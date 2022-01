Nur 31 Sonnenstunden im Januar – Sachsen und Leipzig im Winter-Blues

Leipzig

Selten war der Januar grauer als in diesem Jahr. Die gefühlte Wetterlage entsprach dabei durchaus den gemessenen Werten im ersten Monat des Jahres. Das zeigt die Statistik des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Region Leipzig. Laut DWD-Meteorologe Jens Oehmichen lag die Sonnenscheindauer in Sachsen bei lediglich zwei Dritteln dessen, was sonst im Januar zu erwarten ist. Das waren gerade mal 31 Sonnenstunden in der Region Leipzig.

„Bislang übler Winter für Freunde von Schnee und Frost“

„Eher trüb“, schätzt auch Dominik Jung, Meteorologe vom Portal Wetter.net, den Januar ein. All die großen Ankündigungen eines kalten und schneereichen Winters hätten wieder kräftig daneben gelegen, konstatiert der Experte rückblickend. „Es ist bislang ein übler Winter für alle Freunde von Schnee und Frost“, so Jung. „Die meisten Landesteile warten immer noch auf die erste längere Schneedecke.“ In Zeiten der globalen Klimaerwärmung sei aber eigentlich auch nichts anderes zu erwarten gewesen. „Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Winterwetter in Deutschland immer seltener werden wird“, so der Experte, der aber dennoch dem Wetter eine erfreuliche Seite abgewinnen kann: „Immerhin geht das Energiesparen in diesem Winter erst mal weiter. Das ist doch auch mal eine positive Sache.“

Flachlandwinter schon im Februar gelaufen?

Und wird es vielleicht im Februar doch noch mal richtig Winter? Mit Schnee und knackigen Minusgraden wie vor einem Jahr in Sachsen? Wohl kaum, darin sind sich die Meteorologen ziemlich einig. Höchstwerte zwischen fünf und zehn Grad im Flachland und immer wieder Wind verheißt die Woche in Sachsen. „Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass der Flachlandwinter in Deutschland gelaufen ist“, lehnt sich Jung mit Blick auf dem Februar weit aus dem Fenster.

Auch Jens Oehmichen vom DWD Leipzig glaubt nicht mehr so richtig an einen Winter außerhalb der Mittelgebirge. „3,8 Grad über dem langjährigen Mittel – der Januar war viel zu mild“, sagt er und bezieht sich dabei auf die in Schkeuditz (Kreis Nordsachsen) gemessenen Temperaturen. Im Tiefland werde es wohl so bleiben. Statt Schnee sei eher mit Sturm zu rechnen. Das nächste Mal bereits am Dienstag, wenn Sturmtief Philine mit Windgeschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde auch im Flachland durch Sachsen zieht.

Gesparte Energiekosten in Tageslichtlampe investieren

Wer da mit Blick auf den grauen Februar zu Trübsal neigt, sollte überlegen, ob er die bei der Energie gesparten Kosten womöglich in einer Tageslichtlampe anlegt. Laut Deutscher Stiftung Depressionshilfe ist eine Lichttherapie ein probates Mittel gegen den Winter-Blues. Eine solche Lichtdusche schafft immerhin 2500 bis 10 000 Lux, das Fünf- bis Zwanzigfache normaler Innenraumlampen. Die Ärztin Valeria Dahm von Netdoktor.de sagt, der Körper reagiere auf die kürzeren Tage mit einer erhöhten Melatonin-Produktion. Dieses Hormon mache müde und könne sogar zu Depressionen führen. „Das helle Licht der Lichtdusche bringt die innere Uhr wieder in Takt und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich der Serotoninspiegel wieder erhöht“, erklärt Dahm.

Von Roland Herold