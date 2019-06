Der Warnstreik in Leipzigs Autohäusern vor gut einer Woche hatte offenbar gewirkt: Bei der Tarifrunde in Berlin gelang am Freitag der Durchbruch. Am meisten profitieren davon aber nicht die Kfz-Handwerker in Sachsen, sondern ihre Kollegen in Brandenburg: Ihr Gehalt wird bis 2025 auf West-Niveau angehoben.