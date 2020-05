Öffnung von Grundschulen und Kitas: Rückendeckung für Sachsens Kultusminister

Vier Medizinverbände fordern bundesweit schnellere Öffnungen von Kitas und Grundschulen. Kinder müssten auch nicht in Kleingruppen aufgeteilt oder zum Tragen von Masken angehalten werden. Als Begründung verweisen die Verbände auf Studien, die kein erhöhtes Infektionsrisiko bei Kindern sehen. Ähnlich hatte zuletzt auch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) argumentiert.

Als erster in Deutschland hat Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Montag wieder alle Schulen und Kitas in Sachsen öffnen lassen. (Archivfoto) Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa