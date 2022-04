Dresden

Im CDU-Kreisvorstand Dresden gab es jüngst Stimmen, die neutrale Plakate für die Oberbürgermeister-Wahl empfahlen. Versehen mit einer politischen Botschaft und dem Logo der Partei, aber ohne Empfehlung für einen Kandidaten. Der Vorschlag soll keine Mehrheit gefunden haben, die CDU will ihre Unterstützung für Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf ihren Plakaten deutlich machen.

Müder Wahlkampf, keine Wechselstimmung

Nur: Ob Hilbert überhaupt zur Wahl am 12. Juni antreten darf, ist ungewiss. Was für ein Desaster für die Christdemokraten, wenn der amtierende Oberbürgermeister über einen Formfehler stürzen würde. Nach den verheerenden Wahlniederlagen der vergangenen Jahre wollte sich die CDU endlich wieder auf die Siegerseite begeben. Mit einem eigenen Kandidaten schien das nicht möglich. Also stellten sich die Christdemokraten hinter den Amtsinhaber.

Eigentlich gab es nur eine spannende Frage zum Ausgang der Wahl: Schafft es Hilbert schon im ersten Wahlgang oder muss er in die Stichwahl am 10. Juli? Zu sicher schien die Wiederwahl des Amtsinhabers, selbst Mitbewerber räumten ein: Eine Wechselstimmung gibt es in der Stadt nicht. Der Wahlkampf schleppte sich müde dahin, größter Aufreger war bisher die Frage, ob Linke-Bewerber André Schollbach die Innenstadt rechtmäßig mit Plakaten zugepflastert hat.

Großer Knall im Wahlausschuss

Bis es in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses vor wenigen Tagen den großen Knall gab. Der Grünen-Landtagsabgeordnete und erfahrene Parlamentarier Valentin Lippmann erkannte auf einen Blick zwei Formfehler beim Wahlvorschlag des Vereins „Unabhängige Bürger für Dresden“. Ein nicht in Dresden wohnendes Vereinsmitglied hat bei der Aufstellung mitgestimmt. Und: Das nicht in Dresden wohnende Mitglied hat auch die Versicherung an Eides statt unterschrieben, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Hilbert tritt nicht als Kandidat seiner Partei an, sondern will im Wahlkampf wie vor sieben Jahren seine Unabhängigkeit betonen. Deshalb lässt er sich von den Unabhängigen Bürgern aufstellen, doch denen ist ein „Anfängerfehler“ unterlaufen, wie es Schollbach formulierte. Dass es sich bei besagtem Vereinsmitglied um Frank Schröder handelt, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie. Schröder wohnt in Kesselsdorf und betreibt in Dresden eine Agentur, die durchaus den einen oder anderen lukrativen Auftrag der Landeshauptstadt an Land zieht. So ist der Unternehmer Veranstalter des Stadtfestes.

Veröffentlichung im Amtsblatt kommt vorerst nicht

Markus Blocher, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, versuchte zu retten, was zu retten ist und brachte den Wahlvorschlag „Dirk Hilbert“ nach einer kurzen Pause zur Abstimmung. Mit hauchdünner Mehrheit von einer Stimme wurde der Amtsinhaber zugelassen. Wer weiß, wie die Abstimmung ausgefallen wäre, wenn die Ausschussmitglieder von Blocher nicht etwas überrumpelt worden wären – so enthielten sich die Mitglieder von Linken und SPD der Stimme, während Lippmann und der AfD-Vertreter gegen den Vorschlag stimmten.

Am 28. April wollte die Stadtverwaltung die zugelassenen Bewerber im Amtsblatt veröffentlichen, doch daraus wird erst einmal nichts. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) als Kommunalaufsicht hat die Stadt ersucht, vorerst auf die Veröffentlichung zu verzichten. Sieben von acht Mitbewerbern haben selbst oder über ihre Vertrauenspersonen Beschwerde gegen die Zulassung von Hilbert bei der LDS eingereicht.

Rechtsanwälte sicher: Keine Zulassung

Die Erfolgsaussichten? Die Rechtsanwälte der Mitbewerber sind sich sicher, dass Hilbert nicht zugelassen werden darf. Der Formfehler sei so gravierend, dass dieser nicht geheilt werden könne, heißt es in den Stellungnahmen. Verwaltungsjuristen sind da vorsichtiger. Zwar hat es bereits restriktive Eingriffe in die Wahlvorschläge gegeben – so mussten die Freien Wähler wegen einer falschen Unterschrift bei der Landtagswahl 2019 in Dresden ohne Direktkandidaten antreten – aber die Fälle seien nicht vergleichbar.

Sollte die LDS den Beschwerden nicht stattgeben, würde Hilbert auf den Wahlzettel kommen. Für diesen Fall hat die Dresdner AfD bereits eine Klage angekündigt, andere Parteien werden nachziehen. Was dazu führen könnte, dass ein Gericht die Wahl nachträglich annulliert und es zu einer Neuwahl kommt. Falls nicht einer der Beschwerdeführer noch den Sächsischen Verfassungsgerichtshof anruft und um Eilentscheidung bittet.

Chancen auf Durchmarsch arg geschmälert

Es ist noch zu früh, um Hilbert abzuschreiben, aber seine Aussichten auf einen Durchmarsch hat er arg geschmälert. Wie will er an der Spitze einer 7000-Beschäftigten-Verwaltung stehen, wenn er es nicht einmal auf die Reihe bekommt, sich rechtssicher für die Wahl aufstellen zu lassen? In Dresden wird jetzt viel über Sinn und Unsinn des Kommunalwahlgesetzes diskutiert. Wieso darf ein Bewerber, der in Arnsdorf wohnt und nicht in Dresden wie Ober-Querdenker Marcus Fuchs, in Dresden zur OB-Wahl kandidieren? Und wieso darf ein Bewohner des einen Steinwurf von Dresden entfernten Kesselsdorf nicht die Richtigkeit einer Kandidaten-Aufstellung bestätigen?

„Regeln sind Regeln“, meinte ein Kommentator bei Facebook, „alle müssen sich daran halten. Sonst brauchen wir auch keinen Führerschein mehr, um ein Auto zu lenken.“ Braucht die CDU noch Wahlplakate mit dem Konterfei von Dirk Hilbert? Wenn der Amtsinhaber nicht ins Rennen gehen dürfte, würde es in Dresden keinen Bewerber aus dem Lager der bürgerlichen bis konservativen Mitte geben. Bis spätestens 12. Mai müssen die Wahlvorschläge veröffentlicht werden. Die LDS hat versprochen, das bis dahin eine Entscheidung gefallen ist.

SPD-Stadtchef Pallas mit besten Chancen

Sollte Hilbert aus dem Rennen genommen werden, dürfte sich SPD-Stadtvorsitzender Albrecht Pallas die besten Chancen auf den Wahlsieg ausrechnen können. Er hofft auf Rückenwind nach der Bundestagswahl für seine Partei, die in Dresden noch jeden Wahlkampf verloren hat. Aber auch Eva Jähnigen von den Grünen hat durchaus Chancen, zumal sie als einzige Bewerberin den Apparat Stadtverwaltung kennt. Sie ist Umweltbürgermeisterin und hat einen hohen Bekanntheitsgrad in Dresden. Es bleibt zu befürchten, dass eine Vielzahl von Dresdnern den Wahllokalen fernbleibt, weil sie kein Angebot auf dem Wahlzettel finden.

Von Thomas Baumann-Hartwig