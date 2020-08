Ost-Kommunen fürchten Corona-Folgen

Leipzig

Vier von fünf Ost-Kommunen (83 Prozent) fürchten geringere Steuereinnahmen als eine Folge der Corona-Pandemie. Das ist das Ergebnis eines Studentenprojekts der Handelshochschule Leipzig (HHL) gemeinsam mit dem Leipziger Energiekonzern VNG. Befragt wurden Bürgermeister und hochrangige Vertreter von insgesamt 36 Kommunen mit maximal 60 000 Einwohnern aus Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen im Osten

61 Prozent der Kommunen erwarten danach jahrelange Nachwirkungen der Steuerausfälle. 72 Prozent beurteilten die eigenen finanziellen Möglichkeiten auch ohne Corona bereits als schwierig. „Im Vergleich zu westdeutschen Kommunen weisen ostdeutsche ein um 33 Prozent niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen auf“, so HHL-Professor Erik Maier, der die Federführung des Projekts innehatte.

Immerhin: Mehr als ein Drittel (39 Prozent) sehen positive Effekte in der beschleunigten Digitalisierung. In vielen Ämtern sei deren Nutzung gestiegen. Gleichzeitig sei dadurch aber auch die Notwendigkeit der Anbindung an das Breitband-Netz für die Kommunen klarer geworden.

Energieinfrastruktur wird unterschätzt

Auf der Prioritätenliste der Gemeinden stehen Investitionen in die Bereiche Bildung und Kinderbetreuung (69 Prozent) ganz obenan. Auch der Straßenbau (58 Prozent) wurde häufig genannt, während beispielsweise die Energieinfrastruktur eher eine untergeordnete Rolle (19 Prozent) spielte.

Das mache laut Maier deutlich, dass die Kommunen bei diesem Thema häufig zu passiv agierten und auf klare Vorgaben vom Land oder Unterstützung aus der Wirtschaft warten. Insbesondere bei kleineren Kommunen fehlten auch die Ressourcen. VNG-Vorstand Bodo Rodestock sagte, es gelte auf diesem Gebiet weiter Aufklärungsarbeit zu leisten, um die Klimaziele zu erreichen.

Von Roland Herold