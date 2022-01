Omikron dominiert jetzt in Sachsen – mehr Infektionen mit Symptomen auch unter Geimpften

Berlin/Dresden

Die Mehrheit der Corona-Infektionen in Sachsen geht inzwischen auf das Konto der Omikron-Mutation. Laut Einschätzung des Robert-Koch-Instituts waren zuletzt etwa Zweidrittel der Fälle (65 %) im Freistaat auf die neue Variante zurückzuführen. Das ist mehr als eine Verdopplung zur Vorwoche. Im Bundesvergleich gehört Sachsen dabei noch immer zu den Ländern mit geringerer Verbreitung – in Mecklenburg-Vorpommern dominiert sogar noch der Vorgänger Delta. Im Gesamtbild der Republik bestimmt Omikron aber bereits zu 90 Prozent das Infektionsgeschehen, mit erheblichen Konsequenzen auf die täglichen Neuansteckungen.

Die Differenzen zwischen den Ländern ergeben sich laut RKI einerseits aus den regional unterschiedlichen Möglichkeiten, die Varianten im Labor nachverfolgen zu können. Darüber hinaus trifft Omikron aber auch schneller in Ballungsräumen als in ländlichen Regionen auf viel Ausbreitungspotential. In Sachsen ist deshalb Leipzig schon seit einigen Tagen zum Corona-Hotspot Nummer eins aufgestiegen, gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden. Gegenüber der Vorwoche hatten sich die Infektionszahlen an der Pleiße zuletzt verdoppelt, die Inzidenz stieg rasant um 300 Punkte auf 629 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern an. Im sonst eher im Corona-Fokus stehenden Erzgebirge freut man sich derweil noch über Inzidenz 150, weiß aber sicher auch, dass dies nur eine Momentaufnahme sein wird.

Ein Viertel der sächsischen Omikron-Fälle aus Leipzig

Omikron zu identifizieren, ist nicht leicht. Nur ein Bruchteil der Infektionen kann hierzulande überhaupt darauf untersucht werden – je nach Kapazitäten der Labore. In Leipzig waren bis zum Freitag konkret 1441 Omikron-Fälle bekannt, so die Leiterin des Gesundheitsamts Constanze Anders. Das ist ein Viertel aller bisher in Sachsen identifizierten Infektionen mit dieser Mutation. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. „Die Labore sequenzieren nur einen Anteil der positiven PCR-Befunde. Eine Sequenzierung ist auch nur bei niedrigen Ct-Werten möglich. Des weiteren ist das Einzugsgebiet des Labors entscheidend, es gibt Labore mit 38 Prozent und andere mit 60 Prozent Anteil der Omikron-Variante“, so Anders weiter.

Ihrer Einschätzung nach verteilen sich die Omikron-Infektionen gleichmäßig über die Messestadt, einzelne Hotspots gebe es derzeit nicht. Das macht die Kontrolle nicht einfacher. „Es gibt in vielen Kindereinrichtungen positive Fälle. In der zweiten Januarwoche waren 18 Kitas betroffen, davon 18 Fälle beim Personal und 42 positive Kinder“, erklärt die Amtsleiterin. Dazu seien in der vergangenen Woche 300 Kinder und 14 Lehrende in 87 Leipziger Schulen gekommen, die dort positiv getestet wurden. Altenpflegeheime seien aktuell weniger betroffen, so Anders. Vor einem Jahr starben in diesen Einrichtungen noch die meisten Menschen.

Untersuchung von 57.000 symptomatischen Omikron-Infektionen

Omikronviren sind seltener für schwere Krankheitsverläufe verantwortlich. Sie sind allerdings so ansteckend, dass weder doppelter Impfschutz noch Booster eine Infektion sicher verhindern können. Das bedeutet auch bei Geschützen nun verstärkte Gefahr auch für Covid-19-Symptome. Das zeigt unter anderem eine genauere RKI-Untersuchung von 57.000 bundesdeutschen Omikron-Fällen, bei denen die Betroffenen in den vergangenen vier Wochen mindestens an Husten, Schnupfen und Halsschmerzen litten – aber auch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Störungen des Geruchssinns und Atemnot die Folge waren.

15.000 dieser untersuchten sogenannten milderen Verläufe betrafen Ungeimpfte, bei 28.000 lag schon eine erste oder zweite Impfung vor, bei weiteren 13.000 konnte auch der Booster die Erkrankung nicht verhindern. Mit Blick auf die unterschiedlichen Gesamtbevölkerungsmengen ist das Risiko einer solchen noch vergleichsweise leichten Erkrankung für Geimpfte und Geboosterte zumindest eineinhalb bis zweimal geringer als für Ungeimpfte.

Einer von 100 Omikron-Fällen muss ins Krankenhaus

Darüber hinaus kann das mutierte Virus auch schwere und schwerste Krankheitsverläufe auslösen – sogar mit Todesfolge. Etwa einer von 100 Omikron-Fällen muss derzeit in Deutschland in Kliniken behandelt werden. In der RKI-Untersuchung zeigt sich spätestens hier der Vorteil des Impfschutzes: Von den 631 hospitalisierten Fällen betraf zwar nur etwas mehr als ein Drittel die Ungeimpften (224), weil diese aber in der Gesellschaft inzwischen deutlich in der Unterzahl sind, ist ihr Risiko für einen schwereren Verlauf der Covid-19-Erkrankung dennoch auch bei Omikron drei bis viermal höher als bei jenen, die sich haben schützen lassen.

Die Grafiken aus dem RKI-Wochenbericht vom 20. Januar 2022 zeigen die Häufigkeit von symptomatischen Fällen und Klinik-Behandlungen von ungeimpften und geimpften Covid-19-Betroffenen. Quelle: Robert Koch-Institut

Nicht zuletzt ringen auch jetzt immer noch Covid-19-Betroffene auf Intensivstationen um ihr Leben und die ungeimpften sind dabei in deutlicher Überzahl: 60 Prozent der Corona-Behandelten auf ITS waren laut RKI in den vergangenen vier Wochen ohne Impfschutz. Omikron scheint das Verhältnis dabei allerdings etwas zu Ungunsten der Geimpften zu verschieben. Bei einer früheren Auswertung mit mehr Daten aus der Delta-Welle waren es auf bundesdeutschen Intensivstationen noch 62 Prozent Corona-Betroffene ohne Impfschutz gewesen.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe