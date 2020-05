Demos gegen Corona-Schutzmaßnahmen: „Es wird mehr denunziert als früher“

Zittau

In Ostsachsen organisiert der 56-jährige Filmemacher Steffen Golembiewski seit Anfang April Proteste gegen den Shutdown. Am Samstag will sein Zittauer Bündnis zum dritten Mal demonstrieren.

Herr Golembiewski, Sie rufen zu Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf. Halten Sie das Virus nicht für gefährlich?

Anzeige

Ich bin kein Virologe und maße mir daher auch keine Meinung darüber an, woher Corona kommt oder wie gefährlich es ist. Das sollen Experten entscheiden. Was mich stört, ist die Willkür, mit welcher der Staat in unsere Grundrechte einschneidet. Es gab hier einige Fälle, die mich richtig wütend gemacht haben.

Weitere DNN+ Artikel

Bitte erzählen Sie.

Ein Freund, der eine Yoga-Schule mit Garten im Umland betreibt, fuhr einige Tage mit seinen Enkeln dorthin. Als er wiederkam, stand die Polizei vor seiner Tür, jemand musste ihn verpetzt haben, es gab eine Anzeige. Später saß ein Vater, mit seinen Kindern und einem Freund in der Stadt, mit Abstand, sie aßen Eis. Auch da rief jemand die Polizei, der Freund musste eine Strafe bezahlen. Und in der Zeitung las ich von einem Mittagessen zweier Familien, das von der Polizei aufgelöst wurde. Auch hier hatte jemand heimlich Bescheid gegeben.

Können Sie nicht verstehen, dass jemand aus Angst die Polizei ruft?

Ich habe 28 Jahre lang in der DDR gelebt, ein solches Denunziantentum wie jetzt habe ich damals nicht erlebt. Damals hat man sich eher zusammengetan und überlegt wie man diesen ganzen sozialistischen Wahnsinn austricksen könnte ...

Ein Virus kann man nicht austricksen.

Aber man kann sich fragen, wie sinnvoll die Maßgaben der Regierung für den eigenen Alltag sind. Es gab in Zittau bislang vier Fälle, trotzdem müssen wir alles mitmachen, was sich Verantwortliche der Großstädte so ausdenken. Manchmal denke ich, dort herrscht eine gewisse Arroganz. Viele wissen nicht, wie es sich in einer Kleinstadt lebt.

Was meinen Sie?

Die Abstandsregelungen hätte man uns nicht aufzwingen müssen. Ich bin Filmemacher und wenn ich in Zittau drehe, dann ist es schon eine Rarität wenn mal jemand durchs Bild läuft. Im Buchladen ist so wenig los, dass ohnehin immer nur alle zehn Meter jemand steht. Und dann sollen diese Buchläden zu machen?

Warum stören Sie die Regeln, wenn Sie sich schon ohnehin daran halten?

Wenn ich zwischen zwei Schaukeln ein drei Meter langes Polizeiabsperrband ziehe, dann spreche ich dem Bürger seine Vernunft ab, seine Selbstbestimmung. Das weckt bei einigen hier unangenehme Erinnerungen. Warum hätte man sich das auf dem Land nicht sparen können?

Deshalb demonstrieren Sie nun.

Die Proteste in Zittau haben wir über eine große WhatsApp-Gruppe organisiert. Wir haben mit 15 Teilnehmern begonnen, aber es kamen Hunderte Zuschauer. Am Samstag dürfen 50 Personen teilnehmen. Wir werden dort schnellere Lockerungen fordern – und, dass die Regierung Verantwortung für alle Schäden, auch die wirtschaftlichen, übernimmt. Gerade der kulturelle Sektor hat stark gelitten.

Bei vielen bundesweiten Corona-Protesten mischen Rechtsextreme mit.

Bei der ersten Demo tauchten Leute mit Deutschlandfahnen auf, wogegen ich nichts habe, aber das waren AfDler, denen ging es nur um ihre Agenda. Wir haben erklärt, dass wir dafür nicht zur Verfügung stehen. Zum Abschluss jeder Demo stimmen wir nicht die Hymne an, sondern „Die Gedanken sind frei“.

Von Josa Mania-Schlegel