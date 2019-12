„Noch immer werden viele Gefallene gefunden“

Leipzig

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird im Dezember 100 Jahre alt. Im Osten ist er erst wieder seit der Wende etabliert. Andrea Dombois, Vorsitzende des sächsischen Landesverbandes, spricht im Interview über Opfer, Vergangenheitsbewältigung und Zivilcourage.

Am 16. Dezember wird der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 100 Jahre alt. Welche Rolle spielt der Landesverband Sachsen?

Eine sehr aktive. Sachsen hat mit rund 1000 die meisten Soldatenfriedhöfe – wir sagen Kriegsgräberstätten – in den neuen Ländern. Das reicht vom einzelnen Feldgrab bis zu großen Friedhöfen wie dem Kriegsgefangenenlager in Zeithain, wo mehr als 30 000 meist sowjetische Kriegsgefangene ruhen.

Seit wann gibt es den Volksbund in Sachsen?

Seit 1990. Vorher, in der DDR, war das ein Tabuthema – genauso übrigens wie das Thema Vertriebene. Derzeit hat der Landesverband rund 2600 Mitglieder, rund sieben Prozent verlieren wir pro Jahr aus Altersgründen. Aktive Gliederungen existieren in Leipzig, Dresden, Görlitz und Hoyerswerda/Elsterheide. Wir haben in Sachsen zweieinhalb hauptamtliche Mitarbeiter in Dresden und dann unseren ehrenamtlichen Landesvorstand. In einem parlamentarischen Ring arbeiten darüber hinaus auch interessierte Abgeordneten aller Fraktionen mit.

Erster und Zweiter Weltkrieg liegen geraume Weile zurück. Erlahmt da die öffentliche Aufmerksamkeit?

Das Interesse an Aufklärung und an unserer Arbeit hat nicht nachgelassen. Wenn das Schicksal eines Verwandten nicht geklärt ist, wenn man nicht weiß, ob er im Krieg getötet oder im Ausland geblieben ist, dann belastet das Familien stark. In der DDR wurde darüber nicht gesprochen. Manche haben auch aus ihren Kriegserfahrungen heraus geschwiegen. Nun aber interessieren sich die Enkel, wollen wissen, wo der Großvater stationiert war, wo er gefallen ist und wo er seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

Sonderregelung in Sachsen

Wie gehen Sie mit diesem Trend um?

Ich finde, dass das eine gute Tendenz ist. Da geht es auch um eine Gedenkkultur. Was Krieg bedeutet, welche Schicksale es gegeben hat, was es mit Angehörigen macht, wenn die Männer nicht zurückgekommen sind. In Sachsen gibt es deshalb beispielsweise auch einen Jugendarbeitskreis, der regelmäßig zu Einsätzen ins Ausland fährt.

Um welche Gräber kümmern Sie sich?

In erster Linie um die Kriegsgräber im Ausland, aber auch um die Gräber von Opfern der Gewaltherrschaften bis 1952, das heißt der Toten der nationalsozialistischen Zeit, der sowjetischen Besatzungszeit und der frühen DDR. Bundeswehrsoldaten, die im Auslandseinsatz gefallen sind, erhalten auf Antrag der Angehörigen ein Ehrengrab, und, das ist eine sächsische Besonderheit, sie erhalten hier auf Antrag ein dauerndes Ruherecht, das sie quasi mit den Toten der Weltkriege gleichstellt. Die Angehörigen können einen Antrag auf Kostenübernahme durch den Freistaat stellen. Ich würde mir wünschen, dass andere Bundesländer das übernähmen.

Von wie vielen Opfern aus der DDR-Zeit gehen Sie aus?

Man kann derzeit noch gar nicht genau sagen, wie viele Menschen durch die Gewaltherrschaft in der DDR ums Leben gekommen sind. Denken Sie nur an die Haftanstalt Bautzen I, das Gelbe Elend, an das Frauengefängnis in Hoheneck oder an die Heil-und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein. Da ist eine riesige Dunkelziffer. Wenn 30 oder 40 Menschen in einem kleinen Raum untergebracht waren, froren, hungerten, erkrankten und schließlich starben.

Wer kümmert sich um die Kriegsgräber im Inland?

Im Inland sind die Kommunen für die Kriegsgräber verantwortlich. Wir unterstützen und begleiten diese Pflege nur, übernehmen beispielsweise auch Ausgrabungen. Die Kommunen bekommen vom Bund eine Pauschale in Höhe von 17 Euro pro Grab. Das ist letztendlich viel zu wenig, um den laufenden Aufwand zu decken. Deshalb erreichen uns regelmäßig Klagen über den Zustand von Soldatengräbern in Sachsen.

Was charakterisiert Ihre Arbeit im Ausland?

Der Krieg ist von Deutschland ausgegangen und das Leitmotto lautet deshalb „Versöhnung über den Gräbern“. Wir arbeiten mit allen Ländern zusammen, in denen es Kriegsgräber gibt, vorzugsweise natürlich mit Russland, Frankreich, Polen und Italien.

„Mit Russland ist es nicht so einfach“

Gibt es Länder, die das nicht wollen?

Nein, aber es gibt deutliche Unterschiede. Nicht mit allen Ländern existieren Kriegsgräberabkommen, so gibt es keine Verträge mit Weißrussland und Tschechien. Mit Russland beispielsweise ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es andere Vorstellungen, wie man mit Kriegsgräbern umgeht. Andere Traditionen. Dass Deutschland Russland im Juni 1941 überfallen hat, sitzt noch ganz tief. Aber wir bemühen uns immer wieder und es gibt in Russland auch Ansprechpartner.

Was machen Sie konkret an den Gräbern?

Es gibt finanzielle Unterstützung, wir führen Arbeitseinsätze durch, organisieren Gedenkveranstaltungen. Wenn wir neue Gräber finden, recherchieren wir, wer da eigentlich gefallen ist. Das kann man bei Soldaten oft anhand der Erkennungsmarke nachweisen, an der Gravur des Eherings oder anhand von persönlichen Dingen, die mit in den Krieg genommen wurden. Dann informieren wir darüber die Familien.

Wie groß ist der Aufwand dafür?

Sehr groß. In Zeithain beispielsweise wissen wir noch immer bei vielen Toten nicht, wer sie waren. Gelingt es aber, jemanden zu identifizieren, dann laden wir die meist russischen Angehörigen ein und zeigen ihnen die letzte Ruhestätte des Großvaters oder des Vaters. Die Familien sind dafür sehr dankbar.

Mittel aus Nachlass der Verstorbenen

Wie finanzieren sie sich?

Bei einem Budget von rund 50 Millionen Euro bundesweit beläuft sich der Spendenanteil auf 70 Prozent. Wir als Landesverband erhalten etwa 40 000 Euro freiverfügbare Sachmittel, mit denen Jugend- und Bildungsarbeit, Beratung oder Angehörigenbetreuung gewährleistet werden können. Dazu kommen Projektmittel, beispielsweise für die Begegnung von deutschen und ukrainischen Jugendlichen.

Wer spendet solche Summen?

Viel kommt aus dem Nachlass von Verstorbenen, die wir zuvor betreut haben. Das bedeutet aber auch, dass es irgendwann aufgebraucht sein wird. Deshalb haben wir noch die jährliche Sammlung im November, bei der wir mit Spendenbüchsen ausschwärmen und von der Bundeswehr unterstützt werden.

Kommt da noch viel zusammen?

Mittlerweile ist es nicht mehr so üppig, Sammeln mit der Dose ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Im vergangenen Jahr beispielsweise waren es nur noch 20 000 Euro in Sachsen. Man wird sich deshalb Gedanken machen müssen, wie man das in Zukunft gestalten will. In den Jahren 2012 bis 2014 erhielt der Verband eine Projektförderung durch den Freistaat. Ich würde mir wünschen, dass das wieder aufgenommen wird und auch eine institutionelle Förderung möglich ist.

Gräbersuche übers Internet möglich

Welche kurzfristigen Möglichkeiten haben Familien, die nach Verwandten suchen?

Wir haben eine Homepage, um Kriegsgräber zu finden. Aber nicht alle bekannten Toten sind über die „Gräbersuche online“ erfassbar, weil noch nicht digital hinterlegt. Hier hilft noch immer nur ein Papierformular „Grabnachforschung“.

Wie reagieren die Menschen, wenn sie vom Schicksal ihres Vaters oder Großvaters erfahren?

Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Tragik und Freude. Die Tragik, die im Schicksal der Familie liegt und die Freude, Klarheit über das Los eines Angehörigen zu haben.

Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Wir haben zum Beispiel einen Kriegstoten gefunden mit einem Ehering mit einer Gravur am Finger. Dann wurde seine Frau ermittelt und wir sind zu ihr hingefahren. Sie war weit über 90. Sie hat uns angesehen und gesagt: „Wissen Sie, ich bin jetzt sehr erleichtert. Ich habe immer gedacht, dass mein Mann eine Andere gefunden hat und deshalb nicht zu mir zurückgekommen ist.“ Diese Ungewissheit – ist er gefallen oder lebt er noch irgendwo? – hat sie nie ruhen lassen. So aber hat sie ihren inneren Frieden gefunden und ist auch kurz danach gestorben.

„Demokratie kann schnell kippen“

Warum ist diese Arbeit so wichtig?

Wir müssen die Erinnerung wachhalten an das, wozu Menschen fähig sind. Was passieren kann, wenn Zivilcourage fehlt. Derzeit haben wir wieder deutliche Tendenzen in Sachsen, wo Menschen Gewalt erleiden müssen. Wir sagen deshalb: Schaut euch die Geschichte an. Schaut, wie kurz die Zeitabstände sind und wie groß die Gefahr ist, wieder eine Gewaltherrschaft zu haben. Denkt daran, wie schnell Demokratie kippen kann.

Graut Ihnen, wenn Sie erfahren, was Menschen anderen Menschen antun können?

Ich bin seit 30 Jahren in der Politik. Ich habe viel gesehen und gehört. Die Frage in mir ist aber nach wie vor: Was geht in Menschen vor, die das tun? Angst ist da kein guter Ratgeber. Man sollte sich damit beschäftigen, um zu verstehen, was Menschen bewegt und wie es soweit kommen kann. Und was Politik dagegen unternehmen muss. Ich bin ja auch im Beirat der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen und frage mich: Was hat einen 15-Jährigen motiviert, jemanden totzuschlagen? Um Antworten zu finden, muss man sich mit Biografien befassen, mit Elternhäusern. All das ist Politik. Wir müssen versuchen, Hilfe zu leisten, bevor es so weit kommt.

„Noch immer werden viele Gefallene gefunden“

Wie kann die aussehen?

Da ist auch Zivilcourage gefragt. Nach wie vor schauen zu viele weg. Die will ich nicht verurteilen, weil ich weiß, dass viele auch einfach Angst haben. Aber wir brauchen eine große Gemeinschaft, die Grenzen setzt. Demokratie muss wachsen.

Gibt es konkrete Vorstellungen?

Ja, ich habe mit dem Kultusminister gesprochen und gebeten, bei der Überarbeitung der Schulpläne das Thema Krieg und Gewaltherrschaft stärker im Lehrstoff zu berücksichtigen. Von der DDR beispielsweise wissen heute schon viele junge Leute nichts mehr. Diese Erinnerung aber muss man aufrecht erhalten. Das wird jetzt geschehen.

Finden Sie heute eigentlich immer noch Gefallene?

Ja, es gibt immer noch sehr viele, die entdeckt werden. Neben Brandenburg war Sachsen das Bundesland, in dem kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs die schwersten Gefechte stattfanden. Deshalb gibt es eine große Dunkelziffer. Meist werden sie im Zuge von Bauarbeiten gefunden. Sie finden dann zentral auf dem Dresdner Johannisfriedhof ihre letzte Ruhe.

Interview: Roland Herold

Von Roland Herold