eine technische Ausbildung. Doch immer mehr dieser Ingenieurinnen gingen in den vergangenen Jahren in den Ruhestand, sodass der Frauenanteil immer weiter sank. Immerhin scheint der Abwärtstrend im Osten nun aber gestoppt: gegen 2016 legte der Frauenanteil nun wieder um 0,4 Prozentpunkte zu.

„Nachdem in Ostdeutschland zwischen 2010 und 2016 die Ingenieurinnenquote von 17 Prozent auf 12,6 Prozent fiel, wurde der Abwärtstrend nun wieder leicht umgekehrt“, sagt Pätz. „Die aktuelle Entwicklung lässt sich hoffentlich darauf zurückzuführen, dass wieder mehr Frauen den Weg in Ingenieurberufe finden.“

Hälfte der Ost-Ingenieure hat erst nach der Wende angefangen

Gestoppt ist nach Einschätzung des VDMA auch die starke Überalterung der Belegschaften im Osten: Immerhin 42 Prozent der Ost-Ingenieure sind inzwischen in der Altersgruppe zwischen 31 und 45 Jahren, haben ihren Abschluss also erst nach der Wende gemacht. Das sind sogar zwei Prozentpunkte mehr als der Bundesdurchschnitt. Schwach schneiden die Ost-Betrieb aber beim Nachwuchs unter 30 ab: Nur 8 Prozent der Ost-Ingenieure fallen in diese Altersgruppe – gegenüber 15 Prozent bundesweit.

„Das verdeutlicht die Schwierigkeiten, junge Menschen sowohl für technische Berufsfelder als auch für Jobs in Unternehmen der Region zu begeistern“, sagte Pätz. „Schule, Politik und Wirtschaft müssen deshalb an einem Strang ziehen.“ Und auch die Betriebe selbst sollten offensiver werben. Denn, so stellt Pätz fest: „„Der Maschinenbau hat längst sein Image der schmutzigen, lauten Werkhallen abgelegt.“

Betriebe wollen weiter einstellen

Fast ein Drittel der befragten Unternehmen im Osten erwartet, dass die Zahl der Ingenieure in den kommenden fünf Jahren zunimmt, 66 Prozent rechnen mit einer gleichbleibenden Zahl. Gesucht werden dabei vor allem neue Leute für die Konstruktionsabteilungen, den Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Auf diese drei Bereiche entfallen bisher schon fast zwei Drittel der Ingenieure, weitere neune Prozent haben Führungsaufgaben. In der Produktion dagegen sind nur sieben Prozent eingesetzt, in der Außenmontage nur drei Prozent.

Mehr als die Hälfte der Betriebe berichtete aber auch von Problemen bei der Besetzung freier Stellen: Nur 37 Prozent konnten in den vergangenen Monaten wie geplant besetzt werden. Bei jeder dritten Stelle dauerte die Suche länger als geplant, bei jeder neunten Stelle musste am Ende die Qualifikationsanforderungen nach unten geschraubt werden. Und jede neunte offene Stelle konnte noch gar nicht besetzt werden. Dieser Bewerbermangel, warnte VDMA-Bundesvize Hartmut Rauen, könnten sich „zu einer deutlichen Innovationsbremse auswachsen“.

Von Frank Johannsen