Notruf aus der Polizei – Sachsen will 100 Ausbildungsplätze streichen

Dresden

Trotz Personalnot will der Freistaat Sachsen die Polizisten-Ausbildung ab dem kommenden Jahr reduzieren. Demnach sollen die Einstellungszahlen von 706 in diesem Jahr auf maximal 600 sinken. Auch die Polizeifachschule Leipzig steht nach LVZ-Informationen zur Disposition: Hier lernen momentan knapp 300 Nachwuchs-Polizistinnen und -Polizisten, außerdem ist die Sportfördergruppe in Leipzig angesiedelt.

Polizei-Gewerkschaft fordert 1000 Auszubildende pro Jahr

Die Kürzungspläne stoßen innerhalb der Polizei auf heftige Kritik. „Der Einstellungskorridor muss hoch gehalten und es darf keine Polizeischule geschlossen werden. Ansonsten sind künftig nicht genügend Polizisten vorhanden, die die Arbeit erledigen“, warnt Cathleen Martin, die Sachsen-Chefin der Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG). Statt zu reduzieren, müsste die Zahl der Auszubildenden pro Jahr auf 1000 steigen, fordert Martin. Das sei schon deshalb notwendig, da ab dem Jahr 2031 die einstellungsstarken Nachwende-Jahrgänge in Pension gehen – „dann entstehen wieder die gleichen Löcher in der Personaldecke wie jetzt“.

Zehntausende Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen

Auch Hagen Husgen, der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagt im LVZ-Interview: Er könne die avisierten Streichungen „absolut nicht nachvollziehen“. Schon jetzt sei die Belastungsgrenze der Beamtinnen und Beamten überschritten. „Im Prinzip können wir nur noch reagieren, wenn etwas Schlimmes passiert ist – mehr geht einfach nicht. Auf den Schreibtischen liegen Zehntausende offene Verfahren“, macht Husgen klar.

Kommission forderte schon 2019 deutlichen Stellenzuwachs

Das Innenministerium teilt auf LVZ-Anfrage mit, dass in den sächsischen Polizeidienststellen momentan 153 der 11.481 Stellen nicht besetzt sind, im vergangenen Jahr waren es 354. Gleichzeitig liege der durchschnittliche Krankenstand zwischen fünf und sieben Prozent. Derzeit sind 400 Polizeistudentinnen und -studenten zur Aushilfe in die Reviere abkommandiert.

Die Expertenkommission zur Evaluierung der sächsischen Polizeiarbeit hatte bereits im Jahr 2019 die Einstellung von 840 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten empfohlen. „Dieser Bedarf kam bislang nicht zur haushälterischen Umsetzung“, räumt das Innenministerium gegenüber der LVZ ein.

Kürzungen betreffen vor allem künftige Streifenpolizisten

Fest steht offenbar, dass die Kürzung der Ausbildungskapazitäten hauptsächlich den künftigen Streifendienst betreffen soll: Demnach fallen in diesem Bereich rund 100 Stellen weg. Sollte die Leipziger Polizeifachschule – wie aktuell im Gespräch – geschlossen werden, würden die Schulen in Schneeberg (Erzgebirge) und in Chemnitz den Unterricht übernehmen. „Leipzig ist der Standort, der für junge Leute am attraktivsten ist“, hält DPolG-Landeschefin Martin dagegen, deshalb müsse das „Traditionsobjekt mit super Ausbildungsbedingungen“ erhalten bleiben.

Innenminister Wöller sieht Polizei gut gerüstet

Innenminister Roland Wöller (CDU) sieht die Polizei dennoch gut aufgestellt. „Der Personalaufbau läuft seit gut drei Jahren. Die im Haushalt festgeschriebenen 1000 zusätzlichen Stellen werden Dank der hohen Einstellungen und Ausbildungszahlen bereits 2023 erreicht“, erklärt Wöller gegenüber der LVZ. Darüber hinaus habe sich die schwarz-grün-rote Koalition über einen weiteren Personalaufwuchs verständigt. Über die Vorschläge der Fachkommission und konkrete Zahlen werde mit dem nächsten Doppelhaushalt für 2023 und 2024 entschieden, für den aktuell die Verhandlungen laufen.

Bewerberzahlen gehen kontinuierlich zurück

In den vergangenen fünf Jahren hatte es immer weniger Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildung bei der sächsischen Polizei gegeben. 2017 waren noch 3662 Anmeldungen für den mittleren Vollzugsdienst eingegangen, von denen letztlich 458 erfolgreich gewesen sind – in diesem Jahr sind es lediglich 2939 gewesen (554 Einstellungen). Noch drastischer ist der Rückgang im gehobenen Dienst: Hier sank die Interessentenzahl von 2367 (134 Einstellungen) auf 1674 (152 Einstellungen). Parallel gingen und gehen alljährlich zwischen 360 und 420 Polizistinnen und Polizisten in Pension.

Von Andreas Debski