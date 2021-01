Hannover

Am Wochenende könnte Schluss mit lustig im Oberharz sein, sowohl Bundes- als auch Landesregierungen und Landkreise wie der in Goslar erwägen, den Massenandrang der Bürger zu den Rodelpisten einzudämmen. „Die Leichtfertigkeit, mit der Personen sich sehenden Auges in eine Gefahr begeben, ist besorgniserregend“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag.

Was aus Infektionsschutzgründen durch Ladenschließungen in Fußgängerzonen vermieden würde, würde sich jetzt aber gerade auf Parkzonen, vor Mobiltoiletten oder anderen Wartezonen im Oberharz ereignen. „ Niedersachsen hat viel Natur und viele Wege, man kann in anderen Ecken gute Touren machen“, meinte sie. Wenn aber Appelle keine Folgen hätten, könnten auch andere Maßnahme ins Spiel kommen. Das gelte nicht nur für Niedersachsen. „Alle Mittelgebirge spielen in den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin eine Rolle.“

Überlaufen des Oberharzes verhindern

Auch Claudia Schröder, Vizechefin des Krisenstabes der Landesregierung bestätigte, dass sich „Vertreter von Landkreisen und Bürgermeistern vor Ort intensiv mit der Lage beschäftigen und Szenarien diskutieren, wie man ein Überlaufen des Oberharzes verhindern kann“. Straßen- und Parkplatzsperrungen wären da Möglichkeiten.

Aber ist die Gefahr draußen in der Natur wirklich so groß? „Die Ansteckungsgefahr in freier Luft ist geringer, sie ist aber nicht bei Null, das Virus tragen wir fröhlich mit uns mit, und es nutzt jede Gelegenheit, andere zu infizieren, denn dafür braucht es Nähe.“ Diese Nähe sei ganz offensichtlich an Knotenpunkten gegeben gewesen, insbesondere auf Parkplätzen. „Jede Menschenansammlung auch im Freien führt zu Infektionen, viele unterschätzen das, viele tragen auch keine Masken – das ist geradezu eine Einladung an das Virus.“

Virus mag die Temperaturen

Schröder: Wenn die Luftfeuchtigkeit höher und die Temperaturen niedriger seien, würde das Risiko eben auch höher sein, denn diese Bedingungen mag das Corona-Virus. Viele schätzten das falsch ein. „Vermeiden Sie jede Form von Ansammlungen“, rät auch Pörksen eindringlich. „Wenn ich weiß, dass es da voll wird, fahre ich gar nicht erst dort hin. Jede Begegnung birgt ein Infektionsrisiko.“

Von Petra Rückerl