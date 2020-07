Oschatzer Zwerge nach 70 Jahren wieder zurück

Oschatz

Oschatz. Sie haben überdimensionierte Köpfe mit bunten Mützen, weiße Rauschebärte und schmücken sich mit Kienäpfeln: Diese sonderbaren, nur ein paar Zentimeter großen Gesellen, sind echte Oschatzer – und jetzt nach einer über 70-jährigen Odyssee in ihre Geburtsstadt zurück gekehrt.

Hergestellt in der Oschatzer Christbaumschmuckfabrik

Zur Welt gekommen sind die Zwerge in der Oschatzer Christbaumschmuckfabrik, die 1883 von der Firma Konrad als Imprägnieranstalt für flammensichere Stoffe gegründet wurde und bis zuletzt ihren Sitz im alten Proviantamt an der Leipziger Straße hatte. Mit der Firma ging es bergauf, als sie sich auf die Produktion flammensicherer Watte für Weihnachtsbäume spezialisierte und bald auch andere Christbaumartikel ins Sortiment aufnahm.

Aus Watte, Pappe und Papier hergestellt

Aus Watte, Pappe und Papier wurden Schneemänner und Schneebälle hergestellt. Bald kamen auch noch Engelchen, Weihnachtsmänner, Küken und Häschen für Ostern – sowie Gnome und Zwerge dazu, berichtete der Heimatforscher Werner Käseberg in der OAZ-Beilage „Rund um den Collm“.

Museumsleiterin Dana Bach zeigt Heimatfreund Dr. Manfred Schollmeyer die Zwerge aus Oschatz. Quelle: Frank Hörügel

Der Zufall wollte es, dass jetzt 16 Figuren aus der Christbaumschmuckfabrik wieder nach Oschatz zurück gekehrt sind. Der Großvater des Kleinforster Heimatfreundes Hermann Schöne war mit Rudolf Lochmann befreundet, dem das große Postgut gehörte. Heute befindet sich hier der Busbahnhof. Bevor das Ehepaar Lochmann 1945 gemeinsam aus dem Leben schied, übergaben sie dem Großvater von Hermann Schöne wichtige Unterlagen zur Aufbewahrung.

Zufall führte Zwerge nach Oschatz zurück

Und wieder war es Zufall, dass Hermann Schöne am Grab der Lochmanns auf dem Oschatzer Friedhof Dr. Ulla Peitz traf. Sie ist die Enkelin der Lochmanns und wurde 1945 in Oschatz geboren. Einige Zeit nach dem Kriegsende musste sie mit ihrer Mutter Oschatz verlassen und zog zuerst nach Westberlin. Einen Teil ihrer Wohnungseinrichtung – darunter die Zwergensammlung – konnten sie mitnehmen. Später wohnten sie in Neuss am Rhein und kehrten schließlich wieder nach Berlin zurück, wo die Lochmann-Enkelin noch heute lebt.

Intensivbehandlung durch Modelleisenbahn-Fan Dieter Köhncke

Hermann Schöne übergab Ulla Peitz die Familienunterlagen ihrer Großeltern – und sie revanchierte sich bei dem Kleinforster mit ihrer 16-köpfigen Oschatzer Zwergensammlung. Die über 70 Jahre alten Figuren hatten während ihres langen Lebens und durch die Umzüge etliche Blessuren davon getragen. Ein Fall für den Modelleisenbahn-Fan Dieter Köhncke aus Mügeln. Nach der Intensivbehandlung durch den akribischen Bastler sehen die Figuren wieder wie neu aus.

Oschatzer Figuren. Quelle: Frank Hörügel

Damit die Oschatzer Zwerge nicht in Vergessenheit geraten, hat Hermann Schöne jetzt die kleinen Figuren dem Stadt- und Waagenmuseum übergeben.

Dana Bach kann sich daran erinnern, dass ihre Großmutter ein paar der Zwerge aus der Oschatzer Christbaumschmuckfabrik in ihrem Weihnachtsfundus hatte. „Ich dachte immer, die hätte sie eigenhändig gebastelt“, erinnert sich die Leiterin des Stadt-und Waagenmuseums.

Erst zur Weihnachtsausstellung 2021 zu sehen

Wer sich selbst ein Bild von den lustigen Gnomen im Museum machen möchte, der muss sich allerdings noch eine Weile gedulden. Im November/Dezember 2021 plant Dana Bach eine Weihnachtsausstellung mit Räuchermännchen, Adventskalendern – und den Oschatzer Zwergen.

Christbaumschmuckfabrik 1963 geschlossen

Und was ist aus der Oschatzer Christbaumschmuckfabrik geworden? Als der damalige Betriebsleiter im Jahr 1958 aufhörte, sollte die Fabrik eigentlich geschlossen werden. Doch da das Unternehmen ein wichtiger Devisenbringer für die DDR war – 60 Prozent der Produktion wurden nach Westeuropa, aber auch nach Kanada, in die USA oder Südamerika exportiert – wurde die Oschatzer Fabrik zunächst der Firma Varia in Mügeln angeschlossen. Doch die Mügelner hatten mit den Zwergen wenig am Hut, so dass die Oschatzer Christbaumschmuckfabrik 1963 geschlossen wurde.

Alle Produktionsmuster wurden dem VEB „Kunstblume“ in Sebnitz übergeben, wo die Figuren weiter produziert wurden.

Von Frank Hörügel