Peter Lenhardt (40) lehnt sich entspannt zurück. Gleich geht es per Panorama-Fahrstuhl hoch auf den höchsten Aussichtsturm Europas, den City-Skyliner. Gerade noch rechtzeitig, bevor Sturmtief Ignatz übers Gelände fegen wird. 77 Meter hoch über Günthersdorf (Saalekreis in Sachsen-Anhalt) zu schweben – darunter macht es der Nova-Centermanager nicht. Vielleicht auch, weil er schon Stürme ganz anderer Art erlebt hat. Ab Donnerstag feiert das Nova nun den 15. und der Saalepark sogar seinen 30. Geburtstag. Kein anderes Einkaufszentrum in der Region steht länger.

Baugenehmigung kurz vor dem Ende der DDR

Blick auf die Saalepark-Baustelle 1990. Quelle: Nova

Rückblick: Nachdem am 30. August 1990 der Bauantrag für das Einkaufszentrum Saalepark gestellt worden war, erfolgte bereits am 25. September 1990 – acht Tage vor der Wiedervereinigung – die Genehmigung für den Bau auf dem Acker an der Autobahn 9. Nur ein Jahr danach wurde bereits die Eröffnung gefeiert. Investor war Möbel-Höffner-Chef Kurt Krieger, der gleichzeitig eines seiner Häuser und ein Logistikzentrum ansiedelte. So entstanden später auch das Chemnitz Center und der Elbepark Dresden.

Wenn das Einkaufszentrum mitunter als „Schandfleck der 1990er-Jahre“ bezeichnet werde, täte das dem Standort unrecht, sagt Centermanager Lenhardt. „Jeder, der heute so redet, war damals vermutlich froh, dass er zum Kauf von Westgütern nicht erst nach Berlin-Spandau fahren musste.“ Auch deshalb müsse der Standort weiter gepflegt werden. „Nichts wäre schlimmer, als wenn man hier eine Bauruine stehen hätte – wie beispielsweise das einstige Möbelhaus Erbe in Schkeuditz.“

Aus dem Saalepark wird Nova Eventis

Mal wieder im Stau am Saalepark. Quelle: Andre Kempner

Bis zu 60.000 Menschen am Tag strömten fortan ins kleine Günthersdorf und bildeten nicht selten lange Rückstaus auf der Autobahn und den nahe Bundesstraßen. Wobei die Sachsen besonders gern am arbeitsfreien Buß- und Bettag die Landesgrenze passierten, während die Sachsen-Anhalter umgekehrt am Dreikönigstag den Park für sich hatten. Ab Mitte der 1990er Jahre erhielt der Saalepark, der mit dem schwedischen Möbelriesen Ikea inzwischen einen weiteren zugkräftigen Nachbarn bekommen hatte, jedoch zunehmend Konkurrenz vor allem aus Leipzig – von Paunsdorf Center, Allee-Center, Löwen Center und auch von den Promenaden im Hauptbahnhof.

Um mithalten zu können, wurden zwischen 2003 und 2006 rund 180 Millionen Euro aufgewendet, um aus dem angestaubten Saalepark Nova Eventis zu machen – Parkhaus, Wasserflächen, Abenteuerspielplätze und „eine der spektakulärsten Malls“ (Centermanager Lenhardt) sollten das Shopping-Center zum Erlebniscenter und wieder zur Top-Adresse machen. Eine Investition, die auf rund 13 Milliarden Euro Kaufkraft der rund 2,6 Millionen Einwohner in der Region Leipzig und Halle abzielte.

„Da steht gleich ein Rudel Wölfe“

Centerparkmanager Peter Lenhardt und City-Skyliner-Betreiber Thomas Schneider. Quelle: Roland Herold

2011 gelang noch der Coup, die US-amerikanische Bekleidungskette Hollister nach Günthersdorf zu lotsen. Nur ein Jahr später aber eröffneten in Leipzig die Höfe am Brühl, ein starker Mitbewerber ums modeaffine Einkaufspublikum, und 2016 das Outlet-Center im sachsen-anhaltischen Sandersdorf-Brehna (Kreis Anhalt-Bitterfeld). Doch mittlerweile säßen die stärksten Konkurrenten mit Amazon oder auch Zalando ohnehin im Internet, sagt der Centermanager. Im Netz werde bereits ein Viertel der Umsätze bei Mode erwirtschaftet. „Wir schauen jetzt alle, was der Online-Handel macht“, so der gebürtige Brandenburger.

2017 erhielt das Center mit den US-amerikanischen Investoren Ares und Baupost abermals neue Eigentümer und wurde nunmehr zu Nova. Dafür flossen noch einmal 40 Millionen Euro. Da Kunden im Durchschnitt zweieinhalb Stunden im Einkaufszentrum verbringen (ein Fünftel sogar fünf Stunden), wurde der Foodcourt – die Ess-Meile – großzügig ausgebaut. Doch dann kam Corona. „Es war der 28. Dezember, und dort, wo sonst Menschen flanieren, war auf einmal alles tot. Es war schauderhaft“, erinnert sich Lenhardt. Schließlich kämen Licht und Wärme im Einkaufspark allein aus den Geschäften. „Ich habe das Gefühl gehabt: Ich komme um die Ecke, und da steht gleich ein Rudel Wölfe vor mir.“

Künftig weniger Geschäfte und mehr Spa?

Blick über Nova und Ikea auf Leipzig. Quelle: Roland Herold

Neueröffnungen wie Decathlon, Levy’s, Olymp & Hades oder Tedi fanden weitgehend lautlos statt. Dennoch wurden während der Pandemie sieben neue Mieter gewonnen und nur einer verloren. Touristen oder auch Büroangestellte, die in anderen Zentren für Umsatz sorgten, spielten für Nova sowieso nie eine Rolle. Im August 2021 schließlich wurde im größten Einkaufszentrum des Ostens die Zahl der Besucher von vor der Pandemie wieder erreicht.

Die Hälfte davon kommt aus Sachsen-Anhalt, 30 Prozent aus Sachsen, 10 Prozent aus Thüringen und weitere 10 Prozent sind Durchreisende von der Autobahn 9. Künftig, das ist Lenhardt auch klar, werde sich die Fläche für den Einzelhandel wegen der Online-Konkurrenz reduzieren. Schon jetzt sind 200 bis 250 Stellen unbesetzt. Demnächst soll darum beispielsweise der britische Trampoline-Park-Betreiber Gravity einen Eventpark eröffnen, der Ausbau des UCI-Kinos ist vorgesehen und auch die Ansiedlungen von Medical Centern oder Spas sei denkbar.

Mit Aldi-Wasser gegen Haartönung

Nova mit dem City-Skyliner. Quelle: Roland Herold

Nun aber feiert Nova ab diesem Donnerstag und bis zum 30. Oktober zunächst erst einmal 15 Jahre Nova und 30 Jahre Saalepark. Unter anderem mit der Aussicht vom City-Skyliner, Riesenhüpfpark, doppelstöckiger E-Go-Kart-Rennbahn, Kirmes und Gewinnspielen.

Sein prägendstes Erlebnis als Centermanager? Lenhardt überlegt: „An einem Samstag vor Weihnachten hat einmal ein Bagger aus Versehen die zentrale Wasserleitung gekappt.“ Vier Stunden habe das proppevolle Center kein Wasser gehabt. „Sie können nicht kochen, keine Toiletten betreiben. Wir sind mit Paletten voller Wasser von Aldi herumgelaufen und haben beim Friseur ausgeholfen, weil dort die Menschen mit der Tönung im Haar saßen und warteten.“ Erst nach vier Stunden sei der Spuk vorbei gewesen. „Das war ein Moment, den werde ich nicht vergessen.“

