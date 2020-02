Opel Eisenach baut jetzt auch Autos für Kolumbien und Ecuador

Eisenach

Opel erschließt für sein Eisenacher Werk einen neuen Absatzmarkt: Ab Sommer soll der Grandland X, der in dem Werk gebaut wird, auch nach Südamerika geliefert werden. Das kündigte Opel am Montag in Rüsselsheim an. Mit den Importeuren SKBerge aus Kolumbien und Nexumcorp aus Ecuador habe man entsprechende Vereinbarungen geschlossen, um die eigenen Autos ab Sommer in beiden Ländern anbieten zu können.

Das SUV aus Eisenach ist dabei eines von vier Modellen, das die PSA-Tochter in den beiden Ländern an den Start schicken will. Hinzu kommen das kleinere SUV Crossland X und die beiden Transporter Combo Cargo und Vivaro. „In Kürze“ soll dann auch der Corsa folgen, der inzwischen aber nicht mehr in Eisenach gebaut wird sondern im spanischen Saragossa.

„ Kolumbien und Ecuador sind für uns sehr interessante Märkte, die uns zusätzliche Impulse geben werden“, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. „Natürlich hilft es uns, dort als deutsche Marke an den Start zu gehen. Denn auch in Südamerika steht German Engineering für Qualität.“

Exportoffensive gestartet

Der Verkauf in Südamerika ist Teil der Exportoffensive der PSA-Tochter. Bis Mitte der 2020er will Lohschneider zehn Prozent seiner Autos außerhalb des europäischen Kernmarktes verkaufen. Dafür sollen bis 2022 mehr als 20 Länder als Absatzmärkte neu erschlossen werden, vor allem in Afrika, Lateinamerika und Asien, wo Opel bisher nicht präsent war. Als erstes hatte Opel bereits im vergangene Jahr angefangen, nach Russland zu exportieren.

Die frühere Opel-Mutter General Motors ( GM) hatte jahrelang verhindert, dass die deutsche Tochter ihr außerhalb Europas Konkurrenz macht. Das änderte sich erst, nachdem der US-Autobauer die deutsche Tochter an den französischen PSA-Konzern ( Peugeot, Citroën) verkauft hatte. PSA-Chef Carlos Tavares hatte bereits unmittelbar nach dem Opel-Einstieg 2017 angekündigt, nun neue Märkte außerhalb Europas erschließen zu wollen.

Grandland X kommt ohne GM-Technik aus

Dass für den Start in Südamerika nun der Grandland X aus Eisenach ausgewählt wurde, liegt nicht zuletzt an den Verträgen, die PSA mit GM geschlossen hatte. Berichten zufolge hatte GM der Ex-Tochter darin untersagt, Opel-Modelle mit GM-Technik außerhalb Europas zu verkaufen. Der Grandland X enthalt aber anders als die früheren Eisenacher Modelle keine GM-Technik mehr. Das SUV wurde erst nach der PSA-Übernahme neu entwickelt und teilt sich die Technik mit dem Peugeot 3008 und dem Citroën C5 Aircross.

Mehr zum Thema:

Opel hatte die Produktion des Grandland X im vergangene Jahr von Frankreich, wo er bis dahin zusammen mit den Schwestermodellen von Peugeot und Citroën vom Band lief, nach Eisenach verlegt. Damit wollte PSA Ersatz schaffen, um das Werk nach dem Abzug aller bisherigen Modelle weiter auszulasten. Der zuvor hier gebaute Adam wurde eingestellt, der Corsa nach Saragossa verlagert. Nächsten Monat soll in Eisenach auch eine Hybridversion des Grandland X anlaufen. Das Werk hat rund 1400 Mitarbeiter.

Von Frank Johannsen