Dresden

Eigentlich könnte alles recht einfach sein: Mit einer neuen Verordnung sollen die künftigen Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsämter in Sachsen geregelt werden. Das Papier aus dem Innenministerium, das der LVZ vorliegt, ist mit ganzen drei Seiten knapp bemessen – doch dies genügt offenbar, um maximale Verwirrung zu stiften.

Landesweiter Wirbel um neue Verordnung

Ein wesentlicher Auslöser ist der offene Brief des AfD-Landtagsabgeordneten Mario Kumpf, der den Referentenentwurf missversteht. „Unfassbar: Laut einem Entwurf der Landesregierung sollen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit ’Waffen’ und polizeilichen Befugnissen ausgestattet werden. Droht künftig der Schlagstock, wenn man seine Maske nicht (richtig) trägt?“, twittert der Ostsachse – und bringt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister reihenweise gegen die Pläne von Innenminister Roland Wöller (CDU) auf. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht und sorgt landesweit für Wirbel.

Wöller spricht von Falschmeldungen und Verunsicherung

Die Aufregung überdeckt allerdings den Kern: Die Ordnungsämter sollen mehr Aufgaben übernehmen können, doch die im Amtsdeutsch als gemeindliche Vollzugsbedienstete bezeichneten Ordnungshüter werden mitnichten Polizeibeamte. „Die Meldungen über eine angebliche Ausweitung der Befugnisse sind falsch. Es ist bedauerlich, dass gerade in diesen angespannten Zeiten solche Falschmeldungen Verbreitung finden und damit die Bevölkerung verunsichern“, stellt Wöller nun klar.

Kommunen sollen deutlich mehr Einsatzgebiete abdecken

Tatsächlich sieht der Referentenentwurf – der noch mit den Kommunen sowie im Regierungskabinett und im Landtag diskutiert werden soll – künftig 16 statt 9 Bereiche vor, in denen die kommunalen Ordnungsdienste eingreifen dürfen. Insgesamt geht es um Ordnungswidrigkeiten. Neben dem bekanntesten Einsatzgebiet im ruhenden Verkehr – also dem Knöllchenverteilen – ist unter anderem die Zuständigkeit für den Schutz der Sonntagsruhe und vor Lärm, für den Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit sowie für den „Vollzug von Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten“ geplant. Bei derartigen Verstößen wird bislang die Polizei gerufen.

Ordnungsdienste dürfen „einfache körperliche Gewalt“ anwenden

Hinzu kommt: Im Ernstfall sollen die kommunalen Ordnungsdienste auch „einfache körperliche Gewalt“ anwenden dürfen, das bedeutet zum Beispiel Fesseln, Reizgas, Schlagstock oder Diensthund. Das ist heute bereits möglich. Doch damit werde, so das Innenministerium, der aktuell – zumindest theoretisch – noch zulässige Gebrauch von Schusswaffen untersagt. Und das heiße auch nicht, dass nun jede Politesse mit einem Schlagstock ausgerüstet werden müsse.

Innenministerium: Anregungen kamen aus Kommunen

Hintergrund der Neuregelung ist zum einen das seit dem vergangenen Jahr geltende Polizeibehördengesetz – und zum anderen die weitere Legitimation einer bereits verbreiteten Praxis. So gibt es in Dresden seit mehr als zehn Jahren eine „robuste Einsatzgruppe“ des Ordnungsamtes, unter anderem Leipzig und Freiberg haben nachgezogen. „Die im Verordnungsentwurf aufgegriffenen weiteren Tätigkeitsbereiche greifen Anregungen auf, die an uns herangetragen wurden, gerade aus den Kommunen“, erklärt das Ministerium auf LVZ-Nachfrage. Ziel sei, die Sicherheit vor Ort zu verbessern. „Den Kommunen wird die Möglichkeit eingeräumt, in bestimmten Grenzen die eigenen Maßnahmen selbst durchzusetzen und damit nicht auf den Polizeivollzugsdienst warten zu müssen.“

Linke kritisiert „verfehlte Personalpolitik bei der Polizei“

Dagegen vermutet die Linke-Innenpolitikerin Kerstin Köditz, dass mit der neuen Verordnung eine Ersatzpolizei geschaffen wird. „Der Entwurf ist nicht durchdacht. Die kommunalen Ordnungsämter können keine Polizeibediensteten ersetzen“, kritisiert Kerstin Köditz und stellt Wöller wie auch der CDU ein „Armutszeugnis“ aus. „Schließlich sind sie für die verfehlte Personalpolitik bei der Polizei verantwortlich. Dafür dürfen die Kommunen aber nicht die Lückenbüßer werden.“

Geteiltes Echo von Koalitionspartnern

Innerhalb der Koalition gibt es ein unterschiedliches Echo. Valentin Lippmann, der Innenexperte der Grünen, macht klar: „Wir haben erhebliche Bedenken und dem Innenministerium mitgeteilt, dass wir die Verordnung in dieser Form nicht mittragen.“ Die „groteske Diskussion“ darüber, ob die Verordnung nun eine Ausweitung oder eine Beschränkung der Befugnisse für die Kommunen darstellt, „zeige, dass das Vorhaben gänzlich überdacht werden muss“. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Albrecht Pallas, verteidigt hingegen die Pläne: „Die Ordnungsämter sollen keine Ersatzpolizei sein. Die Verordnung ist richtig, da den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt wird, in mehr Bereichen für Sicherheit und Ordnung sorgen zu können – das ist aber keine Verpflichtung.“

Von Andreas Debski