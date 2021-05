Dresden

Fast überall in Sachsen fallen die Corona-Zahlen in rasend schnellem Tempo. Am Mittwoch zeigten die Berechnungen des Robert-Koch-Instituts bereits für zehn Kreise einen Inzidenzwert von wöchentlich weniger als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. Und auch der Freistaat als Ganzes liegt inzwischen unter dem Grenzwert 100. Im einstigen Corona-Hotspot Sachsen schien dies noch vor zwei Wochen kaum denkbar. 

Die zunehmende Entspannung hat inzwischen regional bereits Lockerungen zufolge – Geschäfte und Museen können zum Teil wieder besucht werden, Sportler in Gruppen trainieren und Gastronomen ihre Freisitze aufmachen. Beim Thema Schule und Kindergärten hat die Rückkehr zur Normalität aber vorerst noch ein paar Grenzen. Warum ist das so und was bedeutet das für die Kinder? Wir geben ein paar Antworten.

Sachsen liegt jetzt unter 100 – welche Vorgaben gelten nun?

Die als Bundesnotbremse bekannt gewordenen Corona-Regeln im Infektionsschutzgesetz (IfSG) betreffen Landkreise und kreisfreie Städte ab einer Überschreitung des Inzidenzwerts 100 an mindestens drei Tagen. Dabei ist es egal, wie die Lage im Bundesland insgesamt ist – es zählt nur die Region. Zuletzt lagen der Erzgebirgskreis (202) und der Landkreis Mittelsachsen (112) noch klar darüber. Damit die Notbremse außer Kraft treten kann und entsprechend wieder Landesverordnungen gelten, muss die 100 an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten werden. Am Mittwoch war dies bereits in den Metropolen Leipzig und Dresden, im Vogtlandkreis und in Nordsachsen geschafft. Alle anderen Regionen unter 100 können sich zumindest Hoffnungen machen, dass auch dort der Trend anhält und die Notbremse bald zu den Akten gelegt werden kann.

Ab wann haben in Sachsen wieder alle Schulen und Kitas geöffnet?

Fällt die Sieben-Tage-Inzidenz regional an fünf Tagen unter den Wert 165, erlaubt das Infektionsschutzgesetz generell bereits wieder Wechselunterricht in allen Schulformen und auch eine Öffnung der Kindertagesstätten mit getrennten Gruppen. Lediglich im Erzgebirge und in Mittelsachsen ist dies aufgrund der zuletzt kritischeren Lage noch nicht möglich. In den anderen sächsischen Regionen können allen Schülerinnen und Schüler inzwischen schon wieder regelmäßig zur Schule gehen. Die Schulbesuchspflicht bleibt aber vorerst noch aufgehoben: Wer sein Kind vom Präsenzunterricht abmelden will, muss dies mit dem Infektionsschutz begründen können, heißt es aus Dresden.

Wann wird in Sachsen der Wechselunterricht aufgehoben?

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100, können Grundschülerinnen und -schüler laut nun geltender sächsischer Corona-Schutzverordnung schon wieder als komplette Klassenverbände zusammen lernen. Die Klassen müssen aber beispielsweise auf dem Hof und im Hort noch voneinander getrennt werden. An Gymnasien, Ober-, Förder- und Berufsschulen bliebt es dagegen vorerst noch beim Wechselmodell – auch wenn die Inzidenzen regional weiter sinken sollten. Andere Möglichkeiten sieht die bis zum 30. Mai geltende sächsische Rechtsgrundlage einfach nicht vor. Im Kultusministerium von Christian Piwarz (CDU) sind Nachbesserung aber bereits in Arbeit: „Unsere Absicht ist es, mit der nächsten Corona-Schutzverordnung den Regelbetrieb unterhalb einer Inzidenz von 50 zu ermöglichen“, so ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage. Absolute Klarheit gibt es nach dem 25. Mai: Dann berät das sächsische Kabinett die neuen Corona-Regeln.

Was ist mit Masken im Schulgebäude und im Unterricht?

Bis mindestens 30. Mai werden alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Gymnasien, Ober-, Förder- und Berufsschulen wie bisher im Schulgebäude, auf dem Schulhof sowie auch im Unterricht noch Maske tragen müssen. Ausgenommen sind lediglich Abschlussprüfungen. In Grundschulen gilt die Maskenpflicht nicht im Unterricht, aber auf den Gängen und überall dort, wo sich ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einhalten lässt.

Bleibt die Testpflicht bestehen?

Auch das, ja. Alle Schülerinnen und Schüler in Sachsen müssen sich auch weiterhin zweimal pro Woche in den Einrichtungen selbst testen. Ein mitgebrachtes Ergebnis gilt inzwischen nicht mehr, die Überprüfung muss vor Ort in den Schulen durchgeführt werden. Ausgenommen davon sind nur Personen, die bereits zweifach geimpft wurden oder Genesene, deren Infektion maximal ein halbes Jahr zurück liegt und die eine Impfdosis erhalten haben.

Von Matthias Puppe