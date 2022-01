Noch ein Jahr Corona: Expertin gibt Tipps im Umgang mit den psychischen Belastungen

Leipzig

Wir starten ins dritte Jahr der Corona-Pandemie. Noch immer bestimmen Virus-Wellen, Überlastungen in Kliniken, Erkrankungen, Todesfälle und die vielfältigen Schutzmaßnahmen das Leben aller. Das hinterlässt auch Spuren in unserer Psyche. Im LVZ-Interview gibt die renommierte Psychiaterin Prof. Dr. Katarina Stengler (Helios-Park-Klinik Leipzig) Tipps, wie mit Angst und Unsicherheit umgegangen werden kann, wie sich auch in der Kontaktreduktion Depressionen vermeiden lassen. Zudem hat sie auch klare Forderungen an die entscheidungstragende Politik.

Das Jahr beginnt erneut mit einer Corona-Welle und der Frage: Wie schlimm wird es diesmal? Was empfehlen Sie, wie sollte man mit der Ungewissheit umgehen?

Zwei Aspekte spielen dabei eine Rolle: Man sollte akzeptieren, dass es faktisch eine Ungewissheit gibt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, was mit dem Virus, den Varianten, jetzt Omikron oder in den nächsten Wellen passieren wird, erweitern und verändern sich kontinuierlich. Wir kennen dies grundsätzlich aus der wissenschaftlichen Praxis – aber damit aktuell und im Alltag umzugehen ist für viele schwierig und verunsichert. Dazu kommt eine kommunikative Unsicherheit angesichts der vielen Informationen und Positionen, die in den Medien vermittelt werden. Der zweite Aspekt: Es beginnt jetzt nicht nur ein neues Corona-Jahr, sondern eben auch ein schnödes neues Jahr – mit familiären Dingen, mit beruflichen Aufgaben. Man sollte sich fragen: Was mache ich 2022 nun mit meinen Freundschaften? Wer hat wann Geburtstag? Wie geht es im Beruf weiter? Welche Abschlüsse stehen vielleicht an? Das mag banal klingen, aber ist ganz wichtig, sich auch weiterhin am Normalen, am Außerhalb von Corona zu orientieren.

Schon kurzfristige Pläne entlasten die Psyche

Langfristige Planungen sind zumindest eher problematisch. Sollte man trotzdem auf Risiko gehen, beispielsweise den Auslandsurlaub buchen?

Es gibt kurze, mittelfristige und langfristige Planungen. Vielleicht beginnt man erst einmal damit sich zu überlegen, was sonst an Wochenenden im Januar so gemacht wurde. Treffen mit der Familie oder Freunden sind ja unter veränderten Bedingungen auch weiterhin möglich. Für die Resilienz, die psychische Widerstandskraft ist es wichtig, persönliche Ressourcen auch verbindlich zu machen. Die Ad-hoc-Planung des nächsten Wochenendes schafft manchmal schon mehr psychische Entlastung, als langfristige Überlegungen. Aber auch Dinge, die erst im Sommer passieren können, sollten weiter geplant werden. Auch jetzt ist Urlaub im Ausland ja möglich: Man muss nur die Risiken etwas stärker abwägen.

Prof. Dr. Katarina Stengler ist Direktorin des Zentrums für Seelische Gesundheit und Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios Park-Klinikum Leipzig. Quelle: Helios Park-Klinikum Leipzig

Homeoffice, Kontaktreduktion, verbotene Veranstaltungen: Die Pandemie ist für alle auch Isolation. Wie sehr schadet uns das Alleinsein?

Alleinsein und Isolation sind generell sehr schlecht für unsere Psyche. Menschen leben in sozialer Gemeinschaft, erleben Lust und Leidenschaft, sie arbeiten aber auch im Beruf mit anderen zusammen. Je mehr Isolation es gibt, umso schädlicher ist das für unsere psychische Verfassung. Die aktuelle Situation setzt nun eine Art Brennglas auf unsere Gesellschaft, die sich schon in der Vergangenheit immer mehr zu Einsamkeit und Isolation entwickelt hat: Bereits vor Corona wuchs der Anteil der Singles, die für sich allein leben. Nun konnten sie außerhalb ihrer Wohnungen ebenfalls keine Menschen treffen – mit den entsprechenden psychischen Konsequenzen. Abgesehen davon hat uns die Pandemie aber auch gelehrt, dass nicht alle dauerhaft in Familien aufeinander hocken können. Gerade für Kinder und Jugendliche müssen in der unmöglichen Zeit trotz allem Möglichkeiten geschaffen werden, bei denen sie sich betätigen können. Das wurde aus meiner Sicht viel zu spät erkannt.

Tägliche Spaziergänge und Genussecken gegen Depressionen

Gibt es einfache Methoden, um in der Isolation eine Depression zu vermeiden?

Die psychischen Belastungen haben in der Pandemie deutlich zugenommen und das über alle Altersgruppen hinweg. Entsprechend gab es in den vergangenen Monaten auch deutlich mehr Inanspruchnahmen professioneller Hilfe. Angst, Depressionen und Suchterkrankungen stehen an vorderster Stelle. Ich würde immer dazu raten, wenn es schwieriger wird, sich professionelle Hilfe zu holen. Es gibt allerdings auch präventive Maßnahmen, die Depressionen vorbeugen können: Die schon genannte Regelmäßigkeit wird immer unterschätzt. Jeden Tag eine Stunde rausgehen, ums Carré herum, etwas frische Luft schnappen – schon das hilft. Darüber hinaus ist Genuss wichtig. Man sollte sich selbst Genussecken schaffen, je nachdem was die eigenen Vorlieben sind. Der eine ist mit Leidenschaft beim Bücherlesen, die nächste liebt das Essen und Trinken, wieder andere schauen gern Filme. Solche Genüsse auszuleben, ist gerade jetzt sehr wichtig.

Zur Person Prof. Dr. Katarina Stengler leitet seit März vergangenen Jahres das Zentrum für Seelische Gesundheit am Helios Park-Klinikum Leipzig. Sie ist dort zudem seit 2017 auch Chefärztin in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die heute 53-Jährige begann noch zu DDR-Zeiten ihr Studium der Humanmedizin an der Universität Leipzig und schloss dieses dort 1993 mit einem Doktortitel ab. Seit der Jahrtausendwende arbeitet Stengler als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, seit 2004 als Oberärztin an der Psychiatrischen Uniklinik in Leipzig. 2014 verlieh ihr die Universität Leipzig die Professorinnen-Würde. Katarina Stengler ist zudem Mitglied in verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten und Kommissionen, unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und im Psychiatriebeirat der Stadt Leipzig.

Mit jeder neuen Verordnung gibt es neue Regeln, die auf den aktuellen Stand der Pandemie reagieren. Das wird aber auch als Regel-Chaos wahrgenommen. Überfordert das Hin und Her die menschliche Psyche?

Das Regelsystem muss sich zweifellos an das Pandemiegeschehen anpassen. Die unterschiedlichen und wechselnden Vorgaben überfordern die Menschen jedoch auch sehr. Unsere Gesellschaft wird dadurch bestimmt, dass es Verbindlichkeiten und verlässliche Regeln gibt. Wenn wechselnde Vorgaben dazu kommen, ist das absolut schädlich. Meine Botschaft an die politischen und allen anderen Akteure ist deshalb: Schaffen sie Verbindlichkeiten, immer wenn es geht. Nehmen Sie von polemischen Statements Abstand, kommunizieren sie klare Haltungen – auch wenn sie inhaltlich schwierig zu vermitteln sind. Zuletzt gab es über mehrere Wochen Meinungsbildungsprozesse, in denen mal so und mal so argumentiert wurde. Das ist sicher alles nachvollziehbar, aber es irritiert auch. Klare Entscheidungen sind wichtig, damit die Menschen die Regeln akzeptieren können. Die Entscheidungen müssen inhaltlich verständlich und nachvollziehbar sein, damit alle sie in ihrem persönlichen Lebenskontext überein bringen können.

Die Angst zulassen – und sich sachlich informieren

Viele Menschen sind bereits an Covid-19 gestorben – gerade in Sachsen. Viele fürchten, sich zu infizieren und zu erkranken. Familien bangen um Großeltern, Eltern um ihre Schulkinder. Es scheint, als bestimme die Angst das Leben. Trügt der Eindruck?

Nein, der trügt nicht. Je näher die Einschläge kommen, je mehr man selbst solche Erfahrungen macht, umso schwerer wird es. Die wichtigste Botschaft beim Umgang mit Angst ist: Die Angst zunächst einmal zu normalisieren. Es ist gerechtfertigt, Angst zu haben, weil es die Gefahren mit dem Virus gibt, weil Menschen auch daran sterben. Diesen Satz zuzulassen, ist wichtig. Dann sollte jedoch auch das „aber“ folgen: Wir kennen Corona-Viren inzwischen, wir kennen die Krankheit. Das Gesundheitssystem ist inzwischen in der Lage, Covid-19 zu begegnen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, sich selbst besser zu schützen. Eine weitere Strategie könnte sein, das persönliche Risiko genauer abzuschätzen: Wie oft und wo habe ich Kontakt zu Menschen? In der emotionalen Überladung der Situation hilft es immer, Sachlichkeit hineinzubringen. Bei Menschen, die in Panik verfallen, kommt die Informationsvermittlung häufig zu kurz. Wenn es allerdings schon soweit ist, dass man selbst merkt: Ich kann nicht mehr schlafen, ich brauche Beruhigungsmittel – dann rate ich dazu, sich professionelle Unterstützung zu suchen.

Abgesehen von der Versachlichung: Gibt es noch kurzfristige Methoden, um Panikattacken beim Gegenüber zu begegnen? Fenster öffnen, Atemübungen?

Das kann man natürlich versuchen, aber man sollte Freunde und Familienangehörige auch nicht unterschätzen. In der Regel wird mit Sorgen und Ängsten schon länger umgegangen, das kommt nicht plötzlich. Man kann sich anschauen, wie gehen die Betroffenen insgesamt mit der Situation um? Sitzen sie den ganzen Tag nur vor dem Computer und schauen sich eine Nachricht nach der anderen an? Oder gehen sie jeden Tag eine Stunde raus? Hier kann man ansetzen. Wenn sich aber der Eindruck verstärkt, dass es sich um eine Panikattacke handelt, die Person wenig Luft bekommen, Tabletten nehmen oder Schlafstörung haben, dann sollte auf jeden Fall frühzeitig professionelle Hilfe folgen. Es muss ja nicht gleich eine Klinik sein, sondern vielleicht erst einmal der Hausarzt oder ein psychologischer Rat.

Schutz der Mehrheit ist kein Totalitarismus

Es gibt auch einen Teil der Gesellschaft, der eine Corona-Infektion überhaupt nicht fürchtet. Ist das verweigerte Realität?

Ich bin geboostert und habe eine klare medizinische Einschätzung und soziale Position zum Thema. Aber man kann dazu in einer Demokratie natürlich auch anderer Meinung sein, sich bestimmten Dingen verweigern – und das sogar bis hin zu extremen, manchmal vielleicht sogar krankhaften Vorstellungen. Es sind wohl etwa 20 bis 25 Prozent, die in Corona keine Gefahr sehen. Das ist bei anderen medizinischen Dingen ähnlich: Viele haben einen hohen Blutdruck, dennoch rauchen sie und sind übergewichtig. Kann man machen. Das Problem ist: Trotz der verschiedenen Überzeugungen in einer Demokratie müssen wir die Mehrheit schützen. Das wird leider immer gern durcheinandergebracht. Jeder kann seine persönliche Meinung vertreten, aber wenn er die Mehrheit gefährdet, muss er auch mit Konsequenten rechnen. Dafür gibt es Normen, Regeln, Gesetze. Das ist keine Einschränkung der Freiheit, sondern gelebte Solidarität. Dass Demokratie auf einem Mehrheitsprinzip beruht, hat nichts mit Totalitarismus zu tun.

Bei diesem Thema verläuft der Graben quer auch durch Familien und Freundeskreise. Die Fronten sind verhärtet, viele für Argumente kaum noch zu erreichen. Wie lässt sich die Spirale durchbrechen?

Ich gehöre zu denen, die „bis zum bitteren Ende“ Gemeinsamkeiten suchen wollen. Wer schon am Anfang eines Gesprächs gleich die Unterschiede definiert, wird nicht weit kommen. Mein Ansatz wäre stattdessen: Können wir beide trotz unserer Unterschiede nicht doch etwas miteinander machen? Die Ressource der Gemeinsamkeit bestimmt das Feld. Wenn sich allerdings die Fronten soweit auseinander dividieren, dass nicht mal mehr Telefongespräche möglich sind, weil es immer wieder darum geht, was die Regierung alles verbietet und eine Seite deshalb vielleicht auch psychisch dekompensiert, dann ist die Frage: Wie war die Beziehung vor Corona? Gab es schon damals viele solcher Schwarz-Weiß-Debatten? Bis es soweit kommt, ist unser Rat trotzdem, sich frühzeitig bei den Gemeinsamkeiten zu treffen – auch wenn diese aktuell vielleicht immer kleiner werden.

Von Matthias Puppe