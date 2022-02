Omikron-Infektion: Wieviel Zeit liegt zwischen Ansteckung und Erkrankung?

Hannover

Beim Ursprungsvirus, das zu Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren durch die Welt kursierte, ging das Robert Koch-Institut (RKI) noch von einer mittleren Inkubationszeit von rund fünf Tagen aus. Das heißt: Es dauerte im Schnitt fünf Tage, bis sich bei Infizierten coronatypische Symptome wie Husten, Fieber oder Schnupfen zeigten.

Mitte Februar dominiert nun die Omikronvariante das Infektionsgeschehen - und der Zeitraum zwischen Ansteckung und dem Beginn der Erkrankung wird offensichtlich kürzer. Hinweise dazu liefert beispielsweise eine Studie aus dem norwegischen Oslo. Dort konnten Forschende des Norwegian Institute of Public Health (NIPH) für einen größeren Ausbruch mit Omikron-Infizierten nachweisen, dass die Inkubationszeit im Mittel drei Tage dauerte - und nicht wie sonst fünf.

Fachleute in Deutschland bemerken verkürzte Dauer

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Analyse der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sechs Personen eines Haushalts hatten sich mit Omikron angesteckt. Auch bei ihnen verstrichen im Schnitt 73 Stunden, also rund drei Tage, bis sich Symptome wie Husten und eine verstopfte Nase bemerkbar machten. Das heißt aber nicht, dass alle gleichzeitig erkrankten. Einige entwickelten bereits 33 Stunden nach dem Kontakt mit der infizierten Person Symptome, andere wurden nach 75 Stunden symptomatisch.

Auch Fachleute in Deutschland bemerken eine verkürzte Dauer. „Das sehen wir auch, wenn wir uns die Fälle hier anschauen, dass sich Menschen schon nach zwei, drei Tagen infiziert haben und selbst positiv sind“, sagte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek im NDR Info-Podcast „Coronavirus Update“.

