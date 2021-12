Dresden/Leipzig

Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten am Dienstagnachmittag über neue Maßnahmen, um der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu begegnen. Der Corona-Expertenrat der Regierung hatte in einer Stellungnahme am Sonntagabend vor gravierenden Folgen einer beispiellosen Verbreitung der Virusmutation gewarnt. Zur Eindämmung der vorhergesagten massiven fünften Corona-Welle in Deutschland erwägen Bund und Länder deutliche Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen und im Freizeitbereich.

Ein kritischer Punkt für Sachsen

Nach der Beschlussvorschlage, die der LVZ vorliegt, soll es dabei nach Weihnachten vor allem darum gehen, dass weitere Beschränkungen der Kontakte auch für Geimpfte und Genesene nötig sind. Für Sachsen, das mit der seit dem 13. Dezember geltenden neuen Corona-Schutzverordnung (Gültigkeit bis einschließlich 9. Januar 2022) bereits bundesweit die größten Einschränkungen für seine Bürgerinnen und Bürger beschlossen hat, kämen damit in einem Punkt weitere Verschärfungen hinzu.

Private Treffen nur noch bis zu zehn Personen

Denn unter Punkt 6 ist vermerkt, dass ab 28. Dezember private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal 10 Personen erlaubt sind. Diese Obergrenze, so die Vorlage, gelte für private Treffen innen wie im Außenbereich. Kinder bis zur Vollendung des 14 Jahres seien hiervon ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, gelten die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen: Das Treffen sei damit auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt, heißt es konkret. In Sachsen sind die Regeln jetzt schon schärfer, hier ist nur eine weitere Person erlaubt.

Kindesalter auf 14 Jahre abgesenkt

Damit würden sowohl bei der Anzahl der Personen als auch beim Alter der Kinder im Freistaat strengere Regeln bei privaten Treffen gelten. Denn in Sachsen war bisher festgelegt, dass sich bis zu 20 Menschen privat treffen dürfen, so sie denn alle geimpft oder genesen sind. Kinder bis 16 Jahren zählen dabei nicht mit. Vor allem für die Silvester-Feiernden, die sich mangels geöffneter Gaststätten schon zu privaten Partys verabredet hatten, ist die Bundesregelung damit ein markanter Einschnitt.

Andere Regeln ohne Auswirkungen

Andere geplante Omikron-Regelungen des Bundes, wie abgesagte Sport-, Kultur- und Großveranstaltungen in Ländern mit hohem Infektionsgeschehen und geschlossene Bars und Clubs, sind dagegen in Sachsens seit dem 13. Dezember schon an der Tagesordnung. Entsprechend bedeckt hielt sich am Montag die Landespolitik mit Reaktionen auf die bisher durchgesickerten Pläne des Bundes. Man müsse noch abwarten, wie die Datenlage sich weiter entwickle, so Christian Hartmann, CDU-Fraktionschef im Landtag. Aus heutiger Sicht sehe er aber für Sachsen keine Notwendigkeit für die Verschärfung von Maßnahmen. „Im Bundesdurchschnitt sind andere Länder erst einmal gefragt, um dann gleichzuziehen in den Maßnahmenkatalogen.“

Von André Böhmer und Kai Kollenberg