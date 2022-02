Dresden

In Sachsen sollen die Corona-Impfungen mit dem neuen Proteinpräparat des US-Herstellers Novavax in etwa drei Wochen beginnen. Laut Sozialministerium erwartet Deutschland das erste Kontingent am 21. Februar. Danach soll der Impfstoff „möglichst schnell“ in Sachsen zur Verfügung stehen.

Der Freistaat wird bis Ende März knapp 200.000 der bundesweit vier Millionen Dosen erhalten. Davon sollen mit der ersten Charge etwa 87.000 Dosen angeliefert werden. „Ich hoffe, dass dann diejenigen, die an dem mRNA-Impfstoff Zweifel haben – oder was auch immer ihre Gründe sind –, sich damit impfen lassen“, sagt Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD).

Neuer Impfstoff basiert auf Eiweiß

Das neue Mittel heißt Nuvaxovid und wird häufig als Totimpfstoff bezeichnet. Das Proteinpräparat basiert nicht auf der mRNA- oder Vektor-Technologie wie die bisherigen Corona-Impfstoffe, die in Deutschland eingesetzt werden. Die Effektivität zum Schutz vor symptomatischen Infektionen wird von der EU-Arzneimittelbehörde EMA mit rund 90 Prozent angegeben.

Für die Grundimmunisierung sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen nötig. Zugelassen ist der Impfstoff für Erwachsene ab 18 Jahren. Kreuzimpfungen mit den bekannten Dosen – etwa von Biontech oder Moderna – sind laut sächsischer Impfkommission nicht vorgesehen.

DRK stellt Buchungsportal auf Novavax um

Aktuell stellt das Deutsche Rote Kreuz sein Terminportal um, damit ab Mitte Februar auch Novavax-Impfungen gebucht werden können. „Voraussetzung ist, dass dann bereits klar ist, ab wann der Impfstoff zur Verfügung steht“, räumt das sächsische Sozialministerium ein. Geplant ist, dass die Dosen – wie bereits die bekannten Mittel – in den landesweit rund 80 Impfstellen und von mobilen Teams verabreicht wird. Wann die niedergelassenen Ärzte das neue Präparat über den Großhandel bestellen können, ist noch unklar.

Sachsen priorisiert medizinisches Personal

Fest steht bereits, dass in Sachsen das medizinische Personal bevorzugt werden soll – also alle Beschäftigten, für die ab 16. März eine Impfpflicht gilt und die noch nicht immunisiert sind. Auf dem Buchungsportal soll es demnächst eine entsprechende Funktion eingerichtet werden, erklärt das Sozialministerium. Zudem werden spezielle „Gesundheitsimpftage“ für diese Branchen angeboten. Der erste Durchgang findet vom 11. bis 14. Februar mit Biontech statt. Die zweite Auflage folgt – dann mit dem neuen Nuvaxovid – zwischen 25. und 28. Februar (Zweitimpfung vom 18. bis 22. März). Daneben gibt es in sechs Impfstellen, darunter in Dresden und Leipzig, im Februar jeweils Sonntagsöffnungen.

Chef der Impfkommission: Neue Möglichkeit für Skeptiker

Sachen hat bundesweit die niedrigsten Impfquoten. Bislang weisen 2,55 Millionen Menschen im Freistaat eine Grundimmunisierung – also eine doppelte Impfung – auf, was 62,8 Prozent entspricht. Damit sind etwa 1,5 Millionen Sächsinnen und Sachsen ungeimpft. Allein im Gesundheitsbereich sind es etwa 100.000 Beschäftigte, darunter viele Pflegekräfte. „Mit Nuvaxovid haben diejenigen, die jetzt noch etwas zögerlich oder auch skeptisch sind, eine weitere Möglichkeit für ihre Corona-Schutzimpfung“, erklärt Dr. Thomas Grünewald, der Chef der sächsischen Impfkommission (Siko) und fügt hinzu: „Es ist zu hoffen, dass damit auch die Impfquote in Sachsen steigt.“

Von Andreas Debski