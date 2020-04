OVG Bautzen: Sachsen darf Handelsflächen auf 800 Quadratmeter beschränken

Leipzig/Bautzen

Sachsen hat mit der Beschränkung von Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter im Einzelhandel rechtmäßig gehandelt. Das hat das Oberverwaltungsgericht ( OVG) am Mittwoch in Bautzen entschieden. Vier Antragsteller hatten sich in so genannten Normenkontrollverfahren gegen die Coronaschutz-Verordnung vom 17. April gewandet. Ein Händler betreibt einen großflächigen Elektronikmarkt in einem Einkaufszentrum, die drei anderen außerhalb davon.

Händler sehen Existenz bedroht

In ihren Eilanträgen machten sie geltend, durch das Öffnungsverbot in ihren Existenz bedroht zu sein. Es fehle bei Mietverpflichtungen am Umsatz. Das Verbot sei zudem nicht hinreichend bestimmt, unverständlich und unverhältnismäßig. TV-Geräte und auch Internet- oder Küchentechnik zählten in Zeiten der Kontaktbeschränkung zur Grundversorgung, argumentierten sie.

Dem folgte der 3. Senat am OVG nicht und wies die Eilanträge zurück. Gerade die Schließung von Einkaufszentren sei notwendig gewesen, da die Geschäfte dort ein breit gefächertes Sortiment anböten und somit viele Kunden anzögen. Die Verbindungswege lägen in der Regel im Center und der Mindestabstand lasse sich nur schwer einhalten, argumentierten die Richter. Das Ziel des Freistaates Kundenströme zu reduzieren, sei somit keinesfalls willkürlich erfolgt.

Autohäuser und Fahrradwerkstätten sind Grundversorgung

Auch die Aufzählung in der Verordnung von bestimmten Ladengeschäften für die Grundversorgung, die unabhängig von ihrer Fläche öffnen dürfe, ist laut OVG so in Ordnung. Der Senat griff dabei die von den Antragstellern gerügte Erlaubnis für Autohäuser und Fahrradläden wieder auf. In Zeiten eines eingeschränkten Nahverkehrs sei es für viele Menschen die einzige Fortbewegungsmöglichkeit, das eigene Fahrzeug zu benutzen. Nur so lasse sich auch das Infektionsrisiko verringern. Dafür müsse es den Bürgern aber auch möglich sein, einen Wagen zu kaufen oder das Fahrrad reparieren zu lassen.

Sachsen formuliert klarer als Bayern

Am Montag hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die 800-Quadratmeter-Regelung im benachbarten Freistaat wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz für rechtswidrig erklärt. Zu diesem Fall nahmen die Juristen in Bautzen ebenfalls Stellung. Die Verordnungen beider Bundesländer ließen sich nicht miteinander vergleichen, auch wenn jeweils die Zahl 800 darin auftauche. Sachsen habe seine Regelung klar und ausdrücklich formuliert, dass sei in Bayern nicht so gewesen, erklärte OVG-Richter Hanns-Christian John. Eine gesonderte Auslegung der Vorschrift, wie es die Richter in Bayern vornehmen mussten, sei in Sachsen deshalb nicht mehr erforderlich gewesen. Der Senat hatte nur zu beurteilen, ob Sachsen seinen Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum beim Erlass der Verordnung überschritten habe. Das sei nicht der Fall gewesen.

Neue Regelung am Montag

Am kommenden Montag tritt in Sachsen eine neue Coronaschutz-Verordnung in Kraft. Details sollen dazu am Donnerstag bekannt gegeben werden. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) kündigte aber bereits Lockerungen für Einzelhändler an. Auch die 800-Quadratmeter-Regelung werde im Kabinett diskutiert.

Die am Mittwoch ergangenen Beschlüsse aus Bautzen ist unanfechtbar.

Az.: 3 B 144/20, 3 B 145/20, 3 B 146/20 3 B 147/20

Von Matthias Roth