OB-Wahlen in Sachsen: SPD hält Chemnitz, Sensation in Markranstädt

Spannende zweite Wahl-Runde am Sonntag in Sachsen: Bei den Stichwahlen um die Chefs und Chefinnen in den Rathäusern von Chemnitz, Zwickau und Markranstädt gab es teilweise überraschende Ergebnisse. Die zweite Runde war notwendig geworden, weil am 20. September in allen drei Städten kein Kandidat oder Kandidatin die absolute Mehrheit erzielt hatte. Diesmal reichte die einfache Mehrheit, um Stadtoberhaupt zu werden.

Demnach bleibt in der drittgrößten sächsischen Stadt Chemnitz das Rathaus weiter in SPD-Hand. Ihr Kandidat Sven Schulze erzielte rund 35 Prozent und tritt damit die Nachfolge von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig an, die nach 14 Jahren im Amt nicht mehr angetreten war. Hinter Schulze landeten die CDU Kandidatin Almut Patt (rund 22 Prozent), Susanne Schaper (Linke, 16 Prozent) und Bernhard Oehme ( AfD, 13 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei ??? Prozent, 195 000 Einwohner waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Dulig ; Chemnitz hat Weltoffenheit gewählt

SPD-Chef Martin Dulig gratulierte dem Sieger umgehend. „ Sven Schulze wird den erfolgreichen Weg und die gute Entwicklung, die Chemnitz in den vergangenen Jahren genommen hat, nun weitergehen können“, sagte Dulig. „Sein Wahlsieg ist das Resultat jahrelanger, akribischer Arbeit für das Wohl der Stadt.“ Chemnitz habe sich dafür entschieden, dass die Stadt auch in Zukunft mit Weltoffenheit, Toleranz und Modernität regiert werde. Das Ergebnis bewertete Dulig nach den Wahlsiegen in Hoyerswerda, Markkleeberg und Brandis als „ein weiteres tolles Signal für die sächsische Sozialdemokratie“.

In Zwickau wendete sich das Blatt

In Zwickau, viertgrößte Stadt im Freistaat, wird das Rathaus künftig weiter weiblich regiert. Allerdings wechselt die politische Konstellation, nachdem auch in der Westsachsen-Metropole mit Pia Findeiß ( SPD) die Amtsinhaberin nicht mehr angetreten war. Im Frauen-Duell setzte sich am Ende Constance Arndt von der Wählervereinigung „Bürger für Zwickau“ mit rund 72 Prozent klar gegen die CDU-Kandidatin Kathrin Köhler (28 Prozent) durch. Damit hat sich das Blatt in der VW-Stadt überraschend gewendet, denn nach dem ersten Wahlgang hatte die CDU-Bewerberin und amtierende Baubürgermeisterin noch in Front gelegen. Die Kandidatin der Wählervereinigung wurde von einem linken Bündnis per Wahlempfehlung unterstützt.

Frauen-Power in Markranstädt

In Markranstädt vor den Toren der Messe-Metropole Leipzig gab es dagegen eine faustdicke Überraschung. Die von den Grünen unterstützte parteilose Kandidatin Nadine Stitterich, die schon den ersten Wahlgang für sich entschieden hatte, setzte sich am Ende souverän durch. Die Juristin erreichte 42 Prozent und verwies damit den amtierenden, parteilosen Bürgermeister Jens Spiske (32,9 Prozent) und CDU-Herausforderer Peter Bär (25,1 Prozent) deutlich auf die Plätze. In allen drei sächsischen Städten wurden die Neuen in den Rathäusern für sieben Jahre gewählt.

Von André Böhmer und Linda Polenz