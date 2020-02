Opel-Produktion in Eisenach bricht ein: Nur noch 60.000 Autos

Eisenach

Die Umstellung der Modellpalette drückt bei Opel in Eisenach auf die Produktion. Im vergangene Jahr wurden hier nur noch 60.000 Autos gebaut, 25 000 weniger als ein Jahr zuvor, erklärte ein Opel-Sprecher am Mittwoch auf LVZ-Anfrage. 2016 waren es sogar noch doppelt so viele gewesen: 120 000.

Damit fällt Opel im mitteldeutschen Vergleich immer weiter zurück: BMW kam in Leipzig 2019 auf 230 000 Fahrzeuge, VW in Zwickau auf 170 000 und Porsche in Leipzig auf knapp 130­ 000. Die Gläserne Manufaktur von VW in Dresden kam erstmals seit ihrer Eröffnung auf 16.000.

Grund für den Rückgang in Eisenach sei vor allem die Umstellung der Produktion von Corsa und Adam auf das SUV Grandland X, so der Sprecher. Für den Umbau hatte das Werk im Sommer drei Monate lang stillgestanden. Das drückte auf die Produktion. Erst im August lief hier dann der erst Grandland X, der zuvor in Frankreich bei PSA gebaut wurde, vom Band.

Neuer Hybrid und Export geben 2020 Auftrieb

Der Adam war bereits Anfang Mai ausgelaufen, der Corsa wurde nach Saragossa in Spanieren verlegt. In diesem Jahr sollte die Produktionszahl wieder nach oben gehen, zeigte sich der Sprecher zuversichtlich. „Durch die Allokation des Grandland X in all seinen Varianten – inklusive der Hybrid-Versionen – sind wir optimistisch, dass die Auslastung des Eisenacher Werks im Zweischichtbetrieb gesichert ist.“

Kommende Woche soll in Eisenach auch die Hybridversion des Modells anlaufen. Und ab Sommer sollen hier auch Autos für Südamerika gebaut werden. Der Grandland X wird dann nach Kolumbien und Ecuador geliefert. Auch nach Russland wird der Wagen bereits seit Dezember geliefert. Und gebaut werden die Autos für diese Länder nicht etwa vor Ort,sondern in Eisenach.

Von Frank Johannsen